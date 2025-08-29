Arranca la Mostra de Venecia: Sorrentino abre y lluvia de estrellas

El Lido de Venecia se ha convertido, una vez más, en el epicentro mundial del cine.

El Festival Internacional de Cine sigue siendo ese espacio donde lo comercial convive sin complejos con lo experimental.

En Venecia todo es posible: desde descubrir joyas ocultas hasta ver cómo estrellas consagradas arriesgan con papeles inesperados. El telón apenas ha subido; las emociones están garantizadas.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, las miradas se concentran en la apertura de la 82ª edición del Festival Internacional de Cine, donde Paolo Sorrentino ha presentado su esperada La Grazia. La Sala Grande del Palazzo del Cinema acogió el estreno mundial en competición, en una ceremonia dirigida por Emanuela Fanelli, dos veces ganadora del David di Donatello.

La cinta marca el regreso del cineasta napolitano al certamen veneciano, tras el éxito de The Hand of God, que obtuvo el León de Plata en 2021.

Protagonizada por Toni Servillo y Anna Ferzetti, La Grazia narra los últimos días en el cargo del presidente ficticio de la República italiana, enfrentado a dos dilemas morales que se entrelazan con su vida privada. Sorrentino explora aquí los límites entre lo público y lo íntimo, manteniendo su sello visual y narrativo.

Un desfile de estrellas y expectación global

El festival, dirigido por Alberto Barbera, promete una agenda repleta de proyecciones, debates y momentos icónicos hasta el 6 de septiembre. La alfombra roja brilla especialmente este año con la presencia confirmada de figuras como George Clooney, protagonista de la nueva película de Noah Baumbach Jay Kelly, junto a Adam Sandler y Laura Dern. El jueves 28 será testigo también del estreno de Bugonia, comedia negra dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons.

El viernes 29 se espera la llegada estelar de Julia Roberts, quien debuta en el Lido con After The Hunt, el drama psicológico dirigido por Luca Guadagnino. En la misma jornada se proyectará Orphan del húngaro Laszlo Nemes, consolidando así un programa que equilibra figuras consagradas y nuevas voces europeas.

Lo más esperado: agenda diaria y estrenos clave

La programación oficial abarca desde historias políticas hasta propuestas arriesgadas en formato corto:

Miércoles 27: Inauguración con La Grazia.

Jueves 28: Premiere mundial de Jay Kelly y Bugonia.

Viernes 29: Presentación estelar de Julia Roberts con After The Hunt.

Sábado 30: Competición con nuevos talentos europeos.

Domingo 31: Homenaje a Werner Herzog, León de Oro honorífico, presentando su documental Ghost Elephants fuera de concurso.

La sección Horizontes arranca paralelamente con Mother, retrato sobre Teresa de Calcuta dirigido por Teona Strugar Mitevska y protagonizado por Noomi Rapace.

Curiosidades y datos locos del festival

El Festival Internacional de Cine de Venecia siempre deja anécdotas para la historia:

El presidente ficticio interpretado por Toni Servillo no tiene relación alguna con líderes reales; es creación exclusiva del propio Sorrentino.

El rodaje recorrió localizaciones emblemáticas como el Castello del Valentino, la Piazza di Spagna en Roma y varios museos turineses.

Sorrentino considera sus películas "como nuevas novias", según ha confesado recientemente; apenas termina una ya piensa en la siguiente.

El festival ha recibido a más estrellas internacionales que nunca: solo para este año hay más acreditaciones VIP que asientos en algunos pases oficiales.

Se estima que cada edición genera más contenidos virales en redes que cualquier otro certamen europeo.

Listas y rankings: lo imperdible según expertos

Las películas más esperadas según críticos internacionales para esta edición:

La Grazia (Paolo Sorrentino) – Drama político con tintes personales. Jay Kelly (Noah Baumbach) – Comedia dramática hollywoodense. Bugonia (Yorgos Lanthimos) – Comedia negra protagonizada por Emma Stone. After The Hunt (Luca Guadagnino) – Drama psicológico con Julia Roberts. Orphan (Laszlo Nemes) – Relato histórico europeo.

Y los momentos clave que ningún aficionado debería perderse:

La llegada en barco-taxi de Clooney al Lido, habitual postal veneciana.

El homenaje a Herzog, icono documentalista, en la gala inaugural.

Los looks excéntricos sobre la alfombra roja; este año predominan los colores metalizados y las siluetas oversize.

Las fiestas privadas en palazzos históricos, donde cineastas independientes comparten mesa con superestrellas.

La Mostra como termómetro cultural y audiovisual

El certamen no solo es escaparate para Hollywood; sirve como laboratorio creativo para nuevas tendencias narrativas y estéticas. Por ejemplo: