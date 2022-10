Amalia Avia y su particular realismo

La Sala Alcalá 31 presenta “El Japón en Los Ángeles. Los archivos de Amalia Avia”, una retrospectiva que pretende ir más allá de su etiqueta como pintora realista, y hacerlo con el uso de la fotografía en su obra como punto distintivo de partida, y con su interpretación atmosférica de la imagen fotografiada como punto original de llegada.

Con 110 piezas, la muestra aborda la obra de Amalia Avia no desde un punto de vista cronológico sino estructurada en tres temáticas en las que se compara su producción de distintas épocas: Vida cotidiana, Ciudades vacías y Objetos encontrados. La elección tiene pros y contras: permite comparar y sintetizar, pero impide captar con claridad su gran evolución desde unos inicios muy titubeantes a un epílogo en bucle mejorado pasando por su período de plenitud en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, y deja en el aire dos interrogantes en su prolífica carrera artística (quizás hasta 1200 cuadros): la pugna de lo sombrío y lo colorista en su trabajo, y las razones que la llevaron a abandonar cualquier representación humana a partir de un momento dado.

En todo caso la gran aportación de esta muestra son sus archivos nunca mostrados antes, y en ellos las fotografías y los montajes fotográficos de los que partía su trabajo en el estudio, nunca al natural, siempre a través del filtro distanciador de la imagen fotografiada. Y la constatación del Madrid que le gustaba, el nublado y lluvioso, nunca el de los cielos radiantes y los agobiantes calores que definen la ciudad. El Madrid sombrío y humilde, misterioso y esquivo, del que encontró a veces reflejos en París, en Santander, en otras ciudades.

Amalia Avia (1930 – 2011) siempre ha gozado del apoyo popular, su pintura se entendía, se apreciaba, transmitía afecto, nostalgia, familiaridad; y siempre se vendió muy bien, aunque pueda parecer mentira. Comenzó su trayectoria pictórica en los años 50, cuando conoció al grupo de artistas amigos y compañeros con el que formó escuela y generación, entre ellos el pintor Lucio Muñoz, con quien se casó en 1960. Su primera exposición individual llegaría en 1959 en la galería Fernando Fe de Madrid. Perteneció sucesivamente a las galerías Juana Mordó, Biosca y Juan Gris. Participó en numerosas muestras en torno al realismo español por todo el mundo, y en concreto sobre el grupo que se conocería como los Realistas de Madrid: Esperanza Parada, Isabel Quintanilla, María Moreno, Antonio López, Julio López Hernández y Francisco López Hernández y ella. En 1978 se le concedió el premio Goya de la Villa de Madrid.

Ya en 1992 se celebró una gran exposición -«Otra realidad. Compañeros en Madrid»- sobre el grupo de amigos, tanto realistas como abstractos que surgió en torno a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1997 tendría lugar su gran exposición antológica en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y se le concedió la Medalla del Mérito Artístico del ayuntamiento de la capital. En 2004 publicó sus memorias, ‘De puertas adentro’. En 2013 el director de escena José Carlos Plaza se inspiró en sus pinturas para crear la escenografía de las zarzuelas ‘Los amores de la Inés’ de Manuel de Falla y ‘La verbena de la Paloma’ de Tomás Bretón (ver nuestra reseña de entonces) y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando organizó una exposición de obras de la pintora con ese motivo.

En 2016 fue su última presencia expositiva, en la colectiva ‘Realistas de Madrid’ en el Museo Thyssen (ver nuestra reseña), en cuyo catálogo escribía Francisco Calvo Serraller: ‘El realismo fue quizás el movimiento de vanguardia más conspicuo y duradero de nuestra época, pues creado en el ecuador del siglo XIX, perduró y perdura en el XX y en la actualidad… Pero el realismo de los realistas madrileños es sobremanera singular por haber ahondado en zonas de silencio y despojamiento hasta ahora casi inéditas, una actitud existencial genuinamente contemporánea desde el punto de vista simbólico… Una excelente ocasión para reflexionar sobre el arte de nuestra época… (y para) defenestrar los tópicos que nos han impedido mirar y comprender lo que teníamos delante’.

‘Uso la fotografía únicamente como modelo. Si son temas de Madrid, hago una fotografía y luego me acerco varias veces a ver el lugar mientras lo pinto. Si el lugar no es Madrid lo que pinto está basado en los recuerdos que me traigo. En cambio, mis compañeros realistas pintan del natural. Está muy bien pintar del natural, pero cada uno tiene su método y costumbres’, explicaba. Según la comisaria de esta retrospectiva, ‘estas palabras pueden estar contando mucho más de lo que aparentan a propósito de una creadora durante años considerada “realista”, por el simple hecho de no ser abstracta y ser figurativa. Pero, ¿es Amalia Avia una simple “pintora realista” o su propuesta artística es mucho más compleja? ¿Cómo llamar “rea lista” a quien nunca hace copias literales, sino traducciones sentimentales que, vistas desde el nuevo orden del archivo, construyen un documento del paso del tiempo y sus estragos y sus indultos? Al final, Avia no “retrataba” lugares, objetos o paseantes: los archivaba para la memoria, que es cosa muy distinta. Sus retratos del mundo hablan, en primer lugar, de un deseo acuciante por ordenarlo, por reescribirlo; por revisitarlo y recomponerlo como lo necesita’.

Cela dijo que era la pintora de las ausencias, la amarga cronista del «por aquí pasó la vida marcando su amargura e inevitable huella de dolor». Otros vemos cierta ternura empática, una mirada afectuosa.

Aproximación a la propuesta (del 1 al 10)

Interés: 9

Despliegue: 6

Comisariado: 8

Catálogo: n/v

Documentación a los medios: n/v

