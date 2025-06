‘Este episodio es el que más me ha costado terminar’, dice el autor de ‘Alternancia’

‘Alternancia’ es el 30º episodio de la Crónica de Medio Siglo y con él termina la segunda serie, titulada ‘Una transición de nunca acabar’ que abarca de 1976 a 1999, el último cuarto del siglo pasado, que ha condicionado absolutamente este primer cuarto del siglo XXI y cuyo conocimiento es fundamental para interpretar lo que estamos viviendo estos mismos días.

Lucas Pellicer.- Como responsable de gRRound! Ediciones he venido dialogando con el autor y editor de esta Guía Cultural a lo largo del pasado y del actual año y no podía dejar de hacerlo en esta ocasión, en la que no solo se celebra la publicación de un nuevo libro, sino el hecho de que todo queda ya despejado para la tercera y última serie, que con el título de ‘Tejer y destejer’ cubrirá los primeros quince años del siglo XXI, con asuntos tan importantes como los atentados del 11 de marzo de 2004, la crisis económica y social a partir de 2007, los brotes indignados, la irrupción de Podemos y Ciudadanos, para terminar con la abdicación real, la llegada de Felipe VI al trono y lo que parecía el inicio de otro ciclo histórico y no ha llegado a serlo. Veamos que nos cuenta José Catalán Deus esta vez:

–LP.- Ante todo, felicitaciones, sabemos cuánto has luchado para llegar hasta aquí y apreciamos un esfuerzo tan notable.

–JCD.- La verdad es que conforme pasaban los años me he sentido más solo, por momentos cansado, y habré jurado dejarlo dos docenas de veces por lo menos. Pero al día siguiente estaba otra vez al pie del cañón. Y es que han pasado quince años desde que en julio de 2009 tuve la ocurrencia, después de haber escrito una docena de libros de temas diversos, que tenía que escribir la historia del FRAP antes de que fuera demasiado tarde. Pero comprendí pronto que esa historia era una más de tantas de todo un período que era necesario abarcar completo y así nació esta tan desmesurada podría decirse, tan excepcional podría decirse también, crónica de medio siglo.

–LP.- Hablemos de ‘Alternancia’ (ver detalles), 600 páginas en trece capítulos, cómo juzgas el resultado.

–JCD.- Pues ahora mismo con resaca, un tanto desfondado; no sé si me ha salido potable, si he conseguido reconstruir en sus complejas facetas tantos asuntos cruciales como tienen lugar en el segundo quinquenio de los años noventa. Sé que los lectores a menudo se saltan las cuestiones más arduas, los desmenuzamientos más prolijos, y espero que sean indulgentes y se sientan compensados descubriendo asuntos tremendos que no comprendimos del todo en su momento y de los que ya casi ni nos acordamos. Por no hablar de qué descubrimiento puede suponer para los que vinieron después.

LP.- Hemos puesto finalmente en portada la foto que querías, pero no creo que sea muy comercial…

JCD.- Quizás a alguno le incomode, pero que se fastidie. Recuerda que en el episodio 22º salía otro balcón, con Felipe y Guerra de la mano el día que ganaron las elecciones de 1982. La victoria de Aznar catorce años después merecía igual atención. Y viéndolo en perspectiva es lo más destacado del final de los años noventa.

LP.- Y tiene muchas connotaciones actuales, el final del felipismo cercado de escándalos y corruptelas se parece un poco a lo que estamos viendo con Pedro Sánchez.

JCD.- Sin duda. El sanchismo ha durado la mitad y se ha desgastado velocidad doble. La talla política de ambos no puede compararse, pero la historia se repite. No sabemos quién y cuándo se subirá esta vez al balcón de la calle Génova aunque todo indica que será Feijóo como entonces Aznar y que será el año que viene a más tardar.

–LP.- Siempre dices que lo que hemos vivido en esos años es más interesante que muchas ficciones superventas y tiene más intriga y emoción en determinados capítulos que la novela negra por ejemplo.

