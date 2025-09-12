Misterio: Encuentran en un piso de París una obra maestra de Rubens perdida cuatro siglos

El corazón de París late estos días al ritmo de una noticia que ha sorprendido incluso a los más veteranos del sector: se ha encontrado una pintura original de Peter Paul Rubens perdida durante más de cuatro siglos.

El descubrimiento se produjo casi por casualidad durante el inventario previo a la venta de una mansión en el exclusivo distrito 6 de la capital francesa.

Entre muebles y objetos antiguos, emergió un lienzo que cambiaría la historia: Cristo en la cruz, una obra que no se había visto en público ni registrado en ventas desde 1613.

La emoción fue inmediata. Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de subastas que lleva su nombre, relata con entusiasmo el momento: “Entre los muebles y objetos de arte encontramos este Cristo absolutamente extraordinario, sin saber aún lo que era”.

Lo que siguió fue un proceso de autentificación que mantuvo en vilo a expertos internacionales durante meses. Finalmente, fue el profesor Nils Büttner, presidente del Rubenianum de Amberes y autoridad mundial en arte flamenco, quien certificó la autenticidad del cuadro.

Un Rubens en pleno apogeo creativo

El óleo, de 105,5 cm por 72,5 cm, representa a un Cristo crucificado aislado y luminoso, dominando un cielo oscuro y tormentoso. Detrás, se vislumbra una vista dramática de Jerusalén iluminada bajo nubes amenazadoras, fiel reflejo del inicio del barroco europeo. La composición transmite todo el dramatismo y energía propios del maestro flamenco.

Se considera que esta pieza pertenece a una de las mejores épocas creativas de Rubens. A diferencia de otras obras realizadas para templos o instituciones religiosas, este lienzo habría sido encargado por un coleccionista privado. El propio Osenat lo describe como “el comienzo de la pintura barroca”, destacando la modernidad y vigor con los que Rubens supo revolucionar el arte europeo del siglo XVII.

Un recorrido histórico tan fascinante como su hallazgo

El destino del cuadro tras salir del taller de Rubens es digno de novela. En el siglo XIX, pasó a formar parte de la colección personal del pintor francés William Bouguereau, uno de los artistas más reconocidos del academicismo. Tras ello, permaneció décadas oculto entre los bienes privados de los propietarios parisinos donde finalmente fue hallado.

La autenticación fue todo un reto. Al principio nadie creía posible que se tratara realmente de un Rubens inédito. La clave estuvo en localizar una antigua estampa realizada a partir del cuadro y cotejarla con los archivos internacionales dedicados al estudio del artista. El comité internacional reunido en Amberes, con cinco expertos independientes, confirmó oficialmente su autoría: “Es una obra inédita, que nadie conocía y que nunca se había presentado en venta pública”, explicó Osenat con visible satisfacción.

El futuro del cuadro: subasta y expectación internacional

A día de hoy, 12 de septiembre de 2025, la expectación es máxima: Cristo en la cruz será subastado el próximo 30 de noviembre en la casa Osenat. Aunque no existe una tasación oficial publicada, varios expertos estiman que podría superar fácilmente los diez millones de euros —y probablemente mucho más— teniendo en cuenta su importancia histórica y el estado casi perfecto en el que ha llegado hasta nuestros días. Se espera que tanto museos internacionales como grandes coleccionistas privados compitan por hacerse con esta joya recién recuperada.

Antes del gran día, la obra será presentada a la prensa y expuesta al público durante unas jornadas limitadas en París. Es la primera vez en cuatro siglos que cualquier persona podrá contemplarla fuera del círculo privado al que estuvo relegada durante generaciones.

Curiosidades y datos sorprendentes sobre Rubens y su obra recuperada

Peter Paul Rubens (1577-1640) fue uno de los grandes genios flamencos del barroco europeo; se calcula que produjo unas 1500 obras gracias al trabajo conjunto con su taller.

Este hallazgo constituye uno de los "descubrimientos artísticos más importantes" no solo por su autoría, sino porque nunca había sido registrado en ventas públicas ni conocido por expertos hasta ahora.

El lienzo recuperado mide exactamente 105,5 cm x 72,5 cm ; está considerado uno de los mejores ejemplos tempranos del barroco por su luz dramática y composición innovadora.

Durante el proceso de autentificación, se usaron técnicas comparativas con estampas antiguas y análisis estilísticos detallados para confirmar sin lugar a dudas la autoría.

El cuadro perteneció al célebre pintor francés William Bouguereau antes de quedar olvidado entre muebles antiguos durante décadas.

Ranking: Las obras más caras subastadas atribuibles a Rubens (últimas décadas)

Obra Precio aproximado (€) Año Subasta Lugar Lot and his Daughters 50 millones 2016 Sotheby’s Londres The Massacre of the Innocents 49 millones 2002 Sotheby’s Londres Portrait of a Commander 10 millones 2010 Sotheby’s Londres Cristo en la cruz (estimación) ¿+10 millones? 2025 (próxima) Osenat París

¿Por qué este hallazgo es tan relevante?

Es extremadamente raro encontrar obras maestras originales perdidas durante tanto tiempo.

Su estado “muy bueno” tras cuatro siglos aumenta aún más su valor histórico y económico.

Abre nuevas líneas para investigar encargos privados realizados por Rubens y su círculo fuera del ámbito eclesiástico.

Un hecho insólito: mientras se deliberaba sobre su autenticidad, Osenat recibió la llamada decisiva estando literalmente “en el jardín de Rubens”, como si el destino hubiera querido cerrar un círculo artístico abierto hace cuatrocientos años.

Este capítulo demuestra cómo las grandes historias del arte pueden emerger cuando menos se espera. París suma así otro episodio legendario a su larga relación con las obras maestras europeas.