Pensiones, fronteras, invasores, Ceuta y estadios: la pregunta de Jorge Sanz Casillas

El periodista Jorge Sanz Casillas titula hoy su columna de la siguiente forma: «¿Cuántas pensiones van a pagar estos que entraron?». Desde El Debate, en la resaca de otro asalto masivo en la frontera de Ceuta, el autor dirige su mirada hacia un tema sensible: la sostenibilidad del sistema de pensiones y el costo real de transformar España en una enorme ONG.

En el artículo, publicado el 31 de julio en el diario conservador, la tesis se establece claramente desde el inicio: la imagen de los jóvenes ingresando “al trote y sonriendo a cámara” no es únicamente una cuestión de orden público, sino que está íntimamente relacionada con la demografía, el mercado laboral y las cuentas de la Seguridad Social. Ceuta deja de ser un simple límite geográfico para convertirse en una metáfora: lo que sucede allí hoy, según Sanz Casillas, afecta al ceutí, al madrileño, al valenciano y, en última instancia, al jubilado que observa con inquietud el futuro de su pensión.

Un país donde se entra «al trote y sonriendo a cámara»

El autor inicia uno de los párrafos más impactantes planteando, en realidad, la excepcionalidad de España en el contexto europeo. ¿En cuántos países de nuestro alrededor se puede ingresar así, con una naturalidad casi festiva, mientras se graba todo con el móvil y se saluda a la cámara como si fuera un directo de Instagram? La imagen contrasta con las cifras: España cuenta con más de 10,5 millones de pensiones y un gasto mensual que supera los 14.000 millones de euros, números que sitúan cualquier flujo migratorio en el epicentro del debate sobre sostenibilidad.

Bajo esta perspectiva, el análisis del texto enfatiza cómo Sanz Casillas emplea la pregunta retórica como recurso recurrente para desafiar el relato cómodo del discurso oficial. No se limita a describir la entrada; lo contrasta con el comportamiento de otros países de la UE, donde el control de fronteras y las políticas migratorias están mucho más ajustadas a las conversaciones sobre envejecimiento, productividad y gastos públicos. La comparación es intencionada: aquí, señala el artículo, se entra “al trote y sonriendo a cámara”; en otros Estados, la escena resultaría inimaginable o, al menos, socialmente mucho más controvertida.

El estadio del Mundial 2030 y la frontera ajena

La columna introduce un elemento sorpresivo pero eficaz: el Mundial 2030 y la construcción de un nuevo estadio que rivalice con el Bernabéu. La idea es sencilla y punzante: no es justo que un país que está levantando un estadio para competir con el Bernabéu en el Mundial 2030 presione a jóvenes con el móvil en la mano para que crucen a otra nación. La referencia claramente apunta a la responsabilidad conjunta entre países y subraya que la presión migratoria sobre España no es solo consecuencia de decisiones internas, sino también de estrategias de otros Estados.

En ese análisis, ese párrafo se erige como un eje político y moral. Sanz Casillas opone el lujo de una infraestructura deportiva de élite, concebida para la élite futbolística y los grandes patrocinadores, con la precariedad de unos jóvenes que arriesgan su vida y su futuro en un intento: llegar a España. La crítica es doble: hacia los gobiernos que emplean a los migrantes como herramienta de presión diplomática y hacia una Europa que gira la vista hacia otro lado mientras pondera qué sedes son más lucrativas para el espectáculo global del fútbol.

La gigantesca ONG y la pregunta sobre las pensiones

El núcleo del artículo resalta la conexión entre la frontera de Ceuta y el sistema de pensiones. El propio Sanz Casillas lo plantea de forma contundente en uno de los párrafos que definen el tono de la columna: “¿Cuánto le cuesta al ceutí, al madrileño, al valenciano mantener esta gigantesca ONG? ¿Cuántas pensiones van a pagar los que ayer entraron? Porque esa es una conversación difícil que tenemos que mantener como país.” La imagen de España como “gigantesca ONG” se sustenta en datos: un gasto en aumento, un envejecimiento acelerado, una pensión media de alrededor de 1.370 euros brutos mensuales y una de cada cuatro personas en riesgo de pobreza.

El artículo va así hacia una crítica del discurso optimista, pero también a una interpelación incómoda a las élites políticas. Al mencionar a Zapatero o Artur Mas, lo hace no solo como figuras ideológicas, sino también como símbolos de pensiones privilegiadas dentro de un sistema que, en su parte media, enfrenta constantes tensiones entre ingresos y gastos. La columna juega con ese contraste: quienes diseñaron políticas y discursos, hoy reciben pensiones que difícilmente podrían ser sostenidas por jóvenes que cruzan sin papeles ni cotizaciones previas.

En otro pasaje clave, Sanz Casillas profundiza aún más en el argumento: “¿De verdad nos alcanza para sostener esto? En un país como el nuestro, donde una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza, ¿es sensato pretender que no ocurre nada con este efecto llamada?”. La cuestión no se responde en el texto, y ahí radica parte de su impacto: es el lector quien debe completar el razonamiento, considerando que el modelo de pensiones en España, como en Francia, Italia o Alemania, se fundamenta en décadas de cotizaciones estables, algo que no se puede improvisar en una frontera.

We are the world… pero con números delante

El cierre de la columna, reproducido casi en su totalidad, resume el choque entre la emotividad y la frialdad de la aritmética de las pensiones: “Lo cómodo sería decir que we are the world, we are the children, pero la realidad es que, si nos ponemos serios y arrinconamos el populismo, a los que entraron ayer quizá no les alcance ni para pagar sus propias pensiones, como para pagar las de Zapatero o Artur Mas.”. La alusión a la canción resulta deliberadamente irónica: ante el coro sentimental, el autor pone sobre la mesa los números y las reglas del juego.

En este contexto, el texto mantiene un diálogo implícito con el debate técnico acerca de la sostenibilidad de las pensiones en España: gasto en aumento, hucha de las pensiones recuperando niveles, aunque aún lejos de las cifras de hace una década, uso de fondos europeos para respaldar el sistema y una pirámide demográfica que se estrecha por la base. La columna no aborda detalles actuariales, pero los presupuestos están siempre presentes: todo efecto llamada que no se acompañe de empleo regular, cotización prolongada y estabilidad fiscal se convierte más en presión que en alivio para el sistema.

Ceuta, juventud y la incómoda aritmética del futuro

La reflexión en el artículo revela cómo Jorge Sanz Casillas emplea recursos periodísticos clásicos —preguntas retóricas, contrastes de imágenes, nombres propios cargados de simbolismo— para llevar al lector a una zona de incomodidad calculada. Ceuta trasciende las noticias de sucesos y se convierte en un espejo que refleja las contradicciones de un país que se enorgullece de su solidaridad mientras debate, mes tras mes, cómo abonar su nómina de pensiones.

Al final, la columna plantea una cuestión que va más allá de la actualidad: ¿qué tipo de comunidad política desea ser España al mirar a sus fronteras, a sus jóvenes, a sus jubilados y a sus estadios de fútbol? Y lo hace recordando que, detrás de cada cruce, de cada sonrisa a cámara y de cada grúa levantando un nuevo estadio, hay una cuenta que algún día tendrá que equilibrarse.