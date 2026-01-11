La estafa de las ayudas: 75% sin ejecutar tras la DANA

Hoy ponemos cifras, nombres y ministerios encima de la mesa: ¿Qué ha pasado con los 14.373 millones de euros que el Gobierno anunció para los valencianos tras la DANA?

Porque una cosa es “movilizar” en una rueda de prensa… y otra muy distinta es pagar, transferir y ejecutar el dinero cuando toca.

Según los datos de ejecución presupuestaria acumulada a octubre de 2025, el Estado solo habría ejecutado 3.594 millones en transferencias vinculadas a la DANA.

Eso significa una realidad brutal: apenas el 25% de lo anunciado.

El resto, a efectos prácticos, no aparece como dinero ejecutado.

Lo más grave: el reparto del dinero ejecutado

Si miramos quién ha movido dinero de verdad, la imagen es demoledora:

Política Territorial: 1.747,7 M€ (casi la mitad del total ejecutado)

Inclusión / Seguridad Social: 724,7 M€

Interior: 278,4 M€

Hacienda: 236,3 M€

Transportes: 157,8 M€

Industria y Turismo: 151,9 M€

Defensa: 104,3 M€

Y varios ministerios con importes simbólicos (4–8 millones) que, en una catástrofe de este tamaño, son casi una burla.

Y entonces llega la pregunta que nadie quiere contestar: ¿Dónde están los más de 10.700 millones que faltan?

Si se prometen 14.373 millones y se ejecutan 3.594, la diferencia es de 10.779 millones que, a cierre de octubre, no constan como transferencias ejecutadas.

Esto no va de propaganda. Va de gestión, de responsabilidad y de respeto a los ciudadanos que lo han perdido todo.

