La España de Sánchez sufre una endeudamiento público monstruoso

La reciente cifra de deuda pública presentada por el Banco de España no brinda muchas razones para el optimismo: el endeudamiento del Estado marca récord histórico y se sitúa cerca de los 1,76 billones de euros.

Según los datos mencionados en reportajes y análisis de Infobae y El Mundo La deuda pública sube un 4,2% en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones, España se enfrenta a niveles de deuda que evocan momentos difíciles de su historia reciente.

Este hito se presenta en un contexto de crecimiento moderado del PIB, junto a una inflación controlada, lo que proporciona cierto alivio a las cuentas públicas. Sin embargo, persiste la pregunta crucial: ¿hasta cuándo se puede incrementar la deuda sin poner en jaque la economía y las finanzas de los ciudadanos?

Un nuevo récord: cuánto y cómo avanza la deuda

En junio de 2026, la deuda de las administraciones públicas alcanzó aproximadamente 1,76 billones de euros, reflejando un crecimiento anual del 4,2% y un avance mensual del 1,9%. Esta cifra consolida una tendencia al alza en términos nominales:

Máximo histórico previo en marzo: cerca de 1,739 billones de euros.

de euros. Diferencia respecto a ese máximo: cerca de 1,3% más de deuda en solo tres meses.

de deuda en solo tres meses. Aumento interanual estimado: 70.000 millones en relación a junio de 2025, cuando la deuda se hallaba alrededor de 1,69 billones.

Desglosando por subsectores, el incremento se concentra principalmente en la Administración central:

Estado : cerca de 1,60 billones de euros, lo que representa un incremento del 4,4% interanual y cerca del 92,2% del PIB .

: cerca de de euros, lo que representa un incremento del interanual y cerca del . Comunidades autónomas : alrededor de 355.000 millones , correspondiente al 20,4% del PIB , con un aumento del 3,6% respecto al año anterior.

: alrededor de , correspondiente al , con un aumento del respecto al año anterior. Corporaciones locales : aproximadamente 21.000 millones , que apenas representan el 1,2% del PIB , con una reducción cercana al 8–9% interanual.

: aproximadamente , que apenas representan el , con una reducción cercana al interanual. Seguridad Social: supera ligeramente los 136.000 millones, en torno al 7,8–8% del PIB, con un crecimiento cercano al 8% anual.

La imagen es clara: el ajuste proviene sobre todo de los ayuntamientos y, en menor medida, de algunas comunidades, mientras que el Estado y la Seguridad Social continúan incrementando su volumen de deuda en euros.

Deuda récord… pero ratio algo menor: el papel del PIB

La paradoja que marca el debate económico radica en el porcentaje de deuda sobre el PIB. A pesar del máximo registrado, la ratio de deuda sobre el PIB se sitúa cerca del 101,5% en junio de 2026, casi dos puntos menos que un año atrás, cuando se encontraba en torno al 103,4%.

En términos trimestrales, la serie muestra un ligero alivio:

Cierre de 2025: deuda cercana al 100,7–100,8% del PIB , superando ya 1,7 billones.

, superando ya 1,7 billones. Primer trimestre de 2026: descenso al 101,6% , con una deuda de 1,739 billones .

, con una deuda de . Abril de 2026: ratio en 101% del PIB, con aproximadamente 1,74 billones de euros de pasivo.

del PIB, con aproximadamente de euros de pasivo. Junio de 2026: incremento al 101,5%, aún por debajo de los niveles de hace un año.

La razón es clara: el PIB nominal crece algo más rápido que la deuda. Cuando la economía avanza, el porcentaje de deuda respecto al PIB puede disminuir, aun cuando el volumen en euros siga aumentando. Por el momento, la combinación de crecimiento y precios permite esa leve mejora relativa.

