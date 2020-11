Johnny Depp: Tras caer en desgracia también muestra sus facetas de músico y pintor

Tras alcanzar la gloria en los años 90 y fortalecerse como uno de los actores más aclamados de Hollywood por su excéntrica personalidad, actualmente Johnny Depp se enfrenta a sus demonios tras perder un primer juicio que prueba su reputación de violento.

Hace una década, con tres nominaciones al Oscar en su haber, Depp era el actor mejor pagado de Hollywood. En una ocasión afirmó que le “pagaron de más” por su papel como el Capitán Jack Sparrow en las películas de ‘Piratas del Caribe’, unos 300 millones de dólares.

Durante los últimos años, se encuentra en el ojo del huracán después de fracasos de taquilla, crisis de pareja y problemas con las adicciones.

Después de tener al mundo a sus pies, la situación se ha convertido en un torbellino en contra del famoso actor.

Los periódicos de todo el mundo no hablan de otra cosa que no sean sus deudas millonarias a causa de gastos descontrolados y las subastas que hace para vender su colección de arte (que incluye obras de Basquiat) y así pagar las cuentas que lo han llevado (como algunos medios reseñan) a la bancarrota.

Incluso, ha sido señalado de llegar ebrio a alguna entrega de premios o estrenos de películas y a lo mal que lo ha pasado desde su divorcio con la actriz Amber Heard.

Sin embargo, Depp se ha dedicado en los últimos meses a hacer vídeos para sus fans. Algunos han mostrado otras de sus tantas facetas como artista al interpretar música y pintar.

Recientemente publicó:

En mayo, en medio de la cuarentena el actor también acabó de pintar un óleo que comenzó hace nada menos que 14 años.

La pintura se trata de un bodegón en el que puede verse una botella de vino de la bodega Calon.

En su feed de Instagram también hace algunas semanas ha captado más de 4 millones de reproducciones con este tema dedicándoselo a los «cambios».

Recordó el tema «The Times They Are A-Changin» de Bob Dylan e hizo una reflexión comparando el tema con la situación actual y la crisis del coronavirus.

«Los tiempos están cambiando'»

Dos meses antes de que el mundo fuera sometido a la impactante cobertura en vivo del despiadado, sanguinario y público asesinato de JFK en noviembre de 1963, Bob Dylan se sentó a escribir una canción … Tenía una idea particular en mente, que grabó apenas unas semanas. antes del trágico asesinato de Kennedy. Dylan ya había alcanzado una fama estratosférica gracias a su habilidad para producir tesoros y sus habilidades poéticas. Ya había subido el listón de la composición de canciones a un nivel intocable. También se convirtió en un profeta reacio, lo que puede ser un gran riesgo ocupacional … Sin embargo, se mantuvo él mismo mientras esquivaba todo tipo de estafadores, chupasangres, ángulos, flechas, ignorancia, injusticias y escrutinio de su vida. Sus intenciones permanecieron puras. Así que se sentó y escribió el estándar de oro de las canciones de protesta, la canción de protesta profética, fundamental y más significativa, alucinante y asombrosamente poética que el mundo jamás conocerá: «The Times They Are A-Changin». La canción de Dylan se aplica a Covid-19, también se aplica muy fuertemente a la imagen que altera la vida de George Floyd, grabada para siempre en nuestros cerebros … Para mí, se aplica al momento en el que estamos, se aplica al momento en que ellos estaban en 1963, se aplica a todo lo anterior y todo lo posterior y todo lo que será.

Elegí tocar esta canción en vivo, para mi amigo @drbarbarasturm Covid hace varias semanas … No sabía realmente cómo tocarla, pero pensé que lo probaría, ya que parecía aplicarse muy bien. Y se aplica ahora, más que nunca. Se realizó un par de semanas antes de que nuestra parálisis colectiva se completara con las imágenes de nuestro compañero humano George Floyd siendo cruel y brutalmente torturado hasta la muerte en la televisión en vivo.

Tomemos un momento para recordar al héroe sacrificial George Floyd y miremos con esperanza los cambios que provocará su trágica muerte. Y saludemos al renuente profeta Bob Dylan y al sueño de cambio que inspiró entonces, ahora y en adelante … Su impacto es el de Shakespeare, Marlowe, Hunter Thompson, Marlon Brando, Woody Guthrie, William Blake, Picasso, Bach y Mozart.

¡¡¡La canción de Dylan debe estar cerca de ti, EN TODO MOMENTO !!! Todo amor y respeto

JD