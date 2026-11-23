La cultura y la tecnología se dan la mano en el nuevo espacio de la Fundación Mutua Madrileña, situado en Plaza de España, 8. El rey Felipe VI ha inaugurado estas instalaciones y ha recorrido su primera gran propuesta expositiva, «Cervantes. La gran exposición inmersiva», acompañado por Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, además de representantes institucionales y del ámbito cultural. El proyecto ocupa la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, un inmueble histórico recuperado tras 28 meses de obras.

La muestra reúne 170 obras y objetos originales procedentes de una veintena de instituciones públicas y privadas. Este importante conjunto histórico y artístico se complementa con instalaciones interactivas y una experiencia de realidad virtual que transporta al visitante a algunos de los episodios más destacados de la vida del autor y de sus personajes.

Se trata de una iniciativa pionera a escala internacional: es la primera exposición dedicada a una gran figura de la literatura que incorpora una experiencia de realidad virtual integrada en un recorrido de estas características.

Un viaje virtual a la vida del escritor

La exposición ocupa dos plantas y cerca de 800 metros cuadrados. Su planteamiento invita a los visitantes a dejar de ser meros espectadores para convertirse en protagonistas de la historia.

Mediante la tecnología inmersiva, podrán revivir acontecimientos como la batalla de Lepanto, los intentos de fuga de Cervantes durante su cautiverio en Argel o el célebre enfrentamiento de don Quijote contra los molinos de viento.

El recorrido permite descubrir no solo al escritor, sino también al hombre que se escondía tras sus páginas: una figura marcada por las aventuras, las dificultades y una vida tan extraordinaria como su legado literario.

La elección de Cervantes responde a su dimensión universal y a la vigencia de una obra que, especialmente a través de El Quijote, ha influido decisivamente en la evolución de la literatura y continúa generando nuevas interpretaciones.

Así lo destacó Ignacio Garralda, quien defendió la cultura como una herramienta para comprender el pasado, interpretar el presente y afrontar los retos del futuro. También agradeció la colaboración y el asesoramiento de Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, y Feliciano Barrios, académico de la Real Academia de la Historia.

Un edificio histórico recuperado para la ciudadanía

Construido entre 1896 y 1898, el inmueble está declarado Bien de Interés Cultural y constituye uno de los edificios más singulares del patrimonio arquitectónico madrileño. Mutua Madrileña ha invertido alrededor de 30 millones de euros en su rehabilitación, con el objetivo de preservar su valor histórico y dotarlo de una nueva función al servicio de la sociedad.

Su ubicación, frente al monumento a don Quijote y Sancho Panza en la Plaza de España, refuerza el simbolismo de esta iniciativa, que conecta la recuperación del patrimonio arquitectónico con la difusión de la obra cervantina.

Durante el acto, Garralda destacó que la recuperación del inmueble contribuye a enriquecer la oferta cultural de Madrid y a reforzar el atractivo de su eje histórico. Asimismo, expresó el deseo de que se convierta en un lugar de encuentro para descubrir el pasado, comprender el presente y ampliar el conocimiento.

Una programación cultural durante todo el año

La exposición abrirá al público el 24 de noviembre y dará paso a una programación estable que incluirá futuras muestras dedicadas al arte, la historia, la ciencia, la literatura y las humanidades, además de distintas actividades culturales.

Con esta iniciativa, la Fundación Mutua Madrileña amplía la labor que desarrolla desde 2003 para contribuir al bienestar social. En la actualidad mantiene más de 40 programas relacionados con la atención a colectivos desfavorecidos, la investigación médica, la infancia, la educación y la difusión cultural.

El nuevo espacio nace con la vocación de acercar el patrimonio y el conocimiento a todos los públicos. Una apuesta que une la conservación de un edificio emblemático con nuevas formas de descubrir la cultura y que encuentra en Cervantes a su primer gran protagonista.