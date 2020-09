Vivienda: las opciones que tienes si alguno de los herederos no quiere vender

Habrá quién diga que la familia esta ‘sobrevalorada’, pero no suscribimos la idea.

En cualquier caso, no siempre es una balsa de aceite, salpicada de amor y generosidad, como se ve a menudo en las herencias.

Cuando son varias las personas que van a heredar una vivienda, pueden surgir las diferencias de criterio, los enfrentamientos…y, en definitiva, una situación de bloqueo de complicada solución.

El portal HelpMyCash recoge los consejos y testimonios de algunos de los mejores bufetes del país respecto a un problema, la herencia de una vivienda, que puede dilatarse durante varios años si no hay acuerdo. Los problemas pueden surgir incluso en el momento de la aceptación de la herencia, ya que si no hay aceptación, no puede haber repartición y, por lo tanto, los herederos no pueden ser reconocidos como propietarios del inmueble.

En caso de existir desavenencias entre familiares o herederos, la disputa ha de acabar en un juicio para dividir esa herencia, lo que demorará un proceso que en condiciones óptimas se solventa en unos pocos meses.

Si la parte que no está de acuerdo con el reparto significa al menos el 50% de la masa hereditaria, la duración del litigio puede llegar a los cuatro años.

Los enfrentamientos pueden llegar con la herencia ya aceptada debido a que alguno de los herederos se niegue a vender su parte. Al estar el piso en un régimen de copropiedad, una alternativa es una extinción de condominio para que la parte que no quiere vender se quede con todo el piso y pague al resto de herederos. La otra es acudir a un juicio que puede acabar con la vivienda en una subasta pública.

Los bancos también pueden poner trabas al proceso a la hora de permitir el pago de impuestos de la herencia con el dinero del fallecido

Al margen de las diferencias entre herederos, desde el Grupo Hereda advierten de que los bancos también pueden ser protagonistas en este proceso. La causa, las trabas que estas entidades ponen tradicionalmente para el pago de los impuestos de la herencia con el dinero en efectivo del fallecido.

HelpMyCash insiste en que los herederos tienen derecho a hacer eso, y hacen un llamamiento a la paciencia y a la insistencia: recomiendan presionar a los bancos para que acepten una práctica legal y que, a pesar de las peticiones de las entidades de documentación adicional que ralentiza la tramitación, no debería tener ninguna oposición.