El arte celebra el Año Nuevo Chino en el corazón de Madrid

Desde el 9 hasta el 28 de febrero, la artista Nimei presenta Arty Dragon New Year, una exposición fresca y vibrante que puede visitarse en Madrid.

Nimei, nacida en Hunan (China) en 1991 y residente en Barcelona, ha desarrollado un lenguaje artístico donde el humor y la suavidad se convierten en herramientas de emancipación. Sus mujeres, figuras serenas y libres de ansiedad, encarnan una filosofía que reivindica la pausa, el autoconocimiento y la calma en medio del ruido contemporáneo. “Busco colores que resulten cómodos para los sentidos; la colorimetría de cada cuadro está intrínsecamente ligada a su tema”, explica la ilustradora.

La muestra parte de la simbología del dragón —figura que en el calendario lunar representa el poder creativo y la transformación— para proponer una mirada luminosa del feminismo. Nimei despliega un universo donde la ternura desafía las estructuras patriarcales, y el bienestar cotidiano se erige como una forma de resistencia silenciosa.

Reconocida por publicaciones como ELLE, NOWNESS o SENSE, y colaboradora de marcas como GAP, Camper o Casetify, la creadora china ha logrado conectar con una generación que busca belleza sin imposición y fuerza sin dureza. En Arty Dragon New Year, esa filosofía se expande entre las paredes del Thompson Madrid, donde cada obra parece invitar a respirar despacio.

El proyecto, desarrollado junto a la agencia Asia Link, simboliza también el creciente vínculo del hotel con la comunidad asiática y su apuesta por convertir el arte en experiencia. En pleno centro de la ciudad, el Año Nuevo Chino encuentra así su expresión más contemporánea: femenina, optimista y profundamente humana.

La exposición Arty Dragon New Year’, de la artista Nimei que podrá visitarse del 9 al 28 de febrero en el lobby del Hotel Thompson Madrid. Plaza del Carmen. Entrada libre.