Arroz caldoso con bogavante y gambas: el plato estrella para impresionar en casa

En la cocina española, pocos platos evocan tanta expectación como el arroz caldoso con bogavante y gambas. Es la receta que se reserva para ocasiones importantes, cuando se busca celebrar y sorprender.
Su aroma a mar y su sabor intenso convierten cualquier comida en un acontecimiento. Cada vez más, este arroz se reivindica como el plato estrella de reuniones familiares y fines de semana con amigos, al nivel de la paella o el arroz marinero.
El secreto de su éxito está en la combinación de ingredientes nobles y una elaboración que, aunque requiere mimo, no es complicada si se siguen unos pasos claros.
En este artículo te cuento cómo prepararlo en casa, con recomendaciones de cocineros y fuentes de referencia como Directo al Paladar, Recetas de Rechupete, Webos Fritos o El Comidista.
Ingredientes imprescindibles
Para 4 personas, necesitas:
- 1 bogavante (fresco o congelado, de unos 500-600 g)
- 200-250 g de gambas (mejor arroceras o rojas)
- 320 g de arroz bomba o arroz redondo
- 1 litro y medio de fumet de marisco (casero o de calidad)
- 1 pimiento rojo pequeño
- 1 pimiento verde italiano
- 1 cebolla
- 2-3 dientes de ajo
- 2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Unas hebras de azafrán (opcional)
- 75 ml de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta
- Un chorrito de brandy o vino blanco (opcional, para realzar el fondo)
Paso a paso: de la lonja a la mesa
1. El bogavante, protagonista absoluto
- Si el bogavante es fresco, córtalo en medallones y separa las pinzas y la cabeza. Si es congelado, descongélalo previamente y repite el proceso. El corte debe ser limpio para que el marisco suelte su jugo en el caldo.
- Reserva las cabezas y cáscaras de las gambas para el fumet.
2. El fumet, la clave del sabor
- Sofríe en una cazuela las cabezas y cáscaras de las gambas, junto con espinas de pescado de roca si tienes, un trozo de puerro, una zanahoria y un poco de pimiento.
- Añade un chorrito de vino blanco y cubre con agua. Cocina a fuego suave durante 30-40 minutos. Cuela y reserva el caldo, que debe ser intenso y aromático.
3. Sofrito de base
- En una cazuela baja, rehoga la cebolla, los ajos y los pimientos picados en aceite de oliva. Añade sal para ayudar a que suden y doren antes.
- Incorpora el tomate triturado y deja que el sofrito reduzca hasta que se separe el aceite. Añade el pimentón y el laurel. Si quieres un toque especial, flambea con brandy y espera que evapore el alcohol.
4. El bogavante y las gambas
- Sube el fuego y añade los trozos de bogavante. Marca durante 2 minutos, hasta que cambien de color. Reserva las pinzas y la cola para añadir después y evitar que se pasen de cocción.
- Incorpora las gambas (puedes reservar algunas para decorar al final).
5. El arroz y el caldo
- Añade el arroz y remueve un par de minutos para que se impregne del sofrito y suelte el almidón. Es el truco para que el arroz quede caldoso y sabroso.
- Vierte el fumet caliente, en una proporción de 4 partes de caldo por cada parte de arroz. Añade el azafrán, sal y pimienta al gusto.
- Cocina a fuego vivo 10 minutos, luego baja y añade las pinzas del bogavante y las gambas reservadas. Deja cocer otros 8-10 minutos, controlando que el arroz quede suelto pero con caldo. El punto perfecto es ni seco ni demasiado líquido, como una sopa espesa.
6. El reposo final
- Retira del fuego y deja reposar tapado 2-3 minutos. Sirve inmediatamente, decorando con las colas de bogavante y las gambas enteras.
Consejos prácticos y variantes
- El arroz bomba es ideal, pero el arroz redondo tipo Calasparra también funciona.
- Si quieres potenciar el sabor, añade un poco de sepia o calamar al sofrito, como se hace en la Barceloneta.
- Para un toque más marinero, puedes añadir unas almejas o chirlas en el último momento.
- El punto de sal y la calidad del fumet marcan la diferencia entre un arroz correcto y uno memorable.
- Si buscas un arroz aún más caldoso, aumenta la proporción de caldo (hasta 5:1), pero nunca dejes que hierva destapado durante mucho tiempo para evitar que se evapore en exceso.
Un plato para disfrutar con calma
El arroz caldoso con bogavante y gambas es sinónimo de fiesta, de compartir y de disfrutar sin prisas. Como dice el refrán marinero: “El arroz caldoso no espera, hay que ir a por él nada más salir del fuego”.
No hay mejor manera de celebrar que cocinar este manjar en casa, con ingredientes frescos y el cariño de la cocina tradicional. Atrévete a prepararlo y verás cómo te conviertes en el anfitrión favorito de tu grupo.
