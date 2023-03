Beneficios del rodillo de microagujas o derma roller ✅

El rodillo de microagujas o derma roller Winpok con 6 cabezales, es el más vendido en Amazon. Es de titanio y sirve para mejorar marchas del acné, arrugas y líneas de expresión y estimular el crecimiento del cabello.

¿Son caros estos rodillos, cómo funcionan, y cuáles son sus beneficios? En Periodista Digital te lo contamos.

Un derma roller es un rodillo que tiene microagujas de tamaño pequeño, por ejemplo : 0.25 mm, 0,5 mm , o 1 mm. Estas micro agujas al pasarse sobre la piel, crean micro perforaciones que ayudan a mejorar la eficacia de los cosméticos.

Es una especie de rodillo ‘fakir’🙂 , pincha la piel para promover el colágeno y lograr otros beneficios. Son perforaciones superficiales, no te preocupes, solo provoca un leve enrojecimiento al usarlo.

La longitud de las agujas depende de la zona a tratar: para zonas sensibles como la cara, cuello se suele usar agujas cortas de 0.25, a 0.75 mm.

En cambio para usar en otras zonas del cuerpo con piel más gruesa, (abdomen, muslos y barbilla) se utilizan agujas de 1, mm.

Se pueden usar en piel grasa, mixta, seca, lo que no se recomienda es utilizarlos en pieles muy sensibles o en zonas con acné inflamado (o heridas) por razones obvias.

Son perforaciones superficiales, no provocan heridas salvo que se use muy a menudo y se apriete demasiado. Si lo pasas de forma suave, son como pequeños pinchazos de alfileres sobre la piel. Por eso, como puede ser irritante, si tienes la piel sensible, es mejor usar otro tipo de rodillos como el de jade o gua sha.

En la actualidad es posible encontrar estos instrumentos por precios moderados, entre 14-20 €, aunque los primeros que salieron eran caros al ser una herramienta usada en terapias de belleza profesional.

Sobre su historia

Los primeros rodillos de microagujas surgieron a comienzos del siglo XX, en 1905 en Alemania de la mano de Ernst Kromayer, un dermatólogo.

Ernst comenzó a experimentar con fresas dentales de varios tamaños montadas en un equipo de cordón flexible accionado por un motor. Lo usó para tratar marcas de nacimiento, hiperpigmentación y cicatrices, tal como cuenta, dermarollerqmd.com.

Décadas más tarde, en 1950, el trabajo de este dermatólogo fue redescubierto por Abner Kurtin, un dermatólogo de Nueva York. Abner modificó la técnica y usó cepillos de alambre de acero inoxidable en lugar de fresas dentales.

En 1.995 dos discípulos de Alexis Carell Premio Nobel de la Paz, descubrieron en 1995 una nueva técnica para el tratamiento de cicatrices y arrugas usando una aguja hipodérmica.

Otros científicos canadienses, André Camirad cirujano plástico y su socia Joycelyne Doucet, averiguaron, poco después que las cicatrices se reducirán cuando camuflaban tatuajes en pacientes con tinta en la piel.

Después de sesiones repetitivas sobre cicatrices, se percataron que no era el pigmento o tinta lo que causaba la reducción de la cicatriz, sino las propia acción de las agujas.

Beneficios rodillos microagujas o derma roller

Mejora la textura y el tono de la piel

El uso de estos rodillos unas tres veces por semana, estimulan la producción de colágeno, lo que beneficia las arrugas y líneas de expresión. También tiene efectos beneficiosos aunque sutiles para mejorar manchas, acné y estrías de la piel.

Tus cosméticos serán más eficaces

Este es uno de los usos favoritos de muchas mujeres, al pasar este rodillo por la piel y luego aplicar un cosmético, o viceversa, aumenta la capacidad de penetración de los principios activos de los productos, por eso se logra mayor efectividad.

Es rápido y barato de usar

Puedes encontrar derma roller con varios cabezales por menos de 20 €, comparado con otros tratamientos cosméticos para estimular la producción de colágeno, este rodillo resulta muy barato.

El uso de estos rodillos si se aplican de forma correcta, sin apretar y solo dos o tres veces por semana, no causa daños a la piel, salvo un leve enrojecimiento y descamación.

Cómo se usa el derma roller