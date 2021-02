El último tuit de Elon Musk: «Una moneda para dominarlos a todos»

La cuenta de Twitter de Elon Musk empieza a estar ya ‘abierta por defecto’ para muchos inversores. El CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA) acaba de tuitear un mensaje haciendo una comparación entre El Señor de los Anillos y el Bitcoin.

«Frodo era el desvalido… Todos pensaron que fallaría… Él mismo sobre todo» reza el mensaje de Musk.

«Una moneda para dominarlos a todos», se lee en la imagen.

Así, el magnate vuelve a calentar las redes sociales en su aparente apuesta por el sector de las criptomonedas.

Desde noviembre de 2020, el Bitcoin ha escalado desde el entorno de 17.000 dólares hasta superar los 45.000 este mes.

Frodo was the underdoge,

All thought he would fail,

Himself most of all. pic.twitter.com/zGxJFDzzrM

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2021