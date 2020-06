Un restaurante de Barcelona vive el ‘simpa’ más surrealista de su historia

View this post on Instagram

Primera nit de terrassa, primera nit d'emocions, nervis i preocupacions per unes taules que abans no hi eren. I primer #Sinpa al #Capicua! En 10 anys de història algú ha decidit que no valem ni un 1€, que no som dignes de pagar el preu acordat a l'hora de fer la comanda. Ja no són els diners, ni la falta de respecte cap a la nostra feina, ni tan sols el fet que no se't valori ni un bri. És la impotència per allò que no pots controlar i que algú ha decidit fer prescindint dels altres. Tenim clar que arreu hi ha gent així, però per nosaltres ha estat el primer. Tristos, molt tristos.