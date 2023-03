Masajeadores de pies eléctricos más vendidos en Amazon 🦶

El masajeador eléctrico para pies Renpho con rodillos de compresión, control remoto e intensidad regulable, es uno de los más vendidos en Amazon. Tiene más de 18.000 valoraciones en esta plataforma, un 78% de los usuarios de Amazon le otorga entre 4-5 estrellas.

Estos dispositivos proporcionan masajes basados en técnicas como el Shiatsu, promueven la circulación sanguínea, alivian el cansancio y transmiten una reconfortante sensación de relajación. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los humidificadores, hoy sobre los masajeadores de pies eléctricos.

¿Desde cuándo existe el masaje?

El masaje es una práctica milenaria, a lo largo de la historia existe constatación sobre sus beneficios. El libro más antiguo conocido sobre masajes es del 3000 a.C. Es el Kung-Fu de los Toa-Tse. Traducido al francés en 1700, mencionado en el libro de Kellogg, ‘The Art of Massage’.

En el 2200 a C se escriben también sobre los beneficios del masaje en textos sumerios y acadios encontrados a comienzos del siglo XXI en la antigua Mesopotamia según massageschoolnotes.com.

La técnica de la reflexología, es una antigua práctica que aplica distintos grados de presión a zonas del cuerpo. Se cree que esta técnica se ha transmitido mediante tradición oral.

El primer registro está en una pictografía de una tumba egipcia de Ankhamor en el 2330 a. C. Se cree que símbolos de reflexología están grabados en los pies de las estatuas de Buda en la India.

En el 1600 a. C, Ebers Papyrus contiene la declaración de un ritual de masaje o cataplasma con vinagre. En el poema épico la Odisea de Homero, que se cree fue escrito en el siglo VIII a. C, Homero cuenta que las mujeres frotaban y ungían a los héroes de guerra para que descansaran. En los primeros Juegos Olímpicos en el 776. a. C a los atletas les daban masajes antes de las competiciones.

Los beneficios del masaje para los pies

Es prácticamente instintivo cuando algo nos duele, frotamos con las manos y percibimos una leve sensación de alivio. Sean los pies, la cabeza o la espalda.

Los pies al soportar el peso del cuerpo durante todo el día al desplazarnos acusan más el cansancio que otras partes del cuerpo. Entre los beneficios del masaje en los pies como puede ser la reflexología, (aplicar distintos grados de presión), destacan:

Mejorar la circulación sanguínea

Ayudar a la relajación

Promueve el sueño

Alivia el edema o hinchazón

Tonifica la musculatura de los pies

Alivia el dolor cuando se tienen molestias en esta zona

Tiene efectos positivos para mejorar los síntomas en trastornos de ansiedad.

Masajeadores de pies eléctricos más vendidos en Amazon

RENPHO masajeador de pies con control remoto, eléctrico masaje Shiatsu con calor infrarrojo, rodillos y compresión de aire, intensidad regulable

El masajeador de pies RENPHO está ergonómicamente diseñado para ofrecer la máxima comodidad. Ofrece un masaje shiatsu de amasado profundo, masaje de presión y aire caliente. Puede mejorar el flujo sanguíneo, aliviar el dolor crónico del pie causado por la fascitis plantar y ayudar con el entumecimiento neuropático del pie.

El masaje de pies aumenta la liberación de hormonas en su cuerpo que crean relajación y sensación de calma, y ​​disminuye la liberación de hormonas que lo mantienen tenso y estresado.

Un masaje de pies aumenta la circulación en sus pies y ayuda a que sus sistemas sanguíneos y linfáticos eliminen las toxinas. El proceso de un masaje de pies envía mensajes al resto de su cuerpo para que se relaje. Masajear los pies apunta al resto del cuerpo de igual manera. La terapia de reflexología ayuda a corregir los desequilibrios en el cuerpo al estimular áreas específicas de sus pies. La estimulación adecuada y dirigida a los pies puede aliviar la tensión en todo el cuerpo, especialmente las piernas y la espalda baja.

Botones táctiles, puede ser fácilmente controlado con sus pies.

Equipado con un control remoto.

Amplio espacio para masajes para hombres talla 12 US. Talla 46 EU

La cubierta de tela desmontable ofrece un entorno de masaje limpio.

Diferentes modos de masaje proporcionan el masaje más cómodo para diferentes tamaños de pies

Mountrax Masajeador de Pies con Calor, Shiatsu ds para Fascitis Plantar, Adapta a Pies Hasta Hombres Tamaño 47

Característica:

Panel táctil y mando a distancia fáciles de controlar

Se apaga automáticamente después de 15 o 30 minutos

Bajo ruido nivel funcionamiento para mayor comodidad

El masaje shiatsu de amasado profundo mejora la circulación

Nueve personalizaciones intensidad masaje de su elección

Calefacción opcional hasta 122℉ / 55℃.

