DEWAR’S 15 años o Glend Loch Lomond Inchmoan Island Collection 12 años son dos de los mejores whiskies escoceses o Scotch whisky, galardonados en el World Whiskies Awards 2022.

Existen marcas míticas como Glenmorangie Signet o Bruichladdich con whiskies que sobrepasan los 200 euros la botella. Nuestra selección tiene una gran calidad pero con precios que no son tan elevados.

Historia del whisky escocés o Scotch whisky

Beatha Uisge es whisky en gaélico lo que luego sería el Scotch whisky una bebida con denominación de origen.

El primer registro sobre Beatha Uisge que se tiene nos lleva a 1494, se habla de la cantidad de malta que hay que añadir para producir alrededor de 1500 botellas. Sin embargo en aquellas épocas la falta de medios y conocimientos científicos hacía de la destilación una actividad incluso perjudicial para la salud.

Los métodos de destilación fueron mejorando y en los siglos XVI y XVII los avances fueron considerables. El whisky ya se había convertido en parte de la vida escocesa. Un estímulo durante los fríos y largos inviernos, una excusa para reunirse con los amigos y una bebida que ofrecer a los huéspedes para darles la bienvenida.

El aumento de la popularidad del whisky en Escocia pronto llamó la atención del Parlamento escocés que introdujo los primeros impuestos para la malta y el producto final ya en el siglo XVII.

A raíz de esto surgió una larga y sangrienta batalla entre los destiladores ilegales o Gaugers, que eran ajenos a las leyes del whisky en Escocia y los destiladores legales y el gobierno que buscaba hacer cumplir la ley. El contrabando de esta bebida fue una práctica muy habitual en Escocia durante 150 años.

Alambiques clandestinos se contaban por miles, en muchas casas en el siglo XIX (1820). Se encontraron alambiques ilegales, no menos de 14000 fueron confiscados. En realidad a comienzos del siglo XIX más del 50% del whisky que se bebía era whisky que no pagaba impuestos.

En 1832 se aprobó la Ley de Impuestos Especiales que sanciona la destilación de whisky a cambio de un canon de unas £ 10, y un pago fijo por cada galón. El contrabando se extinguió por completo, la Ley de Impuestos Especiales sentó las bases para la industria del whisky escocés tal como hoy lo conocemos.

La malta: la base del Scotch whisky

La cebada o malta es la base del proceso, según la calidad de la cebada así será la calidad del producto final. No hay obligación de usar cebada escocesa para elaborar whisky escocés, aunque la mayoría de las destilerías lo hacen.

El agua es otro ingrediente fundamental del whisky. La calidad y pureza del agua también determinan la calidad de esta bebida.

La malta es el resultado de un proceso llamado malteado. Este proceso también se sigue para elaborar cerveza. El malteado se da cuando las semillas de cebada han germinado durante un período limitado brotan sobre dos o tres centímetros.

Luego son retiradas y desecadas. Al «maltear» la cebada es más fácil descomponer el abundante almidón que contienen.

14 Mejores whiskies escoceses o Scotch whisky

Planeada por primera vez en 1896 por los hijos de John Dewar, Dewar’s Aberfeldy Distillery es la única destilería de whisky escocés  construida por la familia Dewar

Pensado para ser un blended scotch whisky más ligero y dulce, fue el primer whisky creado por Stephanie Macleod. Gracias a su proceso de doble envejecimiento, único en el mundo, y su fuente de agua pura, Dewar’s 15 Years Old tiene una suavidad extraordinaria, con un perfil aromático en el que destacan la miel, el tofe y las flores.

Ganador en la categoría de ‘mejor malta de las Tierras altas o las Highland’ en el World Whiskies Awards 2020.

La destilería The GlenDronach es una de las más antiguas de Escocia, fundada por James Allardice en 1826. Su whisky madura en barriles que antes albergaron vinos de Jerez como Pedro Ximenez y Oloroso de Andalucía.

Los whiskies de esta destilería son conocidos por su color profundo y perfiles de sabor que van desde los afrutados dulces hasta las notas más secas.

Madurado durante un mínimo de 21 años, embotellado al 48%, no está filtrado en frío y es de color natural.

Su nota de cata: apariencia, color ámbar intenso con brillo.

