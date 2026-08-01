Un enfermero sobrevive empalado por su bastón tras una ruta extrema en Montana

La historia de David Cifaldi, enfermero y amante del senderismo, parece salida de una novela de aventuras. En un desafortunado accidente en alta montaña, un bastón de trekking de 112 centímetros quedó atravesado en su costado. A pesar de la grave situación, decidió descender por su cuenta, caminando durante seis horas con el bastón aún en su torso, hasta llegar a un lugar donde pudiera recibir ayuda. Según relató a Associated Press y recoge 20 Minutos en su cobertura del incidente, este joven de 32 años logró mantener la serenidad, evaluar su herida y determinar que podía salir hacia la base por su cuenta.

El dramático suceso ocurrió en el Granite Peak, la cima más elevada de Montana. Un entorno complicado y apartado donde una caída desafortunada puede convertir un paseo en un escenario límite de supervivencia. Cifaldi y dos compañeros se encontraban cruzando la meseta Froze-to-Death, un tramo peligroso y lleno de rocas. Todo cambió en un instante debido a un resbalón inesperado.

La caída que convirtió un bastón en arma letal

El grupo llevaba aproximadamente siete horas ascendiendo cuando Cifaldi perdió el equilibrio sobre una roca y cayó sobre su propio bastón de senderismo. El golpe fue directo: el bastón se incrustó justo debajo de su brazo izquierdo, atravesando el músculo lateral del tórax y saliendo por su espalda, fortuna que evitó dañar órganos vitales.

Con el bastón de punta metálica y 112 centímetros de longitud firmemente sujeto a su cuerpo, el enfermero actuó con calma, tal y como lo haría con alguno de sus pacientes.

Entre las autoevaluaciones que realizó, según han informado medios de comunicación en EE. UU.:

Verificó que podía respirar profundamente sin dificultad

sin dificultad Comprobó que no había una hemorragia grave

Se aseguró de que mantenía sensibilidad y no experimentaba mareos

y no experimentaba mareos Observó que el bastón estaba fijo, sin movimiento que pudiera resultar peligroso

Gracias a esos chequeos, concluyó que el bastón no había penetrado su pulmón ni afectado grandes venas sanguíneas. Esta autoevaluación, usando su propio cuerpo como referencia, determinó si era necesario llamar a un rescate aéreo inmediato o si podía optar por el descenso.

Decisión límite: caminar empalado para evitar el rescate aéreo

A casi 4.000 metros de altitud, un helicóptero puede ser la alternativa más rápida. Sin embargo, Cifaldi y sus compañeros eran conscientes de que un rescate aéreo podría acarrear costos de varios miles de dólares, impactando directamente en sus finanzas.

Tras dar unos pasos y asegurarse de que se mantenía estable, el enfermero comunicó a sus compañeros una frase que ha recorrido múltiples crónicas: “Creo que podemos salir de aquí”.

Así, el plan se volvió sencillo pero arriesgado:

Mantener el bastón en su lugar, sin intentar retirarlo Empezar el descenso técnico hacia el inicio del camino Utilizar un dispositivo satelital para contactar con emergencias Permitir que los equipos de rescate supervisaran su estado cada 30 minutos

Durante unas seis a siete horas, Cifaldi recorrió alrededor de 16 kilómetros con el bastón atravesando su torso, descendiendo más de 1.500 metros hasta llegar al inicio del sendero en Mystic Lake. Los servicios de emergencia formaron un equipo de apoyo en tierra para seguir su avance, listos para intervenir si su estado se complicaba.

A pesar de lo que un trauma de este tipo podría sugerir, el enfermero declaró que apenas sintió un dolor intenso y que la pérdida de sangre fue limitada. Esta relativa ausencia de síntomas graves reafirmó la decisión de continuar avanzando a pie, con pausas programadas y bajo constante vigilancia.

El hospital donde trabaja se convierte en su lugar de salvamento

Cuando el grupo llegó al final del sendero, los rescatadores trasladaron a Cifaldi primero a un centro cercano y posteriormente al Hospital Regional St. Vincent, en Billings, donde trabaja como enfermero especialista en heridas.

Una vez allí, los médicos lo sedaron y realizaron la extracción del bastón, limpiaron y drenaron la herida, y monitorearon posibles complicaciones internas. Su frase, repetida en distintos medios, resulta tan vívida como aterradora: “Tres centímetros más adentro y estaría muerto”.

El incidente ha captado la atención por varias razones:

La exasperante precisión del trayecto del bastón, evadiendo pulmón y grandes vasos

La notable habilidad del herido para evaluarse a sí mismo y decidirse por un “auto rescate”

y decidirse por un “auto rescate” El uso esencial del GPS y la comunicación satelital para que su estado fuera monitorizado en todo momento

para que su estado fuera monitorizado en todo momento La discusión sobre el coste del rescate aéreo y su impacto en decisiones críticas

Curiosamente, Cifaldi ha vuelto al trabajo en pocos días, aún en proceso de recuperación física pero sin secuelas graves conocidas.

Perfil de David Cifaldi: enfermero, especialista en heridas y senderista

Los detalles aportan un esbozo claro de un profesional habituado a manejar situaciones complejas:

Edad: 32 años

32 años Profesión: enfermero especialista en heridas

enfermero especialista en heridas Centro: Hospital Regional St. Vincent, Billings (Montana)

Hospital Regional St. Vincent, Billings (Montana) Aficiones: senderismo en alta montaña y rutas complicadas

senderismo en alta montaña y rutas complicadas Escenario del accidente: ascenso al Granite Peak, cumbre de Montana (3.901 m)

Su experiencia en el tratamiento de lesiones le permitió identificar patrones que cualquier senderista sin formación podría haber pasado por alto. Esta habilidad para leer su propio cuerpo fue clave tanto en su descenso como en la decisión de mantener la calma, sujetar el bastón y caminar hasta un lugar seguro.

Curiosidades y anécdotas de una empalada que no fue tragedia

La experiencia de Cifaldi ha generado una recopilación de detalles que han contribuido a su viralización en medios de comunicación internacionales:

El bastón atravesó su torso de lado a lado, pero no manchó su ropa de sangre como podría suponerse

Caminó 16 kilómetros con el metal atravesado en su cuerpo y sostiene que conversó, bromeó y mantuvo el buen ánimo durante gran parte del trayecto

con el metal atravesado en su cuerpo y sostiene que conversó, bromeó y mantuvo el buen ánimo durante gran parte del trayecto Los equipos de rescate le contactaban cada 30 minutos para revisar su estado, casi como si se tratara de una consulta médica en marcha

El hospital que le salvó la vida es el mismo donde realiza sus turnos atendiendo a otros heridos en la montaña

Su historia ya ha sido compartida en foros de senderismo como un testimonio sobre hasta dónde puede llegar el ser humano… y la importancia de llevar siempre un dispositivo de comunicación en rutas remotas

En una montaña donde un resbalón puede resultar fatal, la combinación de conocimiento médico, serenidad y una pizca de suerte convirtió un bastón de senderismo en el eje de una historia de supervivencia que casi roza lo increíble.