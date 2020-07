La canción española interpretada por dos mujeres que superó en ventas a John Lennon o Abba

Mayte Mateos y María Mendiola se unieron a mediados de la década de los 70 para conformar un duo que comenzaron bautizando con el nombre de ‘Venus’, pero que, unos meses más tarde, pasaría a popularizarse como ‘Baccara’, apelativo con el que saltaron a la escena internacional.

En 1977 las que por aquel entonces eran solo dos bailarinas con grandes aspiraciones e ilusiones lanzaron el single ‘Yes Sir, I Can Boogie’. Aunque no caló en la sociedad patria como ambas hubieran deseado, su éxito se expandió por cantidad de países europeos como Suecia, Alemania y Noruega y aterrizó en Japón, llegando a posicionarse en el top 10 de los temas más vendidos de la historia de la música con más de 18 millones de copias saldadas y en el puesto número 1 absoluto en Reino Unido.

El dúo musical se llama Baccara y estuvo compuesto originalmente por Mayte Mateos y María Mendiola. Con Yes Sir, I Can Boogie, canción compuesta por Frank Dostal y Rolf Soja, vendieron 18 millones de copias. Muy por encima de singles como Imagine, Suspicious Minds o Dancing Queen pic.twitter.com/MADHhJnRUH — Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) July 2, 2020

Su innegable desparpajo y conocimiento del inglés llevaron Mayte y a María a superar en ventas a clásicos de la talla de ‘Dancing Queen’ (Abba) o ‘Imagine’ (John Lennon), aunque no consiguieron alcanzar a grandes como Whitney Houston con su ‘I Will Always Love You’ o a Bing Crosby y el popular ‘White Christmas’.