Nariz, delicada mezcla de frutas maduras de otoño, como la mora y la ciruela roja. Rico jerez oloroso, aroma a gajos de naranja confitada, a galletas de avena con especias y a fragancias de roble tostado.

En boca, los sabores resueltos del jerez se mezclan con el chocolate amargo, y notas de pudin de ciruela casero. Todo está impregnado de notas picantes como la pimienta de Jamaica, la canela o la nuez moscada.

Sabor largo y persistente.

La primera ubicación de la antigua destilería Loch Lomond data de 1814, ubicado en el extremo norte de Loch Lomond cerca de Tarbet (conocido como Tarbat). Aquella primera destilería cerró y la nueva se abrió en 1964 en Bowling, a unas pocas millas por la carretera hacia Glasgow.

La primera destilación fue en 1966. En 1984 de nuevo la destilería cerró, pero en 1987 volvió a producir whisky.

Este whisky ha envejecido en tres tipos de barricas de roble americano, Loch Lomond Inchmoan resalta y da protagonismo al humo suave con toques adicionales de cálidos elementos especiados del estilo característico de nuestra destilería.

Con encantadoras notas ahumadas de madera y turba, café tostado, manzana verde con clavo y especias anisadas en el final. Embotellado al 46 % y sin filtrar en frío para mantener las cosas tal y como las concibió la naturaleza.

Loch Lomond Inchmoan 12 años es una representación perfecta y más ahumada del estilo característico de Loch Lomond, que ofrece fruta, miel y un humo suave.

La nota de cata:

Nariz: Cereales cremosos dulces y pimienta de Jamaica. Toques de manzanas de caramelo y gotas de pera. Un poco de caramelo y cera para muebles.

Cereales cremosos dulces y pimienta de Jamaica. Toques de manzanas de caramelo y gotas de pera. Un poco de caramelo y cera para muebles. Paladar: Entrada suave y rica en paladar con malta de cebada y caramelo salado. Hierbas secas, cáscaras confitadas y pimienta de Jamaica.

Entrada suave y rica en paladar con malta de cebada y caramelo salado. Hierbas secas, cáscaras confitadas y pimienta de Jamaica. Acabado: acabado medio-largo. Picante.

Otro whisky premiado en el certamen World Whiskies Awards 2019 y también en la edición 2020,

Toiteach a Dhà de Bunnahabhain, que significa «Smoky Two» en gaélico. Es la secuela del whisky  Bunnahabhain Toiteach.

Notas de cata:

Nariz: Maní tostado, canela y hojuelas de chile rojo, grosella negra y oporto.

Maní tostado, canela y hojuelas de chile rojo, grosella negra y oporto. Boca: sal marina y arenques, chocolate negro, sultanas, un toque de melón.

sal marina y arenques, chocolate negro, sultanas, un toque de melón. Acabado: cebada, humo seco y pimienta.

Una de las dos destilerías en Rhinns of Islay, la península occidental de la isla, Bruichladdich fue fundada en 1881. Durante los últimos 130 años, la destilería ha cambiado de manos muchas veces y ha tenido cierres frecuentes. La destilería cesó su actividad en 1995 y permaneció inactiva durante los siguientes cinco años.

En 2000, la destilería fue comprada por Murray McDavid, y Jim McEwan, nacido en Islay y exgerente de Bowmore, reconstruyó y reinició la destilería. Inicialmente, la destilería producía principalmente whisky sin turba, pero introdujo dos marcas adicionales: Port Charlotte con mucha turba y Octomore ahumado. La gama Elements embotella cada uno de los tres por separado bajo su propio símbolo de destilería.

El whisky de Bruichladdich se elabora completamente con cebada cultivada en Escocia, se destila lentamente y luego se madura en roble americano. La destilería lo clasifica como su embotellado característico

Nota de cata

Nariz

Un toque de rocío de mar, pero rico y lujoso, con aromas frutales y florales.

Paladar

Seductora mezcla de cremosidad y salinidad, rica y refrescante.

Acabado

Buen equilibrio entre la fruta vivaz y los elementos picantes del rocío marino.

La destilería The Macallan fue fundada por Alexander Reid en 1824, en una meseta situada sobre el río Spey, en el noreste de Escocia. La destilería está rodeada por una finca de 196 hectáreas, en cuyo corazón se encuentra Easter Elchies House

The Macallan fue una de las primeras destilerías de Escocia con licencia legal. Desde entonces han conseguido labrarse una reputación como uno de los principales whiskies single malt del mundo. La creación de The Macallan se basa en las influencias y aportaciones vitales procedentes de España, Norteamérica y Escocia, así como en sus respectivas materias primas naturales, acompañadas por su habilidad y métodos tradicionales.

The Macallan ha cimentado su reputación en un producto de excelente calidad y carácter distintivo, basándose en un conjunto de principios rectores. Como alambiques inusualmente pequeños, barricas de roble excepcionales, o color natural, (todos los colores de los whiskies The Macallan embotellados en la destilería son naturales)

El whisky The Macallan Sherry Oak 12 Years Old forma parte de la gama Sherry Oak, que está compuesta por varios whiskies single malt madurados exclusivamente en barricas de roble cuidadosamente escogidas y que previamente han albergado jerez procedente de la región homónima para aportarles intensidad y complejidad. Con un carácter añejado, el 12 Years Old tiene intensas notas de frutas secas y especias transmitidas por la madera, así como un color dorado oscuro natural

Nota de cata

COLOR Dorado oscuro

OLFATO Complejo con toques de vainilla

PALADAR Suave, medio equilibrado con fruta, madera de roble y especias

FINAL Prolongado con frutas secas dulces, madera de roble y especias

En 1879, James Fleming construyó la destilería cerca del arroyo Lour. En aquel entonces, la destilería Aberlour era la destilería más moderna de su tiempo.

En 1973, la Destilería aumentó la producción al expandirse a cuatro alambiques.

Los whiskys de la destilería Aberlour son generalmente todos dulces con jerez, no ahumados y más afrutados que picantes.Toda una experiencia para saborear

Nota de cata:

Nariz: Cremosa, como el helado derretido de vainilla. Afrutado y meloso.

Cremosa, como el helado derretido de vainilla. Afrutado y meloso. Paladar: manzanas y naranjas frescas y jugosas antes de que el jerez comience con sultanas y vainilla flexibles.

manzanas y naranjas frescas y jugosas antes de que el jerez comience con sultanas y vainilla flexibles. Acabado: intrincado con pasas de chocolate y notas de caramelo oleoso.

La destilería Aberfeldy fue fundada por la familia Dewar en 1896. Dirigieron la compañía bajo los nombres de John Dewar & Sons, Ltd. y comenzaron la producción de whisky dos años después.

Nota de cata:

Nariz: cremosa. Algunas frutas secas con una pizca de humo. Ciruela pasa, crema pastelera y espresso.

cremosa. Algunas frutas secas con una pizca de humo. Ciruela pasa, crema pastelera y espresso. Boca: dulce, maltoso, una turba suave pero sin embargo, la sensación en boca es muy limpia. Vainilla, duraznos en crema y roble sutil.

dulce, maltoso, una turba suave pero sin embargo, la sensación en boca es muy limpia. Vainilla, duraznos en crema y roble sutil. Acabado: jengibre, malta, turrón de nuez y quizás un poco de ralladura de pomelo.

Si te gusta el whisky mezclado de Dewar disfrutarás Aberfeldy. Un whisky muy premiado de sabor suave que deja una sensación de boca limpia y notas frutales.

La destilería Lagavulin se encuentra en la isla de Islay, se fundó en 1816.  la malta, el humo de turba el yodo del mar hacen de los whiskies de esta destilería unos de los más buscados de Escocia

La malta producida allí para Lagavulin tiene su propia «receta» particular que implica ser secada por aire caliente y luego por la turba de la isla durante períodos específicos

Nota de cata

Nariz: ¡ Más parecido al té Lapsang Souchong que a Lapsang Souchong! Una de las narices más ahumadas de Islay. Es grande, muy, muy concentrado, y recuerda a yodo, especias dulces. Huele a laurel y a cereales pero siempre dulce, al paladar es complejo con un sabor ligeramente ahumado

Más parecido al té Lapsang Souchong que a Lapsang Souchong! Una de las narices más ahumadas de Islay. Es grande, muy, muy concentrado, y recuerda a yodo, especias dulces. pero siempre dulce, al paladar es complejo con un sabor ligeramente ahumado Paladar: Muy espeso y rico. Un bocado masivo de malta y jerez con buena dulzura afrutada, pero también una dulzura maravillosa. Turba y roble grandes y potentes.

Muy espeso y rico. Un bocado masivo de malta y jerez con buena dulzura afrutada, pero también una dulzura maravillosa. Turba y roble grandes y potentes. Acabado: Final largo y especiado, higos, dátiles, humo de turba, vainilla.

Es un destacado representante de los ‘Classic Malts’ un whisky color ámbar más oscuro de lo habitual. Es un whisky elaborado con probablemente la más picante de todas las maltas, la de la región de Islay

Elaborado por la destilería Tobermory, una de las más antiguas de Escocia, fundada en 1798, que en otra época se llamó Ledaig. La destilería fue fundada por John Sinclair , y hoy se conoce como Destilería Tobermory.

Es un whisky bastante popular y seguramente el más barato de toda la lista, nota de cata;

Nariz: bastante ligera y bien equilibrada. Hay una turba muy suave con un humo suave. Notas de extracto de cebada y malta, con nuez y aceite de pino y un toque de yodo, frutos secos y nueces.

bastante ligera y bien equilibrada. Hay una turba muy suave con un humo suave. Notas de y un toque de yodo, frutos secos y nueces. Boca: De cuerpo medio y bastante rico. Hay notas de especias y humo sobre el roble carbonizado. La turba es tranquila y seca con un toque de pimienta negra y tierra.

De cuerpo medio y bastante rico. Hay notas de especias y humo sobre el roble carbonizado. La turba es tranquila y seca con un toque de pimienta negra y tierra. Acabado: mediano y ligeramente ahumado con especias.

La destilería Laphroaig se fundó oficialmente en 1815, aunque se rumorea que los hermanos Alexander y Donald Johnston construyeron el sitio en 1810.

Lanzado en 2004, este embotellado se envejeció durante unos cinco años, es como beber fuego, este whisky se madura en barriles más pequeños, lo que aumenta su exposición a la madera y el sabor se acentúa.

Notas de cata:

Nariz: Nariz aceitosa y mantecosa, con toffee, nuez, nogal, bicarbonato de soda, helado y ralladura de ron y pasas.

aceitosa y mantecosa, con toffee, nuez, nogal, bicarbonato de soda, helado y ralladura de ron y pasas. Paladar: Gran cantidad de dulzura, de hecho es una explosión de dulzura, con picante calor de chile, TCP, cereales dulces y un toque de jarabe de cola.

Gran cantidad de dulzura, de hecho es una explosión de dulzura, con picante calor de chile, TCP, cereales dulces y un toque de jarabe de cola. Acabado: De longitud media, pero se vuelve afrutado, con crema pastelera y humo de cigarro.

Construido en 1846, Caol Ila es la mayor de las ocho destilerías repartidas por la isla de Islay, en el oeste de Escocia.

Un whisky perfecto para combinarlo con pescado. Tiene la ligereza de un vino blanco unido a sabores ahumados y de limón.

Nota de cata:

Nariz: Fresca, a base de hierbas. Hojas de menta frotadas, tallos, hierba húmeda, ahumada. Grasas, hojas de cigarro, jamón ahumado, nogal americano. Cáscaras de limón en el puerto.

Fresca, a base de hierbas. Hojas de menta frotadas, tallos, hierba húmeda, ahumada. Grasas, hojas de cigarro, jamón ahumado, nogal americano. Cáscaras de limón en el puerto. Boca: Buen cuerpo, aceitoso, alquitrán, elegante humo. Toques de dulces hervidos.

Buen cuerpo, aceitoso, alquitrán, elegante humo. Acabado: Largo, picante, calor picante, humo.

Lleva el nombre en honor al río Deveron que se extiende junto a la destilería Macduff. La destilería moderna se crea en 1960 para aprovechar el boom del whisky de la posguerra.

Nota de cata:

Nariz: Especias dulces para hornear, manzanas de caramelo y jengibre.

Especias dulces para hornear, manzanas de caramelo y jengibre. Paladar: Un núcleo de caramelo con malta cerosa y pastel de manzana.

Un núcleo de caramelo con malta cerosa y pastel de manzana. Acabado: especias de madera, vainilla y roble suave.

especias de madera, vainilla y roble suave. En general: una expresión central de nueva apariencia para una única malta que con razón está recibiendo más atención.

