La ‘democracia’ de Anabel Alonso: la actriz se viene arriba con Casado y exige arrinconar al «neofascismo» de VOX

Anabel Alonso tiene que hacerse revisar lo de las reglas básicas del juego de la democracia.

La actriz, que ha debido venirse arriba con el discurso desabrido de Pablo Casado (PP) contra Santiago Abascal (VOX), poco menos que exige la erradicación política de la fuerza proponente de la moción de censura contra Pedro Sánchez.

La artista se hacía eco de un ‘trino’ del periodista Antonio Papell, otro que estaba encantado con el discurso del líder del partido de Génova 13:

Y a renglón seguido afirmaba todo campanuda que ahora era el momento de hacer lo mismo allá donde VOX había prestado su apoyo para que gobernase el PP, es decir en Madrid, Murcia y Andalucía:

Y, claro está, consiguió que muchos seguidores criticasen su sectarismo y le preguntasen que por qué solamente hay que excluir o arrinconar a fuerzas de un espectro político, el de la derecha, pero en cambio hacer tabla rasa con formaciones de la izquierda:

Arrinconarlo? 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ deja q cada comunidad elija su gobierno, se llama democracia! A mi tampoco me gusta la ley electoral, pero es así!

No estoy de acuerdo. No esta arrinconado sino más fuerte que nunca. Vox no necesitaba ganar la moción necesitaba que sus fieles los escucharan más fuerte y de paso intentar convencer a algún perdido y estoy seguro que lo han conseguido.

— Jose Diego Requena (@DiegoRequen) October 23, 2020