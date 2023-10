Una excelente y discreta enamorada

Llega a Madrid con 17.000 espectadores a la espalda un nuevo montaje de la obra de Lope de Vega, una de las grandes comedias de enredo del Siglo de Oro. Lluís Homar confirma su sobresaliente liderazgo al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigiendo e interpretando esta gran producción.

Todo son parabienes cuando salen bien las cosas. La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico aporta energía a raudales junto a un desempeño que parece de veteranos. Homar habla de ‘una oportunidad fascinante para ellos y los profesionales que les vamos a acompañar en este viaje: sentimos que Lope nos exige y nos premia. Su poesía y su ideología van a ser elementos imprescindibles para que podamos compartir con todos ustedes nuestro entusiasmo, nuestra discreción y nuestro amor por el teatro’. Hablar de la ideología de Lope resulta osado y prometer discreción cosa rara en el teatro. Y ello viene a anunciar un montaje fiel al original, puesto al día con prudencia, escenografiado con originalidad certera y representado con eficacia. Homar también adelanta que Madrid es el escenario de la comedia. Un Madrid que precisamente en 1606 está recuperando la capitalidad de España. Un Madrid heterogéneo, con una amalgama de personajes amplísima, donde todo es posible e imaginable, ‘un lugar con mucha más tolerancia que en otras capitales de esa época’: o sea, como ahora, para bien y para mal.

La obra escrita en 1604 comienza con los intentos de Fenisa, la discreta enamorada, por atraer al joven Lucindo, que le gusta mucho. Pero surgirá un contratiempo inesperado pues el padre de Lucindo, el capitán retirado Bernardo, pide la mano de Fenisa a su madre, doña Belisa, que creía ser la elegida, pero que tras la sorpresa accede a matrimonio tan desigual por dar un buen salto en la escala social. Ambas familias son vecinos de la calle de Jardines. Pero en una comedia de enredo la trama no puede contentarse con tan poca cosa en su argumento.

Fenisa recibe la noticia de que tendrá que casarse con el capitán Bernardo, con aparente conformidad, es una buena hija, es discreta, pero está enamorada de Lucindo y se pondrá manos a la obra. Mientras Fenisa tiene que conseguir la atención de Lucindo, incluso aceptando una equívoca relación con Bernardo para llegar a su pretensión, aparecerán Gerarda y Doristeo porque cuatro enredos eran pocos y ahora van a ser seis. Fenisa engañará a todos, pero será virtuosa, se casará con Lucindo y los personajes burlados encontrarán consuelo desposándose entre sí. Una obra en el que se sucederán los mensajes con doble intención, las confusiones, sobre todo las suposiciones y los malentendidos que tanto prodigan los aficionados a juzgar sin pruebas, y hasta los típicos disfraces para simular ser otro. U otra.

Los créditos que de la representación nos facilita la CNTC no nos aclaran el reparto que uno ve de los tres que se alternan, lo cual parece a propósito para aumentar el enredo en pos de repartir democráticamente papeles entre la decena de jóvenes intérpretes. Si buscamos quién es la protagonista y discreta enamorada, nos encontramos con que a tres actrices se les atribuye el papel; no obstante, la que parecía más probable este domingo era Nora Hernández, y tanto si es ella como si no, nos gustó enormemente en expresión oral y corporal: en todo. También nos encontramos con tres Lucindos en el programa de mano y en el dossier de prensa, así que optaremos aún a sabiendas de lo difícil que nos resulta captar el camaleónico aspecto de los actores, por pensar que vimos a Marc Servera: un Lucindo bien medido, siempre a merced de los ardides de Fenisa, no en vano nuestro gran Lope sabía bien por experiencia propia, y lo contaba mejor como escritor, que el sexo débil de débil nunca ha tenido nada.

Detrás de la pareja juvenil, hay otra madura que aporta un peso decisivo. No solo Luis Homar, sino también Montse Díez, los dos; él, marcando el ritmo general, entonando perfecto, ayudado de sus muchos ademanes que podrían ser excesivos pero son apropiados; ella, con esos giros femeninos entre la osquedad y la coquetería, de adusta a casi erótica, según le exija la trama. Perfecto el resto del reparto -Hernando, Finardo, Doristeo y Gerarda- perfectas sus dotes actorales y musicales. ¡Y cuánto se aprecia la música en el teatro clásico! Sobre todo cuando es original y adecuada. Marc Servera dice que ha trabajado en ella durante seis meses, pero hubiéramos agradecido más detalles de su trabajo, aparte de descubrirnos a Silvia Pérez Cruz en su ‘Vestida de nit’:

‘Pinto las notas de una habanera

azul como el agua de un mar antiguo,

blanca de espuma, dulce como el aire,

gris de gaviotas, dorada de imágenes

vestida de noche’.

La escenografía de Jose Novoa puede que simule un descampado abierto alejado de la ciudad, con un rutilante anuncio de neón que dice ‘Hope’ en vez de ‘Lope’, pero es mucho más que eso con este andamiaje frente a un artesanal escenario donde la trama se desdobla; la iluminación de Pilar Valdelvira tiene bien en cuenta la complejidad escénica , y el vestuario de Deborah Macías presenta formas clásicas revisadas, con pinceladas de elementos actuales, y está pero que muy bien también. Una mirada clásica y contemporánea a la vez, en la que nos dicen que ha sido fundamental la dirección adjunta de Oscar Valsecchi y el trabajo de voz y palabra de Vicente Fuentes.

Esta producción de la CNTC ha pasado ya por Málaga, Almería, Barcelona, A Coruña, Alcalá de Henares y Almagro. Y después se dirigirá al Festival Temporada Alta, en Girona (1 de diciembre); Las Palmas (15 y 16 de diciembre); Toledo (12 y 13 de enero); Murcia (19 de enero); Ourense (26 y 27 de enero); Sevilla (9 y 10 de febrero); Vitoria (16 y 17 de febrero); Logroño (23 y 24 de febrero); Elche (24 de marzo) o Cáceres (8 de junio). En primavera coincidió curiosamente con otra versión que la compañía Karpas montó en un teatro de Madrid.

Gran gira muy merecida para espectáculo tan notorio.

Aproximación al espectáculo (del 1 al 10)

Interés, 10

Texto, 10

Dirección, 9

Escenografía, 9

Interpretación, 9

Iluminación, 8

Vestuario, 8

Banda sonora: 8

Producción, 9

Documentación a los medios, 8

Programa de mano, 9

CNTC – Teatro de la Comedia

Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico

LA DISCRETA ENAMORADA

De Lope de Vega

Dirigida por Lluís Homar

Del 21 de septiembre al 26 de noviembre de 2023

