  • ESP
    España América
Cultura

Nimei pinta la' Calma del dragón'

El arte celebra el Año Nuevo Chino en el corazón de Madrid

La artista china afincada en Barcelona inaugura Arty Dragon New Year, una exposición que fusiona tradición lunar y estética contemporánea para celebrar la feminidad y el color

El arte celebra el Año Nuevo Chino en el corazón de Madrid
Nimei PD.
Archivado en: Cultura

Más información

Noches del Botánico presenta el cartel completo de su décimo aniversario

Noches del Botánico presenta el cartel completo de su décimo aniversario

Desde el 9 hasta el 28 de febrero, la artista Nimei presenta Arty Dragon New Year, una exposición fresca y vibrante  que puede visitarse en Madrid.

Nimei, nacida en Hunan (China) en 1991 y residente en Barcelona, ha desarrollado un lenguaje artístico donde el humor y la suavidad se convierten en herramientas de emancipación. Sus mujeres, figuras serenas y libres de ansiedad, encarnan una filosofía que reivindica la pausa, el autoconocimiento y la calma en medio del ruido contemporáneo. “Busco colores que resulten cómodos para los sentidos; la colorimetría de cada cuadro está intrínsecamente ligada a su tema”, explica la ilustradora.

Arty Dragon New Year

La muestra parte de la simbología del dragón —figura que en el calendario lunar representa el poder creativo y la transformación— para proponer una mirada luminosa del feminismo. Nimei despliega un universo donde la ternura desafía las estructuras patriarcales, y el bienestar cotidiano se erige como una forma de resistencia silenciosa.

Reconocida por publicaciones como ELLE, NOWNESS o SENSE, y colaboradora de marcas como GAP, Camper o Casetify, la creadora china ha logrado conectar con una generación que busca belleza sin imposición y fuerza sin dureza. En Arty Dragon New Year, esa filosofía se expande entre las paredes del Thompson Madrid, donde cada obra parece invitar a respirar despacio.

El proyecto, desarrollado junto a la agencia Asia Link, simboliza también el creciente vínculo del hotel con la comunidad asiática y su apuesta por convertir el arte en experiencia. En pleno centro de la ciudad, el Año Nuevo Chino encuentra así su expresión más contemporánea: femenina, optimista y profundamente humana.

La exposición Arty Dragon New Year’, de la artista Nimei que podrá visitarse del 9 al 28 de febrero en el lobby del Hotel Thompson Madrid. Plaza del Carmen. Entrada libre.

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]