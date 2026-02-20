Provacuno, galardonado con el ‘Premio Alejandro Echevarría’ de la Fundación Comunicando Futuro

El jurado ha destacado de PROVACUNO “su constante lucha contra la desinformación durante los últimos cinco años en el sector agroalimentario dirigida tanto a los profesionales del sector como al consumidor en base a un dialogo constructivo”

Provacuno, galardonado con el 'Premio Alejandro Echevarría' de la Fundación Comunicando Futuro
La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha sido galardonada con el Premio Alejandro Echevarría a la Lucha contra la Desinformación Sectorial, que concede la Fundación Comunicando Futuro reconociendo iniciativas y personas que destacan y son un referente en la lucha contra la desinformación.

En el caso de Provacuno, el jurado, que es externo a la Fundación y está compuesto por 16 expertos de diversas organizaciones educativas, tecnológicas, servicios de comunicación, sanitarias, empresariales y medios de comunicación, ha destacado “su constante lucha contra la desinformación durante los últimos cinco años en el sector agroalimentario dirigida tanto a los profesionales del sector como al consumidor en base a un dialogo constructivo”. Es además el primer año que se incorpora esta categoría a los premios Alejandro Echevarría.

Javier López, director de Provacuno, ha agradecido este galardón con el que “se reconoce el trabajo que viene realizado desde su creación la Interprofesional de la Carne de Vacuno en la lucha contra la desinformación sobre un sector –ha subrayado– imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, así como el mantenimiento y desarrollo de nuestras zonas rurales”.

Entre las acciones llevadas a cabo por Provacuno en estos años y que animaron a presentar esta candidatura se pueden destacar el documental de cinco capítulos, Fans del Vacuno, en el que se aborda entre otras cuestiones cómo de fundamental es para el ser humano el consumo de carne de vacuno; el documental Goodbye Cows que mezcla realidad y ficción para mostrar el caos que supondría un mundo sin vacas y los problemas que acarrearía; trabajos de investigación realizados siempre de la mano de la ciencia, y especialmente en colaboración con la red REMEDIA como el que demuestra que la huella de carbono del vacuno de carne en España por kilo de carne producida es un 66% menor que la media del planeta, hasta hoy mismo, momento en que la interprofesional se encuentra inmersa en un plan de promoción europeo, Sustainable European Beef, tanto para dar a conocer a la sociedad cómo de sostenible es el sector del vacuno de carne a nivel económico, social y medioambiental, como para dar a conocer al propio sector nuevas técnicas y tecnologías para mejorar esa sostenibilidad