–JCD.- En general creo que la realidad en toda su complejidad supera en nuestros días cualquier trama de ficción. Por ejemplo, en el período 1996-1999 a escala internacional tenemos la proliferación de sectas apocalípticas como la Orden del Templo Solar o la Puerta del Cielo con sus suicidios colectivos rituales, tenemos el desenlace de la desaparición de Yugoslavia con el levantamiento del Kosovo y el bombardeo de Belgrado; Estados Unidos impulsa la ampliación de la OTAN hacia el Este incumpliendo las promesas que le hicieron a Gorvachov para que aceptara la reunificación de Alemania, y es el origen de la actual guerra en Ucrania; es cuando llega Putin para recuperar a Rusia de su colapso y es cuando Mohamed VI hereda a su padre en Marruecos, convirtiendo en rivalidad creciente nuestras relaciones vecinales. Y todo ello con la inmensa expectación del cambio de milenio, con el movimiento de la nueva era prediciendo una nueva etapa de la humanidad y los temores al caos informático.

–LP.- Pero supongo que son solo contexto para entender lo que sucedía en España mientras.

–JCD.- Naturalmente, lo de aquí es lo más gordo: tras casi catorce años de Felipe González en el poder, Aznar consigue desbancarle a duras penas y el entramado de pactos y promesas se parece a lo de hoy día; también intentará romper el predominio de Polanco y sus medios de comunicación, pero en esto fracasará. La década presencia una horrible ofensiva de ETA con secuestros y asesinatos en los que los nombres del funcionario Ortega Lara y el concejal Miguel Ángel Blanco harán historia; me ha costado mucho reconstruir en sus justos términos esta ofensiva de ETA tras el golpe de Bidart y cómo permite al separatismo vasco lanza un órdago mientras los jueces intentar desenredar la madeja de los GAL. Y no faltan historias de la crónica rosa o más bien verde como aquella aventura erótica del director de El Mundo que fue famosa.

–LP.- Han pasado solo 25-30 años de los acontecimientos que se reconstruyen, pero a mí muchas cosas me han sonado a nuevas.

–JCD.- Y a mí, ahora la visión es más completa, tiene más detalles y está más clara. Por ejemplo, lo que se cuenta de Elena Tejada, alias ‘Arancha’, alias ‘Aránzazu Berradre Marín’, una policía infiltrada en ETA durante siete años que termina consiguiendo las detención de dos activistas, está mucho más matizada que la que se presentaba en ‘La infiltrada’, esa película de gran éxito de crítica y público basada en el personaje real, pero sin contexto ni sombras. Y así ocurre con casi todo lo que se recuerda de la reciente historia nuestra, reducida a sucesos llamativos puntuales sin sus ramificaciones, antecedentes y consecuencias.

–LP.- Los personajes reales cobran más fuerza que cuando salían en las noticias de entonces.

–JCD.- Me ha fascinado encontrar detalles y testimonios que han ido surgiendo en estas décadas. Las complejas vicisitudes de gente como el vicepresidente Rodrigo Rato o el banquero Miguel Blesa o el empresario Juan Villalonga o el magnate de los medios Antonio Asensio. Pero debo reconocer que intentar reconstruir las trayectorias de los jefes y pistoleros etarras, comprender cómo eran y por qué, ha sido lo más inquietante, quienes fueron y son gente como los secuestradores de Ortega Lara o la pareja ‘Chapote’ y ‘Amaya’ que mataron a Blanco. Y he llorado, pero de verdad, con la historia del concejal Zamarreño y otras víctimas de su locura. No sé que opinarán los lectores, pero a mí este episodio al igual o más que los anteriores me ha hecho pensar y emocionarme a partes iguales.

–LP.- Yendo a lo que más me importa como editor, estos primeros días de publicación no ha habido muchas ventas. Quizás deberíamos haber ido a la Feria del Libro, pero nuestro presupuesto no da para tanto.

–JCD.- Ya sabes que aunque pudiera me niego a acudir a esa feria de vanidades, a ese montaje de la industria editorial para hacer caja, a esa aglomeración tan desagradable. Pero lo cierto es que es un tinglado anti-amazon por encima de todo y nosotros solo publicamos en Amazon, no hay distribuidora ni librería que nos meta en su caseta: por fortuna.

