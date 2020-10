Roberto Soldado atiza a Pablo Iglesias por el ‘mazazo’ socialcomunista con los impuestos: «Este es un máquina, que siga la fiesta»

«Subimos, subimos, subimos», en eso se puede resumir la noticia que anunciaba Pablo Iglesias a los españoles. En medio de la pandemia, el Gobierno golpea con impuestos a las rentas altas de España.

Algo que no cayó bien al futbolista Roberto Soldado, quien manifestó su indignación desde Twitter: «Este es un máquina! Y el de al lado…. Quien da más?? Que siga la fiesta», fue el topetazo del delantero del Granada a los socios del gobierno de coalición.

Lo peor es que el chavista Pablo Iglesias anunciaba que esto apenas es el principio.

«Las medidas de justicia fiscal tienen que garantizar que los que más tienen aporten más y que suponen un primer paso muy importante hacia una reforma profunda de nuestro sistema fiscal», informaba el podemita vestido con traje y corbata.

El impuesto de la renta subirá en tres puntos para rentas de más de 200.000 euros y en dos para las que superen los 300.000 euros. El impuesto para los patrimonios superiores a los 10 millones aumenta un punto y se endurece el gravamen a grandes empresas.

Una política que, según algunos economistas, no recaudará lo suficiente para financiar la ‘fiesta’ del gasto socialcomunista, pero que en cambio envía un nefasto mensaje a los inversionistas, en tiempos de contracción económica y con estas medidas, pocos o ninguno se atreverán a traer dinero para invertir en España.

El socialismo vende que una subida de impuestos de 4.200 millones estimados de manera voluntarista e ingresos de ciencia ficción financian un aumento de gasto de 69.000 millones. Aterra que celebren un déficit de 94.000m incluso con ingresos inflados e imposibles como "social" — Daniel Lacalle (@dlacalle) October 27, 2020

Ni el coronavirus ha podido con Soldado

El futbolista español ha pasado estos últimos días aislado, producto de que dio positivo por COVID-19. Pero esta condición no le ha impedido alzar su voz contra la pésima gestión de Sánchez e Iglesias ante la pandemia.

El valenciano, tras dar a conocer la noticia, fue víctima de los ataques furibundos de la izquierda radical, quienes le desearon lo peor entre insultos y descalificativos.

La razón de «tanto amor» es que Soldado no se calla.

«¿Te parece poco ‘donar’ casi la mitad de nuestro ‘desproporcionado’ sueldo pagando nuestros impuestos? Para que después no sean capaces de gastárselo en lo que tienen que gastárselo. A ver quién es la lacra aquí, cuéntame que como soy futbolista no me entero muy bien. Gracias», escribió Soldado a la jauría podemita.

Apoyo a Díaz Ayuso

En el mes de mayo de este 2020 Soldado llegó a manifestar todo su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esto después de que el PSOE compartiera un tuit en el que juzgaba duramente su labor en la emergencia sanitaria del coronavirus. En el texto emitido por el Partido Socialista se podía leer: «El Gobierno de la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del COVID-19». Ante tal grave e inmotivada acusación, el futbolista ha replicado con suma elegancia echando mano de una popular frase de Mark Twain.