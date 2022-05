¿Cómo invertir sus ahorros? Los consejos de Daniel Lacalle que le harán multiplicar su dinero

Imperdible.

Daniel Lacalle ha presentado su nuevo libro, ‘Haz crecer tu dinero: Mi experiencia con los mejores inversores del mundo’ en ‘La Segunda Dosis’, el programa que dirige Alfonso Rojo en Periodista Digital.

“Es un libro para todo el mundo. Para entender los riesgos y oportunidades que se generan en los mercados financieros. Es un libro que habla desde la experiencia”, con grandes inversores durante más de una década, explica sobre el texto que busca ser una referencia para las personas que no dominan a profundidad el mundo de las inversiones.

En el libro, el economista ofrece una serie de consejos y recomendaciones para cumplir con el título entre las que destacan, “tras las caídas, es el momento para entrar”. Al respecto, comenta que la situación actual es un buen momento para empezar a mirar oportunidades debido a que cuando los mercados están cayendo se pueden presentar oportunidades. Recomienda, por ejemplo, empezar la inversión con un 20% del total que se tiene planeado invertir y luego seguir comprando poco a poco, “porque nadie sabe cuándo se produce una corrección de los mercados”.

Respecto a una práctica habitual como lo es obsesionarse por batir los mercados, el economista indica en el programa de este viernes, 27 de mayo de 2022, que cuando esto pasa, “tomamos más riesgos del que probablemente pensamos que vamos a tomar. Cuando piensas en comprar cosas que suben mucho, suelen ser volátiles y que tienen mucho riesgo. El que entiende cómo conformar un patrimonio de largo plazo se preocupa por generar una rentabilidad consistente y que esté en línea con el riesgo y la volatilidad que estén dispuestos a tomar”.

Al respecto, escribe que en bolsa hay gente que actúa con menos prudencia de lo que lo harían en un casino. Reflexiona que “si lo hicieran, sería mucho más exitosa su aventura en la inversión”. Explica que las personas que acuden a una casa de apuestas apartan el dinero que están dispuestos a perder, no van a la mesa de los profesionales en las que se juegan millones de dólares de forma agresiva; ni tampoco se pone todo lo que tenemos a un color en una mesa.

En el libro editado por Deusto, Lacalle señala que copiar siempre los movimientos de los grandes ricos no es siempre la fórmula adecuada porque toman más riesgos, tienen una estrategia que no conocemos y tienen una renta diferente. No sabes cuándo ha entrado, cuándo se sale ni la intención de la inversión.

El economista advierte que los bonos soberanos no son un buen activo en este momento debido a que la inflación está sobre el 8%, las expectativas de crecimiento para los próximos diez años no son atractivas. Es decir, vas a perder en términos reales.