–LP.- Te entiendo, pero las editoriales vivimos de las ventas…

–JCD.- Y los autores del aire, por lo menos en mi caso. Hay que resignarse en que la Crónica toca alguna fibra sensible de los organigramas que forman nuestro raquítico stablishment. No gusta a las izquierdas, por supuesto: ¿cómo iban a admitir que salga a la luz toda su podredumbre? Tampoco a las derechas escleróticas. No es tan exaltada como les gustaría a los energúmenos de Vox; y es ‘españolista’ para las élites separatistas vasca y catalana. Y el público es como los ratones de Pavlov, todo reflejo condicionado. No hay donde agarrarse, Lucas, amigo, deberíamos tirar la toalla.

–LP.- Hombre, está claro que la marginalidad auténtica es marginada, como no puede ser de otra manera. Pero nos quedan las redes sociales…

–JCD.- Deliras, en Facebook cada vez más solo hay publicidades camufladas, ególatras risibles, y pobres desgraciados promocionándose entre su peñita de unos cuantos. X antes Twitter nunca ha sido más que un capta incautos aburridos, y lo demás… Donde reina la automercadotecnia, cuando las técnicas publicitarias son aplicadas por los pobres individuos para autojalearse, no hay sitio para iniciativas difíciles que exigen un esfuerzo.

–LP.- Mira que eres pesimista…

–JCD.- La velocidad media de lectura, unas 300 palabras por minuto significa que para leer la Crónica puedes necesitar como poco 15.000 y como mucho 60.000 minutos, 250-1000 horas, leyendo una hora por día, entre uno y tres años ¡TRES AÑOS!

–LP.- ¿O sea…?

–JCD.- ‘Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo’, concluyó León Tolstói. ‘Lo que nos hace feliz es el no alcanzar lo que deseamos, la única vida de profunda satisfacción es una vida de una eterna lucha, especialmente, la lucha contra uno mismo’, le declaraba un renovado Slavoj Zizek al The Guardian. ‘No hago visitas ni entro en sociedad, ni en salones ni en cafés. Hacerlo sería sacrificar mi unidad interior, entregarme a conversaciones inútiles, robar tiempo, si no a mis razonamientos y proyectos, al menos a mis sueños, que siempre son más hermosos que las conversaciones ajenas’, le atribuyen a Fernando Pessoa. ‘Creo que el mundo está lleno de historias, que nuestras vidas están llenas de historias, pero que sólo en determinados momentos somos capaces de verlas o entenderlas. Hay que estar dispuesto a hallar el sentido de lo que te está ocurriendo. Casi todos nosotros, yo mismo incluido, vamos por la vida sin prestar mucha atención. De pronto ocurre una crisis, y nos cuestionamos todo lo que nos rodea, y en ese momento dejamos de pisar terreno firme. Creo que es en esos momentos cuando la memoria se convierte en una poderosa fuerza de nuestras vidas. Comienzas a explorar el pasado, e invariablemente te encuentras con una nueva lectura de ese pasado, lo entiendes de una manera nueva, y por ello eres capaz de enfrentarte al presente de una manera nueva’, escribió Paul Auster en su «Crisis»‘.

Ya que el autor recurre a las citas, como suele hacer cuando quiere callarse, dejemos aquí la entrevista y que el índice de ‘Alternancia’ (comprar en Amazon) explique mejor que nadie lo que contiene este 30º y último episodio de la segunda serie. Y a esperar la tercera. (Más información de este episodio y vínculos a los nueve diálogos anteriores)

