Si el Gobierno lo permite

La estafa de las ayudas: 75% sin ejecutar tras la DANA

Archivado en: Economía

Más información

Sigue la orgía de gasto: +30.000 millones en un año

Sigue la orgía de gasto: +30.000 millones en un año

Sánchez negocia con Junqueras: nosotros pagamos

Sánchez negocia con Junqueras: nosotros pagamos

Hoy ponemos cifras, nombres y ministerios encima de la mesa: ¿Qué ha pasado con los 14.373 millones de euros que el Gobierno anunció para los valencianos tras la DANA?

Porque una cosa es “movilizar” en una rueda de prensa… y otra muy distinta es pagar, transferir y ejecutar el dinero cuando toca.

Según los datos de ejecución presupuestaria acumulada a octubre de 2025, el Estado solo habría ejecutado 3.594 millones en transferencias vinculadas a la DANA.

Eso significa una realidad brutal: apenas el 25% de lo anunciado.

El resto, a efectos prácticos, no aparece como dinero ejecutado.

Lo más grave: el reparto del dinero ejecutado

Si miramos quién ha movido dinero de verdad, la imagen es demoledora:

Política Territorial: 1.747,7 M€ (casi la mitad del total ejecutado)

Inclusión / Seguridad Social: 724,7 M€

Interior: 278,4 M€

Hacienda: 236,3 M€

Transportes: 157,8 M€

Industria y Turismo: 151,9 M€

Defensa: 104,3 M€

Y varios ministerios con importes simbólicos (4–8 millones) que, en una catástrofe de este tamaño, son casi una burla.

Y entonces llega la pregunta que nadie quiere contestar: ¿Dónde están los más de 10.700 millones que faltan?

Si se prometen 14.373 millones y se ejecutan 3.594, la diferencia es de 10.779 millones que, a cierre de octubre, no constan como transferencias ejecutadas.

Esto no va de propaganda. Va de gestión, de responsabilidad y de respeto a los ciudadanos que lo han perdido todo.

📌 Si quieres que el dinero público se audite y se ejecute de verdad, comparte este vídeo.

Te puede interesar

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]