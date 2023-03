Effaclar H de la Roche-Posay o Cerave son de las mejores cremas hidratantes no comedogénicas.

No comedogénico es una forma algo rebuscada empleada por la industria cosmética para decir: ‘no obstruye los poros’, así que cada vez que veas ‘no comedogénico’ lo puedes sustituir por ‘no obstruye los poros’.

Por el contrario una crema o producto comedogénico, es fácil que pueda provocar puntos negros al obstruir los poros. En Periodista Digital, te contamos más detalles.





¿Cómo saber si una crema hidratante es no comedogénica?

Para identificar si una crema es no comedogénica, suele venir especificado en el envase. La industria cosmética no pierde ocasión para destacar mensajes como sin parabenos, sin alcohol o no comedogénico cuando el producto cumple estos requisitos.

Es más fácil encontrar cremas no comedogénicas en las hidratantes para pieles grasas, o las llamadas oil-free.  Si en la crema hidratante que te interesa no se especifica ‘oil free o no comedogénica’, comienza a sospechar, es posible que no pase la prueba.

Tenemos otra opción para saber si un producto es no comedogénico, revisar los ingredientes, si encuentras uno o varios de esta lista, ya sabes que ese producto no cumple el requisito de ser no comedogénico, y por el contrario puede obstruir tus poros.

Ingredientes comedogénicos, (si en la crema aparece alguno puede obstruir los poros)

Alcohol de lanolina acetilada

Estearato de butilo

Manteca de cacao

Manteca de coco

Aceite de semilla de algodón

D & C Red # 3· D & C Red # 17

D & C Red # 21

D & C Red # 30

D & C Red # 36

Decyl Oleate

Dioctyl Succinate

Disodium Monooleamido PEG 2-Sulfosuccinato

Lanolina etoxilada

Palmitato de etilhexilo

Isopropyl isoestearato

Isopropyl miristato

Palmitato de isopropilo

isoestearato de isoestearilo

Laureth-4

La lista incluye muchos más ingredientes, así que quizás es mejor saber el siguiente apartado que son menos.

Mejores cremas no comedogénicas 2023

La Roche Posay Effaclar H – 40 Ml

Tratamiento compensador de pieles grasas fragilizadas por tratamientos desecantes. Confort de larga duración

Pieles grasas bajo tratamientos desecantes, tales como la isotretinoína oral. Gracias a su fórmula con MP-lípidos, nueva generación de lípidos, para ayudar a reconstruir y reforzar la barrera de la piel en sus diferentes dimensiones.

Asociados a la Niacinamida, calma intensamente la piel y reduce irritaciones y rojeces, recuperando su confort y elasticidad.

Cerave crema hidratante – 454 g

Esta marca es una de las más populares en relación calidad precio en Estados Unidos. Recomendada por dermatólogos, se puede usar con todo tipo de piel, incluso la propensa al acné.

Deja la piel suave y fresca sin sensación aceitosa.

Neutrogena Spot Controlling Hidratante Facial, Oil-Free con Ácido Salicílico para Piel Propensa al Acné, 50 ml, 50 mililitro, 1

Está clínicamente probado que esta hidratante oil-free proporciona 24 horas de hidratación sin obstruir los poros y ayuda a combatir y evitar los granos.

Su fórmula con aloe vera y camomila disminuye las marcas causadas por los granos respetando el equilibrio natural de la piel.

Caudalie Vinoperfect Crème Nuit Glycolique Anti-Taches 50 Ml

Vinoperfect Anti-Dark Spot Glycolic Night Cream corrige las manchas oscuras y actúa como un suave peeling durante la noche para revelar una piel fresca y luminosa al despertar. Noche tras noche, las manchas oscuras se reducen visiblemente, la textura de la piel se alisa y la tez se unifica.

Fórmula :

95% ingredientes de origen natural

Dermatológicamente Comprobado

No comedogénico

Libre de aceite

Calificación de Yuka: Bueno

Resultados visibles

El 90% de las mujeres corrigieron sus manchas oscuras*

*Estudio clínico, autoevaluación, 21 voluntarios, 56 días.

The INKEY List Omega Water Cream 50ml

Hidrata inmediatamente tu piel con Omega Water Cream , nuestra crema hidratante sin aceite.

, nuestra crema hidratante sin aceite. Como un gel humectante ligero a base de agua, Omega Water Cream apoya una barrera cutánea saludable sin aceite ni silicona en su fórmula única.

Probada dermatológicamente, Omega Water Cream contiene una combinación simple de un complejo de ácidos grasos omega, glicerina, betaína y niacinamida.

Probada dermatológicamente, Omega Water Cream contiene una combinación simple de un complejo de ácidos grasos omega, glicerina, betaína y niacinamida. Estos ingredientes trabajan juntos para optimizar la hidratación duradera, ayudar a controlar los niveles de aceite e incluso el tono de la piel.

Tatcha Crema con base de agua para poros y sequedad, rosa, té verde, 50 ml

Esta crema de agua liviana y clarificante libera una explosión de nutrientes hidratantes y productos botánicos que refinan los poros para un envejecimiento saludable y una piel suave y equilibrada.

Brinda una hidratación equilibrada y rica en nutrientes: la exclusiva crema Waterburst se rompe con la aplicación para brindar profundamente los beneficios del tratamiento, hidratando sin dejar la piel pegajosa o grasosa.

la exclusiva crema Waterburst se rompe con la aplicación para brindar profundamente los beneficios del tratamiento, hidratando sin dejar la piel pegajosa o grasosa. Aclara y refina la piel con ingredientes botánicos japoneses puros y potentes:

La rosa silvestre japonesa cierra visiblemente los poros y suaviza la textura de la piel.

El lirio de leopardo japonés ayuda a controlar el exceso de grasa y aclara la piel fomentando la renovación natural de la piel.

Ofrece superalimentos japoneses antienvejecimiento:

Hadasei-3™, una trinidad antienvejecimiento de té verde, arroz y algas, restaura la luminosidad juvenil y de aspecto saludable.

Imparte un brillo sutil y sin brillo con un toque de oro de 23 quilates.

MURAD Compatible – Oil-Control Mattifier SPF 45 50 ml

El humectante liviano con SPF minimiza instantáneamente la apariencia de los poros en un 54 %* y brinda 10 horas de aceite, brillo y control de poros.

Las microesferas atrapagrasas matifican, alisan y difuminan las imperfecciones. Los extractos de aguacate y corteza de madera amarilla africana reducen visiblemente el tamaño de los poros y el exceso de grasa con el tiempo, ya que los hidratantes previenen la sequedad.

*Resultados in vitro después de 1 minuto en modelo de piel.

