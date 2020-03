Al que le de grima o tenga prejuicio de probar las maravillas que aporta la casquería…. ¡¡¡no sabe lo que se pierde!!!. La molleja de ternera ha sido tradicionalmente considerada la más suculenta de todas las vísceras,’ llegando a considerarla el caviar de la ternera’. Las mejores son las situadas cerca del corazón. La molleja más apreciada en la gastronomía española son las de ternera, pero también tenemos las de cordero, de pato, de peces y de ave.

Aunque a mí como más me gustan son fritas o a la plancha, en este caso las vamos a preparar en salsa ‘a la leonesa’, y… ¡¡prepárate a mojar una hogaza enterita de pan de masa madre en su salsa!! y un plato cuya única dificultad es… limpiar las mollejas

Propiedades

Importante cantidad de fósforo, hierro, zinc, vitamina B3 y B12. Como contrapartida, destaca su contenido en colesterol

Mollejas de ternera en salsa

Ingredientes

½ kilo de mollejas de ternera

Cebolla picada

Un diente de ajo

Pimentón agridulce

Un vaso de vino blanco

Una pimienta

Sal

Preparación

1. Para eliminar toda la sangre que contiene en su interior se debe dejar en agua con abundante hielo durante 12 horas. Después de estar bien desangrada, se blanquea en agua con perejil, pimienta y sal. Se deja cocer tres minutos y se vuelve a enfriar, para eliminar la piel que la recubre

2. Ahora viene lo más complicado: armarse de paciencia y pelarlas una a una. No vale hacer trampa porque en caso contrario se engurruñan y no quedan bien, así que el plato no gustará ni a nuestros invitados ni a nosotros mismos. Este paso del proceso es laborioso y justifica que en algunos restaurantes no sea un plato precisamente barato.

3. Una vez peladas las mollejas, en una olla ponemos la cebolla y el ajo picados. Cuando estén pochados se salan las mollejas y se saltean hasta que estén doradas.

4. Luego se añade el vino blanco, el pimentón y se pone a guisar al fuego. Se añade la pimienta y al rato se prueba de sabor, si está muy picante –en función del gusto de cada uno- se retira la pimienta para que el ardor no vaya a mayores. (De forma opcional se puede añadir una cucharada de salsa de tomate).

5. Se termina de hacer a fuego lento y el tiempo variará en función de lo que hayamos dorado las mollejas al principio.

5. Se sirven acompañadas de un buen pan con el que rebañar la salsa…