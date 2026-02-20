Diez chefs se baten en el “Desafío WOOE” para elevar el AOVE madrileño al podio gastronómico

Madrid se prepara para rendir tributo a uno de sus tesoros más puros: el aceite de oliva virgen extra que brota de sus campos. La DOP Aceite de Madrid auspicia la primera edición del “Desafío WOOE Comunidad de Madrid”, un certamen que unirá talento, sabor y territorio en una cita destinada a consagrar al AOVE madrileño como emblema de la alta cocina.

El próximo 3 de marzo a las 14:00 horas, en el pabellón 5 de IFEMA, diez cocineros profesionales protagonizarán una batalla creativa en el marco de la World Olive Oil Exhibition (WOOE). Cada uno deberá conquistar al jurado con un plato en el que el oro líquido madrileño brille como ingrediente principal. El ganador se alzará con un premio de 1.500 euros, mientras que dos menciones especiales reconocerán la técnica, inspiración y respeto al producto.

Un homenaje al territorio y sus sabores

Más que una competición, el Desafío WOOE es una declaración de amor a la despensa madrileña. El jurado valorará la integración de productos con denominación de origen —desde el vino de Madrid hasta la carne de la Sierra de Guadarrama, el anís y el ajo de Chinchón, las aceitunas de Campo Real o las mieles y fresas locales—, en combinación con la diversidad y riqueza organoléptica del aceite madrileño, elaborado principalmente a partir de variedades cornicabra, castellana y manzanilla cacereña.

El objetivo: demostrar que el AOVE con sello DOP no solo realza los sabores, sino que encarna el alma agrícola, cultural y emocional de toda una región.

Voces culinarias con nombre propio

El certamen estará presentado por el carismático Juan Pozuelo, chef, comunicador y divulgador gastronómico habitual de Antena 3, Canal Cocina, Cuatro o Telemadrid. A su lado, un jurado de prestigio encabezado por María Jiménez Latorre, vicepresidenta de Mujeres en Gastronomía, y Xandra Luque, jefa de cocina en la Clínica Universidad de Navarra y embajadora de los Alimentos Certificados Madrileños, pondrá mirada experta y paladar exigente a las creaciones de los concursantes.

La DOP Aceite de Madrid será protagonista indiscutible de la feria, con un stand propio (D07) y presencia destacada en la Olive Oil Bar, espacio de cata donde los visitantes podrán descubrir cinco aceites con denominación de origen que capturan en su aroma la esencia del paisaje madrileño.

El valor de una identidad

Con esta iniciativa, la DOP renueva su compromiso con la promoción del producto agroalimentario regional, tejiendo vínculos entre productores, cocineros y amantes del buen comer. Porque detrás de cada gota de AOVE madrileño hay una historia de tierra, manos y pasión que hoy encuentra su mejor altavoz en la alta cocina.