Qué saber antes de comprar una botella de vino caro

El vino lleva siendo un producto atractivo durante más de mil años debido a su gran sabor, y situaciones en las que se utiliza. Debido a esto, a lo largo de la historia se han ido creando tipos de alcohol, y de vino al fin y al cabo, de todo tipo, variedad y colores. Dentro de esta variedad es inevitable que se creen diferentes categorías en las que hay una gran diferencia de precio entre los productos de más alta y baja calidad. Todos hemos probado alguna vez alguna botella de vino algo más barata de lo normal, y depende de la ocasión para la que haya sido, puede ser algo decepcionante. Es por ello que cada vez se están teniendo más en cuenta, y apreciando más, las botellas de vino de mayor calidad, y en consecuencia, de mayor precio.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con qué se gasta uno mismo el dinero. Es normal que quieras subir la categoría de tu vino, pero sin caer en productos con el precio hinchado o que no merezcan la pena. Para que no te pase esto, es importante tener algunas nociones en mente. Algunas de ellas recaen en el propio producto ya que hay que fijarse mucho de dónde proviene el vino y a quién se lo estás comprando. Por otro lado, una vez que ya lo has comprado y has decidido invertir en una botella cara, es importante su conservación. No se puede dejar la botella en cualquier lado y de cualquier manera ya que se acabará por echar a perder o ‘picas’. Es por ello que a lo largo de este artículo aprenderás qué cosas hay que tener en cuenta al comprar vino caro.

Almacenaje: vinotecas

En segundo lugar, está el problema de dónde conservar las botellas de vino una vez ya han llegado a tu casa. Si sabes algo de vinos, conocerás que normalmente los distribuidores los guardan en bodegas, cosa que no puedes replicar en tu casa. Es por ello que ya se inventó una solución a esto y es conseguir una vinoteca para poner en tu casa.

Las vinotecas vintage o modernas son algo parecido a las neveras de vino pero que tienen la particularidad de mantener la temperatura y humedad constantes en su interior, de manera que el vino se conserva perfectamente. Una de las páginas más conocidas a la hora de comprar este tipo de productos es vinotecashop.es.

En su interior podrás encontrar todo tipo de variedad desde vinotecas más grandes o pequeñas, caras o baratas o estéticamente diferentes. Concretamente, hay vinotecas pequeñas 18 botellas o incluso 80.

Denominación de origen

Generalmente cuando una persona busca comprar botellas más caras es porque quiere mejorar la calidad del vino que suele consumir. Hay mucha variedad de tipos y marcas de vino lo cual puede ser algo confuso y lioso. Sin embargo, los expertos de vino ya inventaron una solución para garantizar la calidad del producto. Esto lo hicieron por lo que se conoce como denominación de origen.

Algunas de las regiones de España obtienen la ‘Denominación de Origen’ en sus productos. Las más famosas son las de Rioja o Ribera del Duero debido a la gran tradición enológica que hay en sus territorios. Que una botella tenga una Denominación de Origen lo que hace es asegurar que ese vino ha seguido un procesado establecido y fijado, con un tiempo de fermentación adecuado y embotellado apropiado. De esta manera, al comprar este tipo de botellas te aseguras conseguir una calidad acorde con el precio y que por lo menos ese será un aspecto que no te decepcionará.