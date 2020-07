El instante en el que un rayo impacta sobre un portero de 16 años y lo deja en coma

View this post on Instagram

Игорь Майоров: «Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Скорее всего, у него была остановка дыхания, ему оказали первую медицинскую помощь, может, благодаря этому ребенок и жив остался, — сказал гендиректор клуба. — Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят». ⠀ По словам Майорова, грозы во время тренировки не было. «Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались — тренер бы увел игроков в спортзал», — отметил гендиректор. ⠀ #знамятруда #ореховозуево