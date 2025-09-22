  • ESP
El foro consolidó al IBRACONT como una referencia internacional

Éxito del 1º Encuentro Internacional del IBRACONT en Madrid

Líderes políticos, empresariales y jurídicos se dieron cita en el Hotel Wellington para impulsar la cooperación internacional en la gestión contractual

Éxito del 1º Encuentro Internacional del IBRACONT en Madrid
Encuentro Internacional del IBRACONT PD.
El Instituto Brasileño de Administración Contractual (IBRACONT) celebró el pasado 16 de septiembre su 1º Encuentro Internacional en el Hotel Wellington de Madrid, en un acto que supuso un hito en la promoción de la excelencia técnico-jurídica en la gestión contractual a nivel global.

La organización corrió a cargo de Paula Sánchez , directora de Estrategia Internacional y Alianzas del IBRACONT, quien subrayó la elección de Madrid como base internacional de la institución y el papel clave de la cooperación global en esta disciplina. La apertura institucional estuvo a cargo de la presidenta del Instituto, Ilma Trindade, junto a su consejera Roseli Cândido.

Entre los participantes figuraron personalidades de primer nivel como el senador José Matari, Óscar Méndez (director de la Cámara de Comercio Brasil–España) y Gema Sanz, directora de Madrid Networking, además de exministros y directivos de grandes empresas españolas. Todos coincidieron en señalar la administración contractual como un instrumento estratégico para el éxito de los proyectos de infraestructura y energía.

Con gran respaldo institucional y empresarial, el foro consolidó al IBRACONT como una referencia internacional, fortaleciendo puentes entre Brasil, España, América Latina y otras regiones del mundo .

El encuentro contó con el apoyo de Breyssi Consulting Canal Arbitraje , así como con el patrocinio de Lemat Abogados y Arbtrato .

