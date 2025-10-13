Ana Mena lanza su nuevo single «Lárgate»

Tras un año de silencio discográfico, Ana Mena regresa con fuerza presentando “Lárgate”, el primer adelanto de su nuevo proyecto; un tema pop de aire nostálgico, impregnado de una riqueza melódica que evoca los años 70 y que, al mismo tiempo, consolida y realza la identidad artística de la cantante malagueña.

En diciembre de 2024, Ana Mena puso el broche final a su “Bellodrama Tour” en un segundo Movistar Arena en Madrid totálmente sold out, donde la artista despidió toda una era junto a su público, que vivió un show único e irrepetible.

A las pocas semanas, en enero, la artista arrancó lo que está siendo todo el proceso de creación y composición de todo un repertorio de nuevas canciones para este nuevo proyecto, que Ana está compartiendo entusiasmada a través de sus redes, y que le ha tenido sumamente implicada estos últimos meses.

“Necesitaba parar, volver a reconectar conmigo misma, encontrar nuevas inspiraciones para mi música, crear desde la tranquilidad y volver a enamorarme”

“Crear este nuevo álbum está siendo una de las experiencias vitales más importantes de mi vida. En estas nuevas letras estoy involucrándome emocionalmente y personalmente más que nunca, y el proceso, aunque ha sido más largo de lo que esperaba y aún no está terminado, está siendo super emocionante y satisfactorio. Ya quiero que todo mi público pueda escucharlo”

Durante los últimos años, Ana Mena, ha sido una de las artistas pop más relevantes a nivel internacional. Canciones como “Las 12”, “Madrid City”, “Se Iluminaba”, Música Ligera” o “Carita Triste” ya son éxitos con millones de reproducciones y certificaciones en países como México, Argentina, Uruguay, Italia, Francia, a parte de España. Además, nominada y premiada en Premios Lo Nuestro, MTV EMA’s y Los 40 Music Awards, donde durante los dos últimos años logró alzarse con el Premio a Artista del Año y Mejor Canción del Año, en dos ocasiones.

“Lárgate” supone el prólogo y arranque de este nuevo proyecto, que como la artista reconoce, sigue en proceso de creación. Es una canción muy especial que Ana compuso junto a Andres Torrés y Mauricio Rengifo pensando en su pasión a esa música de los 70’s como Jeanette y Camilo Sesto, pero traído al presente, mezclando lo antiguo con lo nuevo, con una letra muy poética, a la vez que directa, donde la artista habla de diez mil maneras de matar a un hombre que le ha hecho daño.

Con “Lárgate”, Ana Mena no solo marca el inicio de una nueva etapa artística, sino que también reafirma su lugar como una de las voces más influyentes del pop en español. Este regreso, cargado de emoción y de un sonido atemporal, anticipa un proyecto que promete sorprender y consolidar aún más la conexión de la artista con diferentes generaciones de oyentes, confirmando que su música tiene la capacidad de trascender modas y mantenerse vigente con el paso del tiempo.