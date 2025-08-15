Arroz caldoso con bogavante y gambas: el plato estrella para impresionar en casa

En la cocina española, pocos platos evocan tanta expectación como el arroz caldoso con bogavante y gambas. Es la receta que se reserva para ocasiones importantes, cuando se busca celebrar y sorprender.

Su aroma a mar y su sabor intenso convierten cualquier comida en un acontecimiento. Cada vez más, este arroz se reivindica como el plato estrella de reuniones familiares y fines de semana con amigos, al nivel de la paella o el arroz marinero.

El secreto de su éxito está en la combinación de ingredientes nobles y una elaboración que, aunque requiere mimo, no es complicada si se siguen unos pasos claros.

En este artículo te cuento cómo prepararlo en casa, con recomendaciones de cocineros y fuentes de referencia como Directo al Paladar, Recetas de Rechupete, Webos Fritos o El Comidista.

Ingredientes imprescindibles

Para 4 personas, necesitas:

(casero o de calidad) 1 pimiento rojo pequeño

pequeño 1 pimiento verde italiano

italiano 1 cebolla

2-3 dientes de ajo

2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado

o 200 g de tomate triturado 1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Unas hebras de azafrán (opcional)

(opcional) 75 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Un chorrito de brandy o vino blanco (opcional, para realzar el fondo)

Paso a paso: de la lonja a la mesa

1. El bogavante, protagonista absoluto

es fresco, córtalo en medallones y separa las pinzas y la cabeza. Si es congelado, descongélalo previamente y repite el proceso. El corte debe ser limpio para que el marisco suelte su jugo en el caldo. Reserva las cabezas y cáscaras de las gambas para el fumet.

2. El fumet, la clave del sabor

Sofríe en una cazuela las cabezas y cáscaras de las gambas, junto con espinas de pescado de roca si tienes, un trozo de puerro, una zanahoria y un poco de pimiento.

Añade un chorrito de vino blanco y cubre con agua. Cocina a fuego suave durante 30-40 minutos. Cuela y reserva el caldo, que debe ser intenso y aromático.

3. Sofrito de base

, los y los picados en aceite de oliva. Añade sal para ayudar a que suden y doren antes. Incorpora el tomate triturado y deja que el sofrito reduzca hasta que se separe el aceite. Añade el pimentón y el laurel. Si quieres un toque especial, flambea con brandy y espera que evapore el alcohol.

4. El bogavante y las gambas

. Marca durante 2 minutos, hasta que cambien de color. Reserva las pinzas y la cola para añadir después y evitar que se pasen de cocción. Incorpora las gambas (puedes reservar algunas para decorar al final).

5. El arroz y el caldo

y remueve un par de minutos para que se impregne del sofrito y suelte el almidón. Es el truco para que el arroz quede caldoso y sabroso. Vierte el fumet caliente, en una proporción de 4 partes de caldo por cada parte de arroz. Añade el azafrán, sal y pimienta al gusto.

caliente, en una proporción de 4 partes de caldo por cada parte de arroz. Añade el azafrán, sal y pimienta al gusto. Cocina a fuego vivo 10 minutos, luego baja y añade las pinzas del bogavante y las gambas reservadas. Deja cocer otros 8-10 minutos, controlando que el arroz quede suelto pero con caldo. El punto perfecto es ni seco ni demasiado líquido, como una sopa espesa.

6. El reposo final

Retira del fuego y deja reposar tapado 2-3 minutos. Sirve inmediatamente, decorando con las colas de bogavante y las gambas enteras.

Consejos prácticos y variantes

El arroz bomba es ideal, pero el arroz redondo tipo Calasparra también funciona.

es ideal, pero el arroz redondo tipo Calasparra también funciona. Si quieres potenciar el sabor, añade un poco de sepia o calamar al sofrito, como se hace en la Barceloneta.

o al sofrito, como se hace en la Barceloneta. Para un toque más marinero, puedes añadir unas almejas o chirlas en el último momento.

o en el último momento. El punto de sal y la calidad del fumet marcan la diferencia entre un arroz correcto y uno memorable.

Si buscas un arroz aún más caldoso, aumenta la proporción de caldo (hasta 5:1), pero nunca dejes que hierva destapado durante mucho tiempo para evitar que se evapore en exceso.

Un plato para disfrutar con calma

El arroz caldoso con bogavante y gambas es sinónimo de fiesta, de compartir y de disfrutar sin prisas. Como dice el refrán marinero: “El arroz caldoso no espera, hay que ir a por él nada más salir del fuego”.

No hay mejor manera de celebrar que cocinar este manjar en casa, con ingredientes frescos y el cariño de la cocina tradicional. Atrévete a prepararlo y verás cómo te conviertes en el anfitrión favorito de tu grupo.

