Iberdrola adelanta 20 años su objetivo de descarbonización

La compañía se ha fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones en sus centrales de generación y consumos propios en 2030 y alcanzar cero emisiones netas en todas sus actividades antes de 2040. Así lo ha anunciado en la Cumbre para el Clima que se ha celebrado en Egipto, donde ha recibido el apoyo de Naciones Unidas, el Banco Europeo de Inversiones y la coalición We Mean Business, de la que forman parte las principales organizaciones no gubernamentales y empresariales en materia medioambiental, como CDP, WBSCD o Corporate Leaders Group.

A través de una intervención telemática, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado que “la crisis actual ha reafirmado aún más la necesidad de acelerar la electrificación con renovables y redes eléctricas para lograr la plena descarbonización y también la autosuficiencia energética”. Galán ha destacado que “después de 20 años de trayectoria, el Plan de Acción Climática supone un nuevo impulso al compromiso de Iberdrola por las emisiones netas nulas como medio para preservar el medio ambiente y generar empleo y desarrollo industrial”.

La delegación de Iberdrola en la COP27, liderada por su director de Cambio Climático y Alianzas, Gonzalo Sáenz de Miera, se ha reunido en Egipto con líderes internacionales, como el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y con líderes de nuestro país, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El directivo de Iberdrola, que preside el Grupo Español de Crecimiento Verde, ha pedido “un marco regulatorio y decisiones en el corto plazo que incentiven las inversiones para poder cumplir los objetivos de transición ecológica a largo plazo”.