Eurovisión: En un concurso de bazofias, ‘Zorra’ queda entre las últimas

Cuando parecía que nada superaría a la pasada edición de Eurovisión, llega ésta… ¡Y lo borda!.

El evento, marcado por el boicot a Israel y muestras de apoyo a Palestina, se mantuvo fiel a su estilo: ser el aglutinador de las peores canciones y performances posibles de la historia, salvo contadas excepciones.

Entre el caos y la politización del certamen, Suiza y su tema «The Code» (otro bodrio), interpretada por «Nemo», un joven cantante que -según él- no se considera ni hombre, ni mujer, y se autodenomina «no binario», dió el triunfo a su país y de paso cumplió su objetivo de visibilizar al colectivo LGTBI. Suiza no ganaba desde 1988.

