El Ayuntamiento de Madrid premia a los embajadores que hacen de Madrid un referente global en el turismo MICE

La concejala delegada de Turismo y presidenta de Madrid Convention Bureau, Almudena Maíllo, ha presidido la 17ª edición de Recognition Night, acto anual con el que el Ayuntamiento homenajea a los profesionales que apuestan por la ciudad de Madrid como sede de congresos y reuniones.

En esta convocatoria, se ha distinguido la labor de 19 profesionales que representan 15 congresos celebrados en la capital a lo largo de 2024 por su implicación activa con el destino Madrid a través de la puesta en marcha antes y durante el evento de diferentes acciones de impacto positivo.

Maíllo ha destacado que “el turismