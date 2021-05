Del árbol de Carlson a las dosis de Fridman

‘El árbol’ es probablemente lo mejor que esta temporada trajo el Festival Madrid en Danza, creación de Carolyn Carlson, ya leyenda de la danza mundial con un centenar de coreografías en su haber. Poesía visual, lírica del movimiento, belleza en acción durante ochenta minutos extraordinarios. Todo lo contrario resultó la fallida ‘Dosis de paraiso’ de Sharon Fridman.

The Tree (Fragments of poetics on fire) se inscribe como proyecto conceptual en el más ortodoxo buenismo que domina la escena internacional, ‘una expresión poderosa y vital del amor a la naturaleza al borde del colapso, con la esperanza de un renacimiento de sus cenizas, como un ave fénix’. Basada en ‘Fragmentos de una poética del fuego’ una recopilación póstuma de escritos del francés Gastón Bachelard (1884-1962), defensor de un racionalismo atemperado síntesis de idealismo y materialismo y practicante de una psicología literaria de los elementos influida por Jung. Aunque la pieza nos sea presentada en términos de ecologismo superficial tremendista, su inspiración y cointenido son más bien propios de una ecología espiritual y profunda que poco tiene que ver con la moda ambientalista.

En fin, Carlson que ya cercana a los ochenta años se muestra plenamente activa, cree que ‘no permanecemos ajenos al universo; somos las semillas en los ciclos y ritmos, en un entorno de cambio de estaciones con el conjunto de la creación’, y ha creado esta pieza para ochjo bailarines en colaboración con el artista Gao Xingjian, cuyas obras ofrecen visiones metafóricas de la naturaleza, ‘una pintura dentro de una pintura dentro de otra pintura, oculta en múltiples capas y que se manifiesta en la conciencia de que nos transformamos como ella’, paisajes ficticios monumentales en blanco y negro que quieren incitar un viaje interior en quien los contempla.

En tal compañía levanta una coreografía reposada, muy inspirada en las técnicas corporales que propician la meditación y el equilibrio físico-mental, una propuesta a cámara lenta en las antípodas del ritmo frenético que viene imperando en la danza actual. La banda sonora a cuya inspiración los bailarines se mueven es un conjunto ecléctico que combina clásicos como H. Purcell, J. Sibelius, J. S. Bach, K. Friedrich Abel y el mismo Philip Glass que ya ha venido a sumarse a ese olimpo, con las aportaciones electrónica de su hijo Aleksi Aubry-Carlson, compositor especializado en ilustrar vídeo juegos, y Nicolas de Zorzi, todo ello homologado por René Aubry -padre de su hijo- , un multiinstrumentista conocido por mezclar armonías clásicas con instrumentos modernos. que ha compuesto anteriormente no solo para ella sino también para Pina Bausch, y la colaboración de Maarja Nuut, aunque no figuren ni ella ni Abel en los títulos españoles. El resultado es una fusión de bellas melodías con fondos electrónicos nutridos de ruidos ambientales de enorme originalidad y bellísima factura.

Súmese a las insinuaciones visuales de Gao Xingjian y la senda musical antes descrita, un diseño de luces y una presentación escénica de gran elegancia, para describir el contexto en el que los nueve bailarines evolucionan con una naturalidad expresiva y una técnica depurada, de cuya síntesis sale un espectáculo conmovedor, quizás tan contundente y constante que al final puede agotar al espectador que acierte a dejarse volar por la propuesta.

The Tree llega tras Eau, Pneuma y Now, un ciclo completo inspirado en Bachelard, en la misma línea que el ballet Signes que creó para la Ópera de París en 1997 junto con el pintor Olivier Debré. Esta coreógrafa norteamericana de ascendencia finlandesa y nacionalizada francesa que se define nómada, es vicedirectora del Centro Coreográfico Nacional de este país y del Taller de La Cartoucherie de Vincennes en París. La pieza se estena en Madrid tras pasar por Bilbao. Ejemplo de la confluencia de la cultura hippie con el movimiento nueva era, Carlson opina: ‘No estamos fuera del Universo, somos semillase volucionando en ciclos rítimicos, como los cambios de estación que rigen toda la creación’.

Sin duda que ha sido cierre grandioso para el Festival Madrid en Danza de este año. Lástima que no podamos decir lo mismo de la otra pieza programada en las últimas jornadas, ‘Dosis de paraiso’ de Sharon Fridman, que nos ha supuesto una gran decepción, convencional en su concepto, pobre en su presentación, vulgar en sus componentes musical, escenográfico y de vestuario, y fallido en su afán tecnológico ligado a la iluminación. Un contexto aterrador en el que naufragan sus dos protagonistas a pesar de su interesante aportación.

Fridman dice que ‘nace de la necesidad de tratar el amor y la relación entre dos personas en escena, estableciendo un diálogo con las nuevas tecnologías que permita encontrar nuevos espacios subjetivos, emocionales, internos, en los que poder sumergirse en la complejidad de la evolución de las relaciones humanas y sus posibilidades para lograr la armonía’. Pero la repetición gestual, agota y se agota en sí misma, y los paisajes anímicos en base a trillados recursos luminotécnicos como las luces estroboscópicas, no impresionan sino que desagradan.

MADRID EN DANZA

Teatros del Canal

–The Tree (Fragments of poetics on fire)

Carolyn Carlson

26 y 27 de mayo de 2021

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 9

Coreografía: 9

Música original: 8

Interpretación: 9

Puesta en escena: 9

Producción: 10

Coreografía: Carolyn Carlson

Asistente de coreografía: Colette Malye

Artista visual: Gao Xingjian

Música: H. Purcell, J. Sibelius, J. S. Bach, Philip Glass, René Aubry, Aleksi Aubry-Carlson, Nicolas de Zorzi

Diseño de luces: Rémi Nicolas

Intérpretes: Constantine Baecher, Chinatsu Kosakatani, Juha Marsalo, Céline Maufroid, Riccardo Meneghini, Isida Micani, Yutaka Nakata, Sara Orselli, Sara Simeoni

Dirección de luces: Guillaume Bonneau

Dirección de escena: Jank Dage

Dirección de sonido y vídeo: Rémi Malcou

Producción: Carolyn Carlson Company

Coproducción: Théâtre National de Chaillot, Théâtre Toursky Marseille, Ballet du Nord / Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France, Equilibre Nuithonie Fribourg

Duración: 1h y 20’ (sin intermedio).

–Dosis de paraiso

Sharon Fridman

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Coreografía: 6

Música original: 5

Interpretación: 7

Puesta en escena: 5

Producción: 5

Dirección y coreografía: Sharon Fridman

Bailarines: Melania Olcina y Arthur Bernard Bazin

Músico en escena: Ofer Smilansky

Asistente de dramaturgia: Antonio Ramírez-Stabivo

Música original: Idan Shimoni y Ofer Smilansky

Diseño de espacio escénico: Sharon Fridman y Ofer Smilansky

Diseño de vestuario: Mizo, by Inbal Ben Zaken

Diseño de sonido: Iñaki Ruiz Maeso

Asistente de escenario: Carlos Peñalver

Diseño gráfico: Juan Bueno Bueno

Fotografía: Kinerama y Juan David Cortés

Producción ejecutiva: Lola Ortiz de Lanzagorta (New Dance Management)

Distribución nacional: SEDA S.L. Masé Moreno

Una producción de Compañía Sharon Fridman, coproducido por el Auditorio de Tenerife.

Duración aproximada: 50 minutos (sin intermedio).