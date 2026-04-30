En conmemoración del Día Internacional del Libro, el pasado viernes 24 y el sábado 25, en el Teatro Cervantes de Arnedo, tuvo ocasión en subir a escena La obra “Las Ratas” de Miguel Delibes. Había tenido recientemente funciones a principios del mes en el Auditorio del Centro Cultural de Corella en la Sala Gonzalo de Berceo en Logroño y anteriormente estuvo en el mes de noviembre del 2025, en el Teatro Ideal de Calahorra, representada por “La compañía La Rural”, productora cultural, que acoge el teatro clásico, así como la edición de motivos literarios, Audiovisual, locuciones, talleres de interpretación, poesía y recitales.

“La Rural”, está asociada a la compañía “Ferro Teatro”, especializada en teatro lírico, ópera y zarzuela, tanto para adultos como para público infantil, con un enfoque pedagógico. También se dedican a la gestión cultural de espacios públicos y cuentan con una agenda activa de actuaciones y a la compañía AESCENA, una idea de comunidad artística formada por los que crean en el ámbito de las artes escénicas en zona de Rioja. Este, es un grupo amateur de teatro musical, formado por jóvenes que comparten una misma pulsación: la necesidad de crear, aprender y vivir el escenario como un espacio de crecimiento. Es un equipo diverso dentro del rango juvenil, donde conviven distintas personalidades, talentos y trayectorias, pero todos unidos por la misma ilusión.

Cada ensayo de una obra, para estas tres compañías, es un laboratorio donde se mezclan disciplina y juego, técnica y descubrimiento, esfuerzo y carcajadas. Creen en el aprendizaje constante, en el compañerismo real y en la creatividad como motor para transformar una idea en una historia que emocione al público.

Javier Martínez-Losa Zapata, fundador de La Rural, creo la compañía en el 20o3 en Arnedo, La Rioja. Actor y trabajador social. Estudió interpretación en el estudio de Juan Carlos Corazza y formación ante la cámara con Manuel Morón. Ha participado en producciones como “Al final todos mueren” de Javier Fesser y “Los amigos raros” de Roberto Pérez Toledo con dramaturgia e interpretación de Javier Martínez-Losa Zapata. Ha llevado la obra “Las Ratas” de Miguel Delibes publicada en 1962, al escenario de del teatro Cervantes de Arnedo.

Novela homónima de Miguel Delibes que destaca la intensidad del relato y es un crudo drama que retrata la miseria, el aislamiento y la lucha por la supervivencia en la Castilla rural de los años 60. Narra la vida en un pequeño pueblo castellano, apartado de cualquier capital y notablemente más atrasado. Es una denuncia social que muestra la mísera existencia en los pueblos sometidos al latifundismo, con sus habitantes sometidos a la tiranía del dueño de las tierras. Aunque normalmente se considera una obra de denuncia social, la novela se adentra de modo sutil en el misterio del bien y el mal.

El protagonista es el Nini, un niño de once años que vive únicamente con su padre, el Tío Ratero (llamado así porque caza ratas para alimentarse) en una cueva apartada del pueblo. El Nini, es una especie de sabio al que todos acuden con dudas sobre la cosecha, la lluvia, los animales o el santoral, y que parece poseer todos esos conocimientos por «ciencia infusa». Su madre (hermanastra de su padre), fue internada en un psiquiátrico cuando el Nini era muy niño, y como apoyo emocional sólo tiene la compañía de su perra y el amor y el conocimiento del campo que le rodea.

El alcalde del pueblo quiere acabar con las cuevas por la presión del gobernador civil, pero el Tío Ratero se niega a dejar la única casa que ha conocido. Doña Resu, beata de posibles, quiere que el Nini reciba una educación que le permita progresar en la vida.

Nini, llega a mostrarse como profeta, cuando parece anunciar la salvación de la cosecha por el viento del Norte, y algún personaje le compara con «Jesús entre los doctores». La obra, es en definitiva un brote de pureza entre tanta miseria, que lo asemeja a otros protagonistas de Delibes, inocentes e hipersensibles, afectados más que otros por la maldad de sus semejantes, pero sin contagiarse de ella, como un curioso engendro de la bondad originaria y el vicio que, en la visión pesimista de Delibes, suele salir triunfante, como muestra el final de “Las ratas”.