Contenido

Del FRAP a Podemos. Una introducción …………………………………………………… 13

Recordatorio de la primera serie: ……………………………………………………………. 17

‘La chispa y la pradera’. Episodios 1-11 ……………………………………………….. 17

Resumen de la segunda serie: …………………………………………………………………. 29

‘Una transición de nunca acabar’. Episodios 12-29 ………………………………. 29

CAPÍTULO 195. FUNCIONÓ LA PINZA ………………………………………………………. 35

EL CAMBIO YA ESTABA EN MARCHA…………………………………………………….. 42

ADIÓS AL ‘HABITUS’ PSOEÍSTA …………………………………………………………….. 47

LA CAMPAÑA DEL DOBERMAN ……………………………………………………………. 51

Y LOS VÍDEOS DE ENCAPUCHADOS……………………………………………………… 53

CENA EN EL HOTEL MAJESTIC ………………………………………………………………. 55

ANTIFRANQUISMO TARDÍO …………………………………………………………………. 60

EXCESO DE ARROGANCIA POLÍTICA …………………………………………………….. 65

NO FUE UN ESCENARIO SALUDABLE……………………………………………………. 67

‘FUERON AÑOS DE IMPUNIDAD’ ………………………………………………………….. 69

SALVANDO AL LÍDER CARISMÁTICO …………………………………………………….. 72

‘ÉRAMOS AMIGOS, PERO AHORA MINISTROS’ ……………………………………… 74

‘ESTÁBAMOS BASTANTE ASUSTADOS’ …………………………………………………. 76

LA MAYOR PIEDRA DE TOQUE ……………………………………………………………… 78

BALANCE DE TRECE AÑOS Y MEDIO …………………………………………………….. 81

AUTODISCIPLINA Y CAPACIDAD DE TRABAJO……………………………………….. 86

EL CATALANISMO CONSTITUCIONALISTA DE PIQUÉ…………………………….. 88

CAPÍTULO 196. PRIVATIZACIONES Y FÚTBOL……………………………………………. 91

RODRIGO RATO Y EL FMI …………………………………………………………………….. 97

FRANCISCO GONZÁLEZ Y EL BBVA …………………………………………………….. 100

BLESA Y CAJA MADRID ……………………………………………………………………….. 105

VILLALONGA Y TELEFÓNICA ………………………………………………………………. 109

ASENSIO Y ZETA ………………………………………………………………………………… 110

GUERRA DE GOLES ……………………………………………………………………………. 115

AMENAZAS DEL GOBIERNO ……………………………………………………………….. 117

INTERCAMBIO DE LINDEZAS ……………………………………………………………… 120

LA ‘LEY CASCOS’ Y SUS CONSECUENCIAS …………………………………………… 123

NUEVOS RICOS Y PARIENTES POBRES ……………………………………………….. 126

‘BUTANITO’ INTERMEDIANDO …………………………………………………………… 130

CAPÍTULO 197. EL CESID CONTACTA AL GRAPO …………………………………….. 137

VUELTA A LAS ANDADAS …………………………………………………………………… 149

DOS DISIDENTES SE EXPLICAN ………………………………………………………….. 151

Y EL JEFE LES REBATE…………………………………………………………………………. 155

LAVAZZA, EL ATRACADOR ANARQUISTA…………………………………………….. 157

Y SU DISCÍPULO PODEMITA ………………………………………………………………. 160

AUTOBIOGRAFÍA DE UN IRREDUCTIBLE …………………………………………….. 163

LOS OCHO DE TEIXEIRO …………………………………………………………………….. 165

FICHERO DE ESPECIAL SEGUIMIENTO ………………………………………………… 167

LAGUN Y SUS AMIGOS ………………………………………………………………………. 173

TEJERO EN LIBERTAD …………………………………………………………………………. 175

CON SU FIEL FAMILIA ………………………………………………………………………… 178

CAPÍTULO 198. SOGECABLE, CHOQUE FRONTAL …………………………………… 181

SOMBRA DE SOBORNOS …………………………………………………………………… 184

ACOSO GUBERNAMENTAL ………………………………………………………………… 187

EL CATEDRÁTICO LOZANO Y LA SAGA BACIGALUPO ………………………….. 190

‘PROCURO NO SER SECTARIO’……………………………………………………………. 195

EN RESUMIDAS CUENTAS ………………………………………………………………….. 197

GANA DON JESÚS MIENTRAS SE VA DON FELIPE ………………………………… 202

LA CONQUISTA AMERICANA ……………………………………………………………… 204

CAPÍTULO 199. ALBANIA Y CHINA ………………………………………………………….. 211

COLAPSO EN TIRANA ………………………………………………………………………… 215

