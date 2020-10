¡La que faltaba! Anabel Alonso enaltece el gesto de la diputada de Más Madrid que simuló dar un tiro al consejero de Economía

¡Ya estaba tardando en dar su punto de vista!

Y sobre todo en posicionarse en favor de la parlamentaria que simuló pegar un tiro a un adversario político.

Anabel Alonso, acostumbrada a protagonizar papelones en las redes sociales y en las entrevistas que le realizan en diferentes medios, no tuvo mayor empacho a la hora de salir a mostrar su apoyo a Mónica García.

La diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña protagonizó una escena reprobable y vomitiva cuando apuntó con su dedo al popular Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid.

Pues bien, la integrante del partido de Íñigo Errejón, lejos de mostrar arrepentimiento, decidió que era muy buena idea agradecer los apoyos que había tenido e incluso fabulando con el hecho de que a título privado había recibido el respaldo de personas del PP y de Ciudadanos.

Quiero agradecer muchísimo todos los mensajes de ánimo y apoyo que he recibido, no me esperaba este arrope y cariño. También los mensajes de miembros del PP y de Ciudadanos que no están de acuerdo con el bulo, la mentira y la intoxicación como herramientas para hacer política.

