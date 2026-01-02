En la España de Sánchez se retrasa la jubilación a 66 años y 10 meses y suben pensiones un 2,7%

El trilerismo del Gobierno con las pensiones continúa en 2026.

En vez de reconocer que el sistema es una estafa piramidal insostenible, el Ejecutivo prefiere ocultar la realidad disparando aún más el gasto en pensiones al incrementarlas, al tiempo que emite deuda para financiarlas, sube aún más las cotizaciones sociales a trabajadores y autónomos para frenar la sangría y alarga la edad de jubilación y el número de años cotizados para acceder a la pensión máxima.

Junto a todo esto, el Ejecutivo alcanza en este 2026 las 100 figuras tributarias creadas o incrementadas, disparando la presión fiscal a niveles de auténtica esclavitud. Así, no es de extrañar que la población activa ya esté obligada a trabajar el 62% del año sólo para pagar impuestos o que las familias españolas hayan experimentado un atraco fiscal de 11.400 euros anuales más desde que Pedro Sánchez llegase al poder. Y es que, aunque la izquierda venda lo contrario, en esta vida nada es gratis. Por lo que alguien tiene que pagar las ‘generosas’ medidas del Gobierno.

En 2026, los jubilados experimentarán un incremento del 2,7% en sus prestaciones, basado en el IPC medio anual. Además, la edad ordinaria de retiro se elevará en dos meses más. Por otra parte, para intentar que la sangría de gasto no sea tan elevada, el Ejecutivo da otra vuelta de tuerca a las elevadas cotizaciones sociales que empresas y trabajadores deben satisfacer. Así, las nóminas medias y bajas del mes de enero experimentarán otra mordida adicional con el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y los sueldos elevados de los trabajadores más cualificados y productivos también sufrirán otra quita de su salario con el aumento de la mal llamada Cuota de Solidaridad. Y es que la subida de las pensiones anunciada tan alegremente por el Gobierno supone un incremento de gasto de nada menos que 5.700 millones de euros.

Edad de jubilación: un paso más cerca de los 67 años

A partir del 1 de enero, para acceder al 100% de la pensión será necesario tener 66 años y 10 meses si se ha cotizado menos de 38 años y 3 meses. Aquellos que logren alcanzar esos 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años con la cantidad completa.

Este es el penúltimo escalón en la reforma que comenzó en 2011, cuando se elevó la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años en un proceso gradual hasta el año 2027. En ese año, se establecerá en 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses, manteniéndose los 65 años para aquellos con carreras largas.

Para obtener el total del porcentaje sobre la base reguladora en 2026 será necesario haber cotizado 36 años y 6 meses. Este requisito aumentará a 37 años al siguiente año.

Otras modalidades también sufrirán ajustes:

Jubilación anticipada voluntaria : a partir de los 64 años y 10 meses (menos de 38 años y 3 meses cotizados) o desde los 63 años (con al menos esa cotización).

: a partir de los (menos de cotizados) o desde los (con al menos esa cotización). Involuntaria o forzosa: a partir de los 62 años y 10 meses (menos cotización) o desde los 61 años (con 38 años y 3 meses) .

Estos retrasos buscan extender la vida laboral ante el envejecimiento poblacional. La organización USO ha criticado esta medida como una reducción de derechos.

Subida de pensiones: 40€ más al mes de media

Lo que el Gobierno vende como algo magnánimo, deja de serlo en cuanto vemos en dinero contante y sonante en qué se traduce esa subida para los pensionistas: 40 euros más al mes de media. Pero desglosado por tipo de pensión, las subidas quedan así:

Media general jubilación : pasará de 1.511 € a +40,7 €/mes (571 €/año).

: pasará de 1.511 € a +40,7 €/mes (571 €/año). Media sistema (todas modalidades) : subirá de 1.316 € a +35,5 €/mes (497 €/año).

: subirá de 1.316 € a +35,5 €/mes (497 €/año). Autónomos jubilación : aumentará de 912 € a +24,6 €/mes (344 €/año); media subirá a +27,3 €/mes (382,5 €/año).

: aumentará de 912 € a +24,6 €/mes (344 €/año); media subirá a +27,3 €/mes (382,5 €/año). Media general: alrededor de unos 45 €/mes extra (630 €/año).