LA MEMORIA DE LEA …………………………………………………………………………. 216

LA VUELTA DE LA TORTILLA……………………………………………………………….. 219

DE MÁLAGA A MALAGÓN ………………………………………………………………….. 220

MEDIO AÑO DE PESADILLA ……………………………………………………………….. 222

Y DESPUÉS, KOSOVO …………………………………………………………………………. 227

BERISHA VERSUS NANO…………………………………………………………………….. 229

RESURGIR EN PEKÍN ………………………………………………………………………….. 235

EL PRAGMÁTICO CAMARADA DENG …………………………………………………… 237

GIGANTE CON PIÉS DE BARRO …………………………………………………………… 240

SECTAS APOCALÍPITICAS ……………………………………………………………………. 242

LA PUERTA DEL CIELO ……………………………………………………………………….. 244

Y LA ORDEN DEL TEMPLO SOLAR ………………………………………………………. 251

PRIMER TRÁNSITO …………………………………………………………………………….. 255

SEGUNDO Y TERCER TRÁNSITOS ……………………………………………………….. 257

CUARTO Y QUINTO TRÁNSITOS …………………………………………………………. 261

TEMPLARIOS ESPACIALES ………………………………………………………………….. 265

EL MÚSICO DE LAS ARQUEAS …………………………………………………………….. 271

CAPÍTULO 200. RESCATE MEMORABLE…………………………………………………… 275

CHORIA BOTA O CHORIA ASKATU ……………………………………………………… 277

¿QUINIENTOS GUARDIAS? …………………………………………………………………. 278

‘OPERACIÓN PULPO’ ………………………………………………………………………….. 282

EL RELATO DEL PROTAGONISTA ………………………………………………………… 284

EL REY VISITARÁ LA RÉPLICA DEL CUBÍCULO ……………………………………… 287

LOS CUATRO SECUESTRADORES Y SUS JEFES …………………………………….. 292

FUNCIONARIOS DE PRISIONES…………………………………………………………… 294

OTROS SECUESTROS …………………………………………………………………………. 295

LOS CASOS DE OMAR Y NATASCHA……………………………………………………. 298

DE OTAN A OTAN (PORQUE TOCA) …………………………………………………….. 299

CAPÍTULO 201. Y A LOS DIEZ DÍAS …………………………………………………………. 303

EL ALCALDE, EL CONCEJAL Y LOS VECINOS ………………………………………… 307

LOS CÓMPLICES SON LOS DE HB ………………………………………………………. 313

LA VOZ ARREPENTIDA ……………………………………………………………………….. 315

EL ESPÍRITU DE ERMUA ……………………………………………………………………… 317

DURÓ MUY POCO ……………………………………………………………………………… 320

Y CREÓ UNA BRECHA ………………………………………………………………………… 322

‘SI NO ESPABILAMOS…’ ……………………………………………………………………… 324

URTE GOGORRA ………………………………………………………………………………… 327

MIL AGENTES EN UNA SOCIEDAD ENFERMA………………………………………. 333

CARTAS DE PÉSAME …………………………………………………………………………… 336

CAPÍTULO 202. TRES VERDUGOS Y UN CHIVATO ……………………………………. 339

ALGO MÁS SOBRE ‘CHAPOTE’ Y ‘AMAYA’ ……………………………………………. 344

LOS SUPUESTOS CUATRO ORDENANTES …………………………………………… 346

LAS ÓRDENES SIEMPRE VENÍAN DE ARRIBA ………………………………………. 352

EL HIJO DE TODOS …………………………………………………………………………….. 354

UN EX-FRAP RECLAMA A LA ALCALDESA ……………………………………………. 359

EN CONTRA DE AQUEL ESPÍRITU ……………………………………………………….. 364

TRES INCÓGNITAS …………………………………………………………………………….. 369

DELLA CHIAE DECLARA ……………………………………………………………………… 370

HASTA LLEGAR A VOX ……………………………………………………………………….. 371

DESPUÉS BASAURI, ANTES SANTUCHU………………………………………………. 373

Y EN MEDIO, GALDÁCANO ………………………………………………………………… 376

CAPÍTULO 203. PEDRO JOSÉ Y EXUPERANCIA ………………………………………… 379

HABLA LA GUINEANA ………………………………………………………………………… 384

MONTAJE Y VENGANZA ……………………………………………………………………… 387

JOTA PEDRO AL DESNUDO ………………………………………………………………… 389

JOSÉ LUIS Y MANUEL, DOS MUERTOS ………………………………………………… 395

JUANI Y MARISOL, DOS VIUDAS …………………………………………………………. 396

