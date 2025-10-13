  • ESP
Tras un año de éxitos en España y Latinoamérica

Agoney anuncia una nueva gira por España en 2026

El artista canario presentará un espectáculo renovado, con nuevas lecturas de su repertorio y una puesta en escena que promete sorprender y emocionar a partir de marzo de 2026

Tras un 2025 especialmente significativo, marcado por una intensa gira nacional y un nuevo reencuentro con su público en Latinoamérica, AGONEY anuncia una nueva serie de conciertos que recorrerán varias de las principales ciudades españolas a partir de marzo de 2026.

Durante este 2025 ha presentado su propuesta en escenarios de varias ciudades del país, consolidándose con un directo potente, emocional y cuidadosamente trabajado. Viajó además a México y Argentina, territorios con los que mantiene una relación muy cercana desde hace años, para reencontrarse con un público fiel que lo recibió repleto de cariño y con conciertos con entradas agotadas, un vínculo que ha sido clave en el crecimiento y proyección de su carrera artística internacional.

Para 2026, AGONEY prepara un espectáculo renovado, con una propuesta escénica y musical significativamente diferente a la del tour anterior, pero conservando la esencia que caracteriza sus directos: cercanía, intensidad, sensualidad y emoción. DICOTOMÍA TOUR PT. II será un nuevo paso en su recorrido artístico, con nuevas lecturas de su repertorio, estrenos y una puesta en escena pensada para sorprender y emocionar.

PRIMERAS FECHAS CONFIRMADAS:

28 Marzo 2026 – Sevilla (Malandar Music Club)

24 Abril 2026 – Bilbao (Sala Santana 21 – Blue)

15 Mayo 2026 – Murcia (Sala REM)

28 Mayo 2026 – Barcelona (Sala Upload)

13 Junio 2026 – Madrid (LA SALA Movistar Arena)

