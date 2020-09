Effaclar H de la Roche-Posay o ISDIN Everclean Oil Free son de las mejores cremas hidratantes no comedogénicas.

No comedog√©nico es una forma algo rebuscada empleada por la industria cosm√©tica para¬†¬†decir: ‚Äėno obstruye los poros‚Äô,¬† as√≠ que cada vez que veas ‚Äėno comedog√©nico‚Äô lo puedes sustituir por ‚Äėno obstruye los poros‚Äô.

Por el contrario una crema o producto comedogénico, es fácil que pueda provocar puntos negros al obstruir los poros. En Periodista Digital, te contamos más detalles.





¬ŅC√≥mo saber si una crema hidratante es no comedog√©nica?

Para identificar si una crema es no comedogénica, suele venir especificado en el envase. La industria cosmética no pierde ocasión para destacar mensajes como sin parabenos, sin alcohol o no comedogenico cuando el producto cumple estos requisitos.

Es m√°s f√°cil encontrar cremas no comedog√©nicas en las hidratantes para pieles grasas, o las llamadas oil-free.¬†¬†Si en la crema hidratante que te interesa no se especifica ‚Äėoil free o no comedog√©nica‚Äô, comienza a sospechar, es posible no pase la prueba.

Tenemos otra opción para saber si un producto es no comedogénico, revisar los ingredientes, si encuentras uno o varios de esta lista, ya sabes que ese producto no cumple el requisito de ser no comedogénico, y por el contrario puede obstruir tus poros.

Ingredientes comedogénicos, (si en la crema aparece alguno puede obstruir los poros)

Alcohol de lanolina acetilada

Estearato de butilo

Manteca de cacao

Manteca de coco

Aceite de semilla de algodón

D & C Red # 3· D & C Red # 17

D & C Red # 21

D & C Red # 30

D & C Red # 36

Decyl Oleate

Dioctyl Succinate

Disodium Monooleamido PEG 2-Sulfosuccinato

Lanolina etoxilada

Palmitato de etilhexilo

Isopropyl isoestearato

Isopropyl miristato

Palmitato de isopropilo

isoestearato de isoestearilo

Laureth-4

La lista incluye muchos más ingredientes, así que quizás es mejor saber el siguiente apartado que son menos.

Mejores cremas no comedogénicas 2020

Tratamiento compensador de pieles grasas fragilizadas por tratamientos desecantes. Confort de larga duración

Pieles grasas bajo tratamientos desecantes, tales como la isotretinoína oral. Gracias a su fórmula con MP-lípidos, nueva generación de lípidos, para ayudar a reconstruir y reforzar la barrera de la piel en sus diferentes dimensiones.  Asociados a la Niacinamida, calma intensamente la piel y reduce irritaciones y rojeces, recuperando su confort y elasticidad.

Esta marca es una de las más populares en relación calidad precio en Estados Unidos. Recomendada por dermatólogos, se puede usar con todo tipo de piel, incluso la propensa al acné.

Deja la piel suave y fresca sin sensación aceitosa.

Desarrollado para la piel grasa. Esta hidratante matificante y ligera le da a las pieles grasas y mixtas la hidratación esencial que ansían.

La piel grasa también necesita hidratación para lucir lo mejor posible.

Este innovador humectante est√° impulsado por Green Fusion Complex ‚ĄĘ, una mezcla patentada de potentes ingredientes bot√°nicos activos: t√© verde, eucalipto, algas (kelp) y extractos de musgo irland√©s.

Combinado con aceite de semilla de neem y poderosos alfa hidroxiácidos (AHA), ayuda a mantener los poros limpios y la piel mate durante todo el día mientras mantiene una hidratación óptima y un equilibrio saludable.

Gel crema de toque seco que contiene micropartículas con capacidad de absorción de sebo y sudor.

Ayuda a disminuir los poros y a normalizar la producci√≥n de sebo. Mantiene su acci√≥n incluso en condiciones extremas (calor, humedad y estr√©s) gracias al Perlite¬ģ.

La línea de productos Everclean con prebióticos bioselectivos, refuerza las defensas naturales de la piel ayudando a disminuir las bacterias responsables de las imperfecciones.

Indicada pieles más secas o maduras, este humectante SPF diurno sin grasa alivia la sequedad, trata y previene los brotes y minimiza la apariencia de líneas y arrugas.

Ideal para aquellos con acné adulto que también desean protección SPF contra el envejecimiento prematuro e hidratación ligera para un cutis suave y de aspecto juvenil.

