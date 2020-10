Ternura vestida de negro

Una comedia urbana con un autor teatral y dos actores intentando revivir la tragedia de María Estuardo. Un vistazo al mundo de la farándula entreverado de misterio gótico, entre la güija y la red. Ligera y llevadera reposición de una autora interesante que se deja ver sin más intríngulis.

La uruguaya establecida en Madrid Denise Despeyroux despertó nuestro interés hace tres años con ‘Un tercer lugar/3D/’ (ver nuestra reseña de entonces), una pieza psicológica bien escrita y tramada en la que seis personajes entrecruzan sus neurosis, especie de prolongación de su contribución la temporada anterior a la exitosa ‘Historias de Usera’ (ver nuestra reseña de entonces). Por alguna razón, en vez de avanzar ha preferido resucitar esta obra anterior, que es más inmadura y está menos lograda.

Un autor y director de teatro obsesionado con la figura de María Estuardo se instala en una tienda de campaña junto al castillo de Tutbury, donde la reina pasó gran parte de su cautiverio. Su intención es comunicarse con el fantasma de la trágica y última reina de Escocia. Helado en el interior de su tienda de campaña, el autor dirige a través de Skype a una actriz y a un actor que ensayan en una buhardilla destartalada y con goteras. No es un asunto fácil, pero se complica todavía más cuando el autor decide colarse en una habitación del castillo que ha sido clausurada por su alarmante grado de actividad paranormal. Actividad que desequilibra la obra y la deja en un punto inviable del que un colofón en forma de idilio amoroso no conseguirá despertarla.

Despeyroux ha explicado con tanto lirismo -un tanto excesivo y un tanto almibarado- como pone en la pieza que ‘soñaba que lloraba dormida mientras preguntaba: ¿qué puedo hacer para sacar este dolor de adentro? Una voz a mi lado me susurraba: escribe. Entonces yo me quejaba: Pero si ya escribo y el dolor no sale. Y esa voz me contestaba: Eso es porque te falta el título. ¿Y cuál es el título?, preguntaba yo, todavía llorando. Y la voz dijo: “Ternura negra”. Entonces desperté. Era una madrugada de invierno en la campiña inglesa, no muy lejos del castillo de Tutbury donde tantos años estuvo encerrada María Estuardo. Pensando en ella, corrí a escribir el título susurrado. El resultado acabó siendo esta comedia histórica de terror romántico’.

Segura de que nadie podría hacer de protagonista mejor que la protagonista, es decir, ella, se hace cargo del personaje de Paloma eligiendo un tono distante y didáctico que termina fatigando. Fernando Cayo actúa en pantalla y Joan Carles Suau le hace de complemento, ambos correctos y expresivos para una teleserie, artificiales y poco creibles sobre las tablas. Escenografía e iluminación están bien resueltos, y el vestuario es francamente destacable en su despliegue histórico. Mención destacada merecería la realización técnica para sincronizar pantalla y buhardilla, y mención reprobatoria, la ambientación de la tienda de campaña. Una producción barata pero eficaz para un momento desconcertante y desconcertado en la escena española.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Texto: 6

Dirección: 7

Interpretación: 7

Escenografía: 7

Producción: 7

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: n/v

TEATRO FERNÁN GÓMEZ – CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

Ternura Negra

Escrita y dirigida por Denise Despeyroux

Del 8 al 18 de octubre 2020

REPARTO

Paloma – Denise Despeyroux

Andreas – Fernando Cayo

Hugo – Joan Carles Suau

EQUIPO ARTÍSTICO

Diseño de escenografía: Eduardo Moreno

Diseño de iluminación: Pedro Yagüe y Enrique Chueca Peña

Diseño de vestuario: Lupe Valero

Música y diseño de sonido: Pablo Despeyroux

Producción ejecutiva: Carles Roca y Ana Guarnizo

Realización audiovisual: Jorge Sánchez-Cabezudo, Denise Despeyroux. Producción: Carne viva

Fotografía: Sergio Parra

Producción: Carne Viva y Vania Produccions

Encuentro con el público (al término de la función): 15 de octubre

