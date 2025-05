Donald Trump sube a ‘Truth Social’ una foto suya como Papa y se monta en redes la de Dios es Cristo

La escena parece salida de una distopía digital: Donald Trump sentado en actitud solemne, enfundado en una sotana blanca impecable, mitra dorada sobre la cabeza y cruz papal al cuello.

Pero no es el Vaticano ni una ceremonia real.

Es una imagen generada por inteligencia artificial que el propio Trump ha compartido en su red social Truth Social, desatando una auténtica tormenta mediática y social en todo el mundo.

Todo comenzó unos días antes del cónclave que elegirá al nuevo líder de los 1.400 millones de católicos tras el fallecimiento de Francisco, cuando el expresidente estadounidense bromeó ante la prensa: Me gustaría ser Papa. Sería mi primera opción.

Y fiel a su estilo provocador, poco después publicó la imagen digital que lo muestra como el máximo representante de la Iglesia católica, justo cuando en Roma se preparan para elegir al sucesor del pontífice fallecido.

Trump as pope is hilarious. So many are triggered over this. Calm down folks. He is just trolling. pic.twitter.com/BLU03wo8ti

— Sassafrass84 (@Sassafrass_84) May 3, 2025