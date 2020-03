Lidia Bedman escribe una romántica carta a Santiago Abascal y consigue su récord de likes

View this post on Instagram

📸De cuando se podía salir, besar y abrazar. ❤Me muero por darte un abrazo❤ . Pero muchas personas sufren de verdad, porque ni siquiera les han permitido acompañar a sus seres queridos en los últimos momentos. Nos levantamos una mañana con ese virus que quiere adueñarse del mundo, de cada minuto de nuestras vidas, de nuestros seres queridos, y sobre todo de los más débiles y enfermos. Es el momento de pensar en ellos. Ese es el verdadero coraje; la solidaridad la empatía con los que no pueden correr el riesgo de contagiarse. VAMOS a salir adelante JUNTOS. Nos toca plantarle cara a este mal bicho que ha desbaratado todos nuestros planes. Gracias a todos por vuestros mensajes de esta semana. Gracias en especial al personal sanitario y farmacéutico, a los policías, guardias y militares, gracias a los transportistas, a los empleados de supermercados y a tanta buena gente que sigue en la primera línea para que lo esencial siga funcionando. Estos ocho días de aislamiento ha sido un no parar en mi cabeza y en mi vida, como la de todos vosotros. Los niños se suben por las paredes y hay que ser muy ingeniosos para entretenerles. No sabia como regresar a IG , o como volver a publicar. Tampoco he tenido tiempo sinceramente. Os mando a todos mucho ánimo y mis oraciones para que salgamos pronto adelante y con el menor sufrimiento posible.❤️❤️❤️