Delibes, coartado en su libertad de expresión a la hora de denunciar la postración del medio rural castellano desde el periódico que dirige, El Norte de Castilla, busca las vueltas a la censura y escribe esta novela «Las ratas» con una visión descarnada y trágica de la tierra y las gentes de Castilla y del mundo rural español de mediados del siglo pasado.

El clima, el medio geográfico y la inmutable estructura social establecida determinan de modo decisivo -como el inapelable destino en las tragedias clásicas- el ser y el existir de los vecinos de un pequeño pueblo, cuya pobreza, en algunos casos, les obliga a tener que alimentarse de ratas de río para sobrevivir.

Según cuenta el propio Delibes en la redacción del periódico, del motivo de escribir esta novela, “Las ratas”, buscaba dar continuidad a la campaña de denuncia que había comenzado en prensa el periódico el Norte de Castilla, señalando el abandono del mundo rural castellano, y que resultaba bastante incómoda a las autoridades franquistas. Tras la prohibición ministerial de seguir hablando del tema en el periódico, Delibes consideró que escribir una novela sobre la miseria del campo castellano tendría más probabilidades de sortear la censura franquista.

La astucia del escritor tuvo en parte su recompensa: la repercusión que tuvo la publicación de la novela influyó en los ministerios de Agricultura y Obras Públicas para que tomaran cartas en el asunto ante el problema rural poniendo en marcha el estudio previo del Plan Tierra de Campos.

La Adaptación teatral dramaturgia e interpretación es de Javier Martínez-Losa Zapata, que ha llevado esta historia a los escenarios, destacando la intensidad del relato y dejando una impronta de lo que supone llegar a tener los latifundios y la escasez de alimentos por la desertización de los pueblos de nuestro país, y en especial los de Castilla.

Como el flautista de Hamelin, este actor Arnedano, ha adaptado la novela de Miguel Delibes y dirige la obra e interpreta al Nini y al resto de personajes que protagonizan esta historia sobre las miserias del mundo rural durante la dictadura de los años 60.

“Es un homenaje a Delibes, al mundo rural que se va perdiendo y a nuestros antepasados, que nos han enseñado tanto y que han luchado en oficios durísimos como el campo”. Explica Martínez-Losa, que él, es uno de esos raros artistas que ha optado por vivir en el pueblo, alejado de las capitales, grandes o pequeñas, y hacer que su trabajo sea congruente con su forma de vida. Por eso esta obra supone para él, más que un proyecto profesional y una aventura personal, toda una declaración de intenciones.

El actor riojano, recupera este texto seis décadas de que la escribiera Delibes como “una obra necesaria que aborda la despoblación y la dignidad del mundo rural, temas que resuenan profundamente en nuestro territorio y en la actualidad sigue vigente en ciertas poblaciones”.

Curiosamente “Las ratas” (1962) nunca se había llevado al teatro hasta ahora, pese a que adaptar las novelas de Delibes es casi un género, muestra de ello la actuación de Lola Herrera que se consagró con “Cinco horas con Mario”, obra perteneciente a la trilogía de Miguel Delibes con José Sacristán en “Las guerras de nuestros antepasados” y “la hoja roja” interpretada por Manuel Galiana. Más recientemente, brilló en “Señora de rojo sobre fondo gris” y como colofón de éxitos, Mario Camus, como director y Alfredo Landa con Paco Rabal y la compañía de actores, inmortalizaron en el cine la incomparable e irrepetible película “Los santos inocentes”.

El presente trabajo de Martínez-Losa cuenta con el respaldo oficial de la Fundación Miguel Delibes y la SGAE, lo que, según él mismo sostiene, “garantiza su fidelidad y altura artística”, a través de una puesta en escena sencilla y directa, inspirada en la tradición oral y el estilo juglaresco al estilo de Rafael Álvarez ‘El Brujo”. Martínez Losa, pretende conectar con un público tanto adulto como joven y hacer recordar a unos y a otros la situación de los latifundios y la desertización de los campos dando a conocer una cultura en vías de extinción.