Sin embargo, la comparación histórica frecuentemente mencionada –con la deuda superando el 120% del PIB, un nivel cercano al de la Guerra Civil– no se refleja en los datos actuales: las series oficiales muestran hoy la ratio claramente por encima del 100%, pero por debajo del 120%. El verdadero riesgo no radica tanto en un ascenso inmediato a esos niveles, sino en la permanencia en el entorno del 100% durante años.

¿Qué deuda recae sobre cada español?

Con un total de deuda que se acerca a 1,76 billones, el cálculo aproximado por habitante resalta la magnitud del problema social. Por considerar una población de alrededor de 47 millones de personas, la cifra por individuo se encuentra en torno a:

37.000–38.000 euros por persona, incluyendo a los menores y pensionistas (estimación calculada a partir del total de deuda y población; no es una cifra oficial).

Este dato resulta útil para vislumbrar el impacto social del endeudamiento: cada incremento de varios miles de millones se traduce, en términos simples, en una mayor carga futura de impuestos o ajustes en el gasto para mantener la sostenibilidad fiscal.

Simultáneamente, los costes en intereses también adquieren protagonismo. Algunas estimaciones recientes indican que el pago de intereses de la Administración central supera los 11.000 millones de euros anualmente, con un incremento superior al 6% respecto al año anterior. Los aumentos en los tipos de interés o en las primas de riesgo se trasladan de manera directa a esta factura.

Qué revela esto de la política económica y el futuro próximo

El mensaje que transmite el dato de junio es dual. Por un lado, España continúa con un nivel de endeudamiento muy elevado y sigue acumulando miles de millones cada año, a pesar de la recuperación en la recaudación tributaria y un crecimiento económico nada despreciable. Por otro lado, la ratio de deuda sobre el PIB desciende lentamente, respaldada por el crecimiento del PIB nominal y una inflación que aún no ha regresado por completo al entorno del 2%.

Algunos puntos clave que marcarán el debate en los próximos meses:

La deuda continúa claramente por encima del 100% del PIB , muy superior a la media de la zona euro, que ronda el 87–88% .

, muy superior a la media de la zona euro, que ronda el . El Banco de España estima que esta ratio podría reducirse hasta el 98,9% en 2026 y alcanzar el 97,9% en 2027 , siempre que se materialicen las proyecciones de crecimiento y disciplina fiscal.

estima que esta ratio podría reducirse hasta el y alcanzar el , siempre que se materialicen las proyecciones de crecimiento y disciplina fiscal. La presión ejercida por los tipos de interés requiere que se gestione cuidadosamente el calendario de emisiones de deuda y que se eviten aumentos abruptos en el coste medio de financiación.

El equilibrio es precario: la economía necesita inversiones públicas en transición energética, digitalización y cohesión social, pero la capacidad de seguir financiándolas a crédito sin ajustes será cada vez más restringida a medida que incrementen los costes de intereses y se reduzcan los márgenes fiscales.

Un “animal” económico lleno de curiosidades

La deuda pública en España se ha transformado en un auténtico “animal” de considerable tamaño que influye notablemente en la política económica. Algunas curiosidades ofrecen una perspectiva diferente:

Si se alinearan billetes de 50 euros hasta alcanzar 1,76 billones, la fila daría múltiples vueltas al planeta.

Cada punto que sube o baja la ratio de PIB equivale a decenas de miles de millones, más que muchos presupuestos autonómicos.

La deuda en circulación del conjunto del sector público supera los 2,1 billones si se contabilizan todos los instrumentos, no solo aquellos que computan en las estadísticas principales.

si se contabilizan todos los instrumentos, no solo aquellos que computan en las estadísticas principales. Ayuntamientos y ciertas comunidades han logrado reducir su endeudamiento mientras el Estado lo incrementa, lo que convierte al nivel central en el gran “corazón” de este “animal”.

Y quizás lo más sorprendente: incluso cuando la deuda parece estabilizarse en proporción al PIB, sigue creciendo en euros día a día, lo que hace que este “animal” nunca deje de moverse y exija una vigilancia constante.