Plantillas desmontables y lavables para la salud de sus pies

Medcursor Máquina masajeadora de pies con calor, masajeador de amasado profundo, brinda alivio para músculos cansados ​​y plantar

MASAJEA TUS PIES, RELAJA TU MENTE Y CUERPO: Masajea profundamente las plantas, los talones y los dedos de los pies como un masajeador de pies profesional. Funciona mejor cuando se selecciona la función de masaje de amasado profundo, que le permite relajarse por completo después de un día ajetreado.

DISEÑO SENCILLO Y ELEGANTE Y FÁCIL DE LIMPIAR: Su diseño simple y elegante parece tela y utiliza material de PU de alta calidad para que la unidad sea fácil de limpiar. Si el agua o el jugo cae accidentalmente sobre él, simplemente use un paño para limpiarlo.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE MASAJE: Puede personalizar los modos de masaje combinando amasado profundo, función de calor y dos niveles de intensidad que se pueden ajustar según sus preferencias personales. Deje de usarlo si se siente incómodo.

FUNCIÓN DE CALOR CALMANTE: puede reducir la tensión muscular de manera efectiva, aliviar el dolor en los pies y producir un efecto de masaje relajante. Puede elegir encenderlo o apagarlo con solo tocar un botón.

CUBIERTA DEL COMPARTIMIENTO DE LOS PIES DESMONTABLE: la cubierta del compartimiento de los pies con cremallera se puede quitar, limpiar y volver a colocar fácilmente para fines higiénicos. También hay un temporizador incorporado de 15 minutos para apagar el masajeador automáticamente

Masajeador de pies, piernas, rodillas y muslos VibroMoving con vibración y Shiatsu

VibroMoving es un revolucionario sistema con vibración y masaje shiatsu que ayuda a mejorar la movilidad en las piernas, calmar, tonificar y fortalecer.

VibroMoving viene dotado de unos rodillos de masaje perfectamente alineados con la planta del pie, para actuar sobre las terminaciones nerviosas que ayudarán a relajar la musculación. Es recomendable para cualquier edad, ya que cuenta con 2 programas predefinidos, masaje por vibración y masaje por vibración más shiatsu pudiendo seleccionar la intensidad.

VibroMoving, está recomendado para personas que sufren de piernas cansadas, hinchazón, etc.

Relaja y descansa las piernas, activa la circulación y masajea eficazmente. Sistema de vibración y masaje shiatsu. VibroMoving es el más completo masajeador para reactivar la circulación, relajar y tonificar las piernas.

Ideal para personas sedentarias y activas que necesiten mejorar la circulación de las piernas. De fácil uso, con velocidad ajustable, incluye manual y mando a distancia.

Potencia 60 W

Tiempo de uso recomendado 15 minutos

Homedics Bañera Spa masajeador para Pies 4 en 1, Hidromasaje para pies, Terapia Magnética, Vibración y Calor, Accesorios pedicura

Este producto ofrece masaje vibratorio, con y sin agua.

Magnetoterapia, gracias a cuatro imanes colocados en las zonas de reflexología.

Calor para lograr efectos relajantes

Calentador de agua que alcanza una temperatura del agua ideal para aliviar los pies y optimizar la relajación.

Tiene el doble de burbujas, gracias a sus cuatro boquillas.

Dos accesorios de pedicura, piedra pómez gruesa y fina.

Base ergonómica.

Cuatro rodillos de masaje extraíbles.

Temporizador manual para escoger la duración del tratamiento

Adecuado para tallas grandes, (hasta un 47 de pie)

Snailax 2 en 1 Masaje de pies Shiatsu Calefacción- calentador de pies y alivio del dolor de pies SL522S-ES

Nodos de masaje Shiatsu para aliviar los pies. El shiatsu amasador proporciona relajación para los dolores de los pies y los pies doloridos después de una larga caminata o trabajo.

Calentamiento rápido como calentador de pies

Tapa extraíble y lavable

Paño de felpa súper acogedor

15 minutos de apagado automático para un uso seguro

El masajeador de pies shiatsu eléctrico se puede girar para usarlo como masajeador de espalda o cojín de masaje para todo el cuerpo.

Masajeador de Pies Eléctrico,masajeador de pies,6 modos,9 niveles de intensidad,alivia la rigidez,Aliviar Dolor Cansadas Mejorar la Circulación Sanguínea

El masajeador de pies EMS proporciona un pulso de estimulación más largo, lo que garantiza una contracción más larga y un aumento más eficaz de la circulación sanguínea.

1. Fácil de usar.

El masajeador de pies utiliza 3 botones para controlar diferentes funciones.

Pulsa el botón «+» o «-» para ajustar la intensidad y encender/apagar.

Pulsa el botón «M» para cambiar entre los 6 modos.

Masajea las piernas y los pies.

La esterilla EMS no solo alivia el dolor de pies, sino que también puede llegar a tus piernas para mejorar la circulación sanguínea.

Comienza con la intensidad más baja y aumenta la intensidad cuando te sientes cómodo.

Reduce la hinchazón y el dolor en piernas y pies, ideal para después de largas horas de trabajo.