EL ALCALDE Y TRES CONCEJALES……………………………………………………….. 398

NARAIA, SU AITA Y SU AITONA …………………………………………………………… 400

CAPÍTULO 204. BOMBARDEAR BELGRADO…………………………………………….. 403

ENGORDANDO PRESOS, TRAFICANDO RIÑONES ……………………………….. 406

LOS FANTASMAS MUTILADOS …………………………………………………………… 407

ATAQUE ILEGAL Y ALEVOSO ………………………………………………………………. 414

AQUELLA NOCHE DE PRIMAVERA………………………………………………………. 418

EL DERRIBO DEL F-117A…………………………………………………………………….. 419

MENTIRAS Y CINTAS DE VÍDEO ………………………………………………………….. 421

EL PRIMER ESTADO TERRORISTA EN EUROPA ……………………………………. 423

EL BROTE DE MACEDONIA ………………………………………………………………… 424

DERROCAMIENTO DE MILOSEVIC ………………………………………………………. 426

LA OTAN SIEMPRE BOMBARDEA ALGO ……………………………………………… 428

¿PROMESAS ROTAS? ………………………………………………………………………….. 430

OPINAR DISTINTO Y ESCRIBIR VERSOS ………………………………………………. 434

EPÍLOGO VATICANO ………………………………………………………………………….. 437

EXCULPADO SÁENZ DE SANTA MARÍA ……………………………………………….. 438

‘DARLE UNO (TIRO) A CADA UNO’………………………………………………………. 441

A LA TRENA 50 DÍAS DESPUÉS……………………………………………………………. 443

EL ‘PRESTIGE’ ANDALUZ …………………………………………………………………….. 446

LA MINA DE AZNALCÓLLAR ……………………………………………………………….. 450

EL PERIODISTA ANTONIO HERRERO…………………………………………………… 452

DICCIONARIO DE LA IZQUIERDA ………………………………………………………… 455

EL FIN DE LA MILI ………………………………………………………………………………. 456

CAPÍTULO 205. LIZARRAKO AKORDOA …………………………………………………… 461

VIERNES SANTO EN BELFAST ……………………………………………………………… 467

ONGI ETORRI A LIZARRA ……………………………………………………………………. 469

LAS RATAS DE HISPANIA ……………………………………………………………………. 473

CAMBIOS DE ESTRATEGIA ………………………………………………………………….. 474

AGUR AL PACTO DE AJURIA ENEA ………………………………………………………. 477

EL ESTUDIANTE IGLESIAS TURRIÓN ……………………………………………………. 481

ESPIANDO A HB…………………………………………………………………………………. 483

EL PACTO DE ESTELLA ……………………………………………………………………….. 487

EL ACUERDO PREVIO CON ETA ………………………………………………………….. 490

Y LA DECLARACIÓN DE BARCELONA ………………………………………………….. 494

TREGUA Y ELECCIONES ……………………………………………………………………… 497

CAPÍTULO 206. CONDENAS E INDULTOS DEL GAL …………………………………. 503

A FAVOR Y EN CONTRA ……………………………………………………………………… 507

EL GOBIERNO MUEVE FICHA ……………………………………………………………… 510

EN BURGOS CON HB, EN ZÚRICH CON ETA ……………………………………….. 512

A DISTINTAS VELOCIDADES ……………………………………………………………….. 516

CARAVANAS DE LA MUERTE ………………………………………………………………. 518

‘NI VENCEDORES NI VENCIDOS’ …………………………………………………………. 521

SERGIO, KEPA Y ARÁNZAZU ……………………………………………………………….. 523

LA INFILTRADA ………………………………………………………………………………….. 525

DE UN ‘GESTO’ A UN ‘BASTA’ ……………………………………………………………… 535

EL GENERAL ENRIQUE RODRÍGUEZ GALINDO ……………………………………. 537

NI LA DÉCIMA PARTE DE LAS CONDENAS…………………………………………… 542

CAPÍTULO 207. OTRO SIGLO, TERCER MILENIO ……………………………………… 545

UNA NUEVA ERA ……………………………………………………………………………….. 550

ENTRE PISCIS A ACUARIO, EL Y2K ………………………………………………………. 554

NOSTALGIA DULCE Y DENUNCIA AGRIA …………………………………………….. 555

EL PESO DEL PESIMISMO …………………………………………………………………… 557

EL NEGOCIO DE LA LIBERTAD ……………………………………………………………. 561

RETORNAN LOS FANTASMAS …………………………………………………………….. 564

MURIÓ HASSÁN, HEREDA MOHAMED …………………………………………………. 570

SE VA YELTSIN Y LLEGA PUTIN …………………………………………………………… 576