Tipo de pensión Actual (mensual) Subida mensual Subida anual Jubilación media general 1.511 € +40,7 € +571 € Sistema completo 1.316 € +35,5 € +497 € Autónomos media 912 € +24,6 € +344 € Jubilación autónomos 1.012 € +27,3 € +382,5 €

Desde el año pasado se vincula este aumento al IPC para asegurar que el poder adquisitivo no se vea comprometido. La pensión máxima ascenderá hasta los 3.359,6 € mensuales (IPC +0,115%), comparado con los 3.267,6 € que se percibían en el año anterior. La base máxima para cotizar alcanzará los 5.101,2 €/mes (+3,9%, IPC +1,2 puntos).

Las pensiones mínimas y no contributivas también verán incrementos. La jubilación mínima para mayores de 65 años (unipersonal) será ahora 13.107 €/año (frente a 12.242 €); si hay cónyuge a cargo será 17.592 € (de 15.786 €).

MEI y cuota de solidaridad: más carga para sueldos altos

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) pasará al 0,9% total (subiendo del 0,8% vigente en 2025): desglosándose en un 0,75% correspondiente a las empresas y un 0,15% que asumirá el trabajador. Evolución:

2023: 0,6%

2024: 0,7%

2025: 0,8%

2026: 0,9%

2029: 1,2%

Algunos ejemplos del impacto:

Para una base salarial de 2.500 €/mes: la empresa deberá pagar unos 18,75 €/mes extra, lo que equivale a unos 225 €/año por empleado.

Si hay diez empleados: esto representa una carga adicional mensual totalizada en unos 187,50 €, lo que anualmente suma hasta unos 2.250€*.

En una nómina media (2.255 €/mes): esto supondrá una subida aproximada anual que rondará los 5,41 €, es decir, unos (45 cént./mes) .

Para salarios máximos (61.214 €/año): esto podría implicar hasta unos (91,82 €/año) adicionales para el trabajador (1,27 €/mes) .

La Cuota de Solidaridad gravará aquellos salarios que superen la base máxima (58.908 €/año en 2025, que ascenderá hasta los 61.214 € en 2026) . Los tramos iniciales son:

Hasta un incremento del 10%: aplicando un tipo del 0’92% (83’4% empresa, 16’6% trabajador).

(83’4% empresa, 16’6% trabajador). Entre el (10%-50%): aplicando un tipo del 1% .

. Para aquellos superiores al (50%): aplicando un tipo del 1’17% .

Ejemplos anuales:

Para un salario con incremento del (+10%) correspondiente a una base(64.798’8€): esto generaría una cuota total aproximada que rondaría los (54’19€) al año (8’99€ trabajador) .

Para un aumento del (+30%) correspondiente a(76.580’4€): esto supondría unos (172€) adicionales .

Para incrementos del (+60%) correspondientes a(94.252’8€): esto podría traducirse en aproximadamente (358’74€) .

En caso del exceso máximo permitido, hasta un incremento del 50%, lo cual implicaría 7’363’5€/mes: sería una carga anual estimada alrededor de 289’56€/año.

La distribución es aproximadamente 83% empresa y 17% trabajador, aumentando progresivamente hasta alcanzar entre el 5’5%-7% hacia el año 2045. Para aquellos salarios superiores a 60.000€, esto podría suponer aproximadamente unos 300€/año inicialmente .

Salario anual Exceso base máxima Cuota solidaridad anual Trabajador paga 64’798’8€ (+10%) 5’890’8€ 54’19€ 8’99€ 76’580’4€ (+30%) 17’672’4€ 172€ 28€ 94’252’8€ (+60%) 35’344’8€ 358’74€ 60€

¿Hacia la ruina o sostenibilidad?

Estas medidas aportan fondos al sistema pero no están exentas de controversia. El sobrecoste generado por las pensiones de 5.700 Millones € se cubrirá mediante estas cotizaciones adicionales; sin embargo las patronales critican esta presión sobre las empresas. El MEI tendrá carácter estructural hasta el año 2050, mientras que la cuota solidaria busca gravar ingresos altos.

Los pensionistas verán incrementadas sus nóminas pero el trampantojo es que seguirán teniendo que afrontar los elevados impuestos que el Gobierno ha establecido en todo: desde impuestos al carburante, impuestos a los plásticos que envuelven los alimentos, la polémica tasa de basuras que el Ejecutivo ha obligado a crear a los Ayuntamientos o el IVA del 21% en productos básicos como la electricidad, por citar algunos ejemplos.