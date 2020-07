¿Por qué salen golondrinos en las axilas?

La hidradenitis supurativa llamado, ‘acné inversa’ o ‘golondrinos’. Son pequeñas protuberancias dolorosas que suelen formarse en las axilas, aunque también pueden aparecer en otras zonas del cuerpo.

AfectaN entre el 1-3% de la población y son más frecuentes en mujeres. ¿Se pueden contagiar los golondrinos. No son contagiosos, ni tiene que ver con una mala higiene.

Suelen aparecer por primera vez en la pubertad, por lo que el papel de las hormonas en este trastorno podría ser importante.

¿Causas? No se conoce las causas con exactitud pero se barajan varias hipótesis que podrían estar implicadas. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de cómo reducir las marcas del acné, hoy de los golondrinos en las axilas.

¿En qué consiste la hidradenitis supurativa?

Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas. También se la conoce como ‘acné inverso’. Aparecen granos en la piel por dentro que pueden llegar a convertirse en bultos duros y dolorosos. Pueden abrirse y cuando curan dejar cicatrices.

Los golondrinos se producen cuando los folículos pilosos o glándulas sudoríparas se obstruyen, debido a un crecimiento anormal de las células.

Las causas exactas de por qué se da este crecimiento no se conocen, pero podrían estar relacionadas con las hormonas y también con la nicotina, según clevelandclinic.org. Se ha observado que son más frecuentes en fumadores que en no fumadores.

Otro factor de riesgo es el exceso de peso, varios estudios han demostrado relación entre la hidradenitis supurativa y el sobrepeso.

Los médicos no saben con exactitud las causas, se investigan factores genéticos, y se tienen en cuenta que el papel de las hormonas sexuales es una posible causa ya que esta enfermedad comienza a producirse en la pubertad.

Los golondrinos no se contagian, no son un síntoma de una enfermedad de transmisión sexual, (sí pueden estar mediados por las hormonas sexuales pero no por una ETS).

La mayoría de las personas que padecen la hidradenitis supurativa lo hacen de forma leve, el exceso de peso, estrés, calor y humedad pueden empeorar los síntomas.

¿Cuándo consultar al médico?

Generalmente la incidencia es leve y el golondrino desaparecerá solo tal como vino. No obstante hay casos donde es mejor consultar al médico.

El doctor podrá revisar el estado de la piel y si tienes mucho dolor recomendarte tratamientos para el dolor y que mejore la evolución del problema.

Si aparece un golondrino y no mejora en varias semanas o si aparecen varios a la vez.

o si aparecen varios a la vez. Si te salen estas protuberancias a menudo.

Estilo de vida y remedios caseros

En la mayoría de los casos este trastorno remite solo, se recomienda seguir una rutina de cuidado de la piel:

Lavar con suavidad la zona afectada con un gel antibacteriano

Cuando ya se tienen los golondrinos puede ser útil usar un spray para heridas con clorhexidina que tiene acción antiséptica, (algunos enjuagues y cremas de dientes para proteger las encías lavan también clorhexidina).

Cúrcuma

Esta especie tiene propiedades antiinflamatorias, y antibacterianas según ncbi.nlm, puede ayudar a reducir la inflamación y prevenir infecciones.

Para usarlo, se mezcla una cucharada de cúrcuma y ½ cucharada de aceite de coco o de girasol. Aplicar en la zona afectada y dejar que actúe durante 15 minutos. Repetir si se tiene el golondrino dos veces al día y para prevenir brotes una vez por semana.

Vinagre de sidra de manzana

El vinagre de manzana tiene propiedades antibacterianas, podría ser eficaz para prevenir brotes. Se usa poniendo un poco de vinagre en un algodón y aplicándolo en la zona donde suele aparecer al menos una vez por semanas.

