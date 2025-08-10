Alcaraz gana con sufrimiento al bosnio Dzumhur en su estreno en el Masters 1.000 de Cincinnati

No ha sido ni plácido ni fácil.

Pero sólo es el comienzo.

El domingo 10 de agosto de 2025, Carlos Alcaraz regresó a las pistas duras del Masters 1.000 de Cincinnati tras un mes de ausencia desde su derrota en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner.

Su rival, el bosnio Damir Dzumhur, no era un oponente de primera línea, pero convirtió el encuentro en una auténtica montaña rusa que mantuvo al público al borde del asiento.

El marcador final, 6-1, 2-6, 6-3 en 1 hora y 41 minutos, refleja un partido de contrastes, con momentos de brillantez y otros de sufrimiento para el murciano.

https://twitter.com/TheTennisLetter/status/1954645941119852876

Primer set: Alcaraz arrasa como un huracán

Desde el arranque, Carlitos mostró su versión más dominante. Con un juego agresivo y un saque sólido, desarboló a Dzumhur en apenas 27 minutos. El 6-1 fue un recital de derechas potentes y puntos rápidos, con el español controlando los intercambios desde el fondo de la pista. Dzumhur, incapaz de responder al ritmo, parecía destinado a ser un mero espectador ante el vendaval del número 2 del mundo.

Segundo set: El despertar del bosnio

Pero el tenis, como la vida, es impredecible. En el segundo set, Alcaraz sufrió un apagón total. Los errores no forzados se multiplicaron, y su confianza se desvaneció. Dzumhur, astuto y paciente, aprovechó el bajón del español, rompiendo su saque dos veces y jugando con una inteligencia táctica que descolocó al murciano. Con un 1-6, el bosnio igualó el partido, haciendo saltar las alarmas en el equipo de Alcaraz. “Me siento como si estuviera en una montaña rusa. Muy buenas sensaciones, otras muy malas…”, admitiría el español tras el encuentro.

Tercer set: Resiliencia y carácter

El set decisivo fue un tira y afloja emocional. Dzumhur, crecido, mantuvo la presión con defensas sólidas y golpes profundos, pero Alcaraz sacó a relucir su garra. Un break clave en el tercer juego, tras un punto espectacular que levantó al público, le dio ventaja. A pesar de un momento de caos, con ambos jugadores intercambiando roturas, Alcaraz cerró el partido con un 6-3, sellando su pase a la tercera ronda. “Fue un poco complicado. Damir juega un tenis muy inteligente, tengo que estar muy concentrado”, reconoció el murciano.

Claves del partido

Errores de Alcaraz : Pasó de un primer set impecable a un segundo con fallos inusuales, especialmente en la derecha. Su capacidad para resetear en el tercer set fue crucial.

: Pasó de un primer set impecable a un segundo con fallos inusuales, especialmente en la derecha. Su capacidad para resetear en el tercer set fue crucial. La astucia de Dzumhur : El bosnio, con su experiencia, usó dejadas, globos y un juego defensivo que obligó a Alcaraz a trabajar cada punto.

: El bosnio, con su experiencia, usó dejadas, globos y un juego defensivo que obligó a Alcaraz a trabajar cada punto. Condiciones físicas: El calor y la humedad de Cincinnati afectaron a Alcaraz, visiblemente empapado en sudor, pero su resistencia física marcó la diferencia.

Pronósticos para el torneo

Tras superar este debut “trampa”, Alcaraz enfrentará en tercera ronda al serbio Hamad Medjedovic, quien venció a Tallon Griekspoor. El español, que busca su octavo título de Masters 1.000 y acercarse al número 1 de Jannik Sinner, es uno de los favoritos, pero el camino no será fácil. Sinner, vigente campeón, y Djokovic, con su hambre de récords, son los principales obstáculos. Además, jugadores como Zverev y Rublev podrían sorprender si Alcaraz no mantiene la consistencia. Su capacidad para gestionar los altibajos vistos ante Dzumhur será clave para llegar lejos. Pronóstico: Alcaraz en semifinales, pero el título dependerá de su enfoque mental y físico.