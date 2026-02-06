Receta del congrio a la gallega

El congrio a la gallega nos transporta a las cocinas costeras de Galicia, donde el pescado fresco es el rey.
Este guiso, de elaboración sencilla, mezcla trozos de congrio, patatas y un refrito ahumado que llena cada bocado de sabor.
En las Rías Baixas, recetas como esta surgen del profundo respeto por los ingredientes. El congrio, con su carne firme y blanca, brilla en caldeiradas y empanadas.
Fuentes como La cocina de Frabisa destacan estos guisos gallegos, aderezados con unto y pimentón.
Ingredientes para 4 personas
- 1 kg de congrio fresco, cortado en trozos medianos (si puedes, opta por el colorado)
- 5 patatas grandes, en rodajas gruesas
- 1 cebolla mediana, en juliana fina
- 3 dientes de ajo, laminados
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 nuez de unto de cerdo (la grasa ahumada típica gallega)
- Aceite de oliva virgen extra
- Un chorrito de vinagre blanco
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco para decorar
Opcional: añade pimiento verde y tomate en rodajas finas, como recomienda un pescador de Marín.
Pasos para elaborarlo
Cocina con tranquilidad. El secreto radica en el vapor y el refrito.
- En una tartera amplia, cuece las patatas en rodajas con agua y sal. Agrega la cebolla en gajos o juliana. Hierve durante 15 minutos.
- Salpimienta los trozos de congrio y añádelos a la tartera. Cocina al vapor durante 5-6 minutos más sin que se deshagan.
- En una sartén, calienta aceite y fríe los ajos laminados sin que se quemen. Incorpora el unto hasta que se funda.
- Retira del fuego e incorpora el pimentón junto con el vinagre. Mezcla bien; este refrito es el alma del plato.
- Escurre el guiso y sirve las patatas, la cebolla y el congrio. Riega todo con la ajada caliente y espolvorea perejil por encima.
Variaciones y trucos gallegos
- Empanada de congrio: Prepara una masa gallega sencilla (harina, aceite, leche, huevo y sal). Rellena con sofrito de congrio, cebolla y pimentón antes de hornear a 195ºC.
- Añade más verduras: coloca pimiento y tomate sobre las patatas para intensificar los sabores sin tocar el agua.
- El unto marca la diferencia, asegura Frabisa; esta grasa ahumada aporta una profundidad única al plato.
|Versión
|Ingredientes extra
|Tiempo cocción
|Guiso clásico
|Unto, vinagre
|20-25 min
|Empanada
|Masa gallega
|35-45 min
|Con verduras
|Pimiento, tomate
|+5 min vapor
Por qué triunfa este plato
El congrio a la gallega es un plato honesto y sabroso. Karlos Arguiñano lo utiliza en caldeiradas junto a raya o congrio. En Portonovo, lo recuerdan como un manjar que ha perdurado durante dos décadas.
Prueba con congrio procedente de Galicia: su carne es firme y carece de espinas molestas, lo que lo convierte en una opción ideal para compartir en familia.
Algunos cocineros como los del OK Diario lo adaptan con cilantro; sin embargo, la versión gallega se mantiene fiel a su esencia simple.
En casa lo preparo así y siempre hay éxito asegurado. ¡Disfrútalo acompañado de buen pan para mojar!
Consejos finales
- Opta por pescado fresco y asegúrate de limpiar bien las espinas.
- Cocina a fuego bajo para evitar ebulliciones intensas.
- Deja reposar durante 5 minutos antes de servir.
