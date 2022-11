Xavi Socías: «Con Agency of Secrets damos a conocer Vilanova i la Geltrú jugando»

Agency of Secrets es un proyecto que hemos desarrollado en Vilanova ila Geltrú en el cual damos a conocer la ciudad jugando», nos comenta Xavi Socías, Project Manager & Gamification Advisor de MedGaims Project, sobre esta singular manera de descubrir este municipio de la provincia de Barcelona.

El proyecto MEDGAIMS ha sido financiado por Unión Europea, y su objetivo es fomentar el desarrollo económico, social y cultural de Vilanova i la Geltrú.

A través de diez juegos, se va conociendo su historia, personajes, gastronomía y sitios de interés cultural. El juego, orientado al turismo, permite que además de disfrutar de sol y playa también uno pueda adentrarse en la ciudad y adquirir conocimientos de la urbe en durante las vacaciones.

La App contiene diversos juegos como The 7th book, Surgue et ambula, Souls, Underground, Layers, the secret lybrary, the grandpa, y gastrosecrets.

Por ejemplo, en el caso de Underground, el jugador, provisto con gafas de realidad virtual, puede recorrer los antiguos túneles de la ciudad, acceder a la biblioteca de Víctor Balaguer, y mediante pistas que has de ir resolviendo uno va adquiriendo conocimiento mientras se divierte.

Otro juego consiste en recorrer la urbe y localizar ingredientes de seis recetas típicas de la zona. De esta forma uno toma toma contacto con la gastronomía de la zona y aprende a preparar platos típicos que tienen mucha historia, pues son recetas cotidianas de pescadores de antaño.

Sitios emblemáticos como el Faro, donde se encuentra el Museo del Mar, mercados, museos, estatuas de manera virtual puedes acceder a los túneles que recorren Vilanova, que fueron muy útiles en los tiempos de la Guerra Civil también a la historia de personalidades tan emblemáticas que tanto hicieron por esta localidad como Víctor Balaguer que puso el conocimiento de los libros al alcance de todo el pueblo y el bibliotecario Joan Oliva.

Agency of secrets, es una experiencia global constituida por 10 juegos digitales y analógicos que se pueden jugar de forma independiente pero se va construyendo una narración que permite conocer la historia de la ciudad, hechos que ocurrieron, museos como el de ferrocarril, y la riqueza gastronómica que tiene la zona, de esta manera vamos aprendiendo sobre el sitio mientras nos divertimos y activamos nuestro ingenio.

El juego es válido tanto para niños como para adultos, y se puede jugar a modo individual o grupal, en familia, grupos de amigos. quienes se convierten en agentes secretos que tras reunir pistas van resolviendo los enigmas de la ciudad.

Vilanova i la Geltrú ha lanzado el mayor proyecto de gamificación en turismo. Es un proyecto financiado con fondos europeos con el objetivo de crear experiencias turísticas memorables.

Esta experiencia interactiva y gamificada permite redescubrir el municipio a través de 10 juegos (realidad virtual, online y analógicos). Cuyos objetivos principales es aumentar el flujo de turistas; se trata de un proyecto bastante innovador, de gamificación, el más grande que se ha hecho en el Estado hasta ahora.

Acerca de Agency of Secrets

La app Agency of Secrets® es la herramienta que te permitirá saber los juegos que hay, dónde están ubicados y qué hacer para jugarlos. Mediante el sistema de geolocalización te llevará al punto de inicio de cada uno de ellos, te permitirá llevar un recuento de los casos ya jugados y, con la resolución de cada uno de ellos, obtendrás recompensas en la propia app. Libera a los agentes capturados, descubre la historia y secretos de la ciudad y recupera los capítulos perdidos de la «Historia secreta de la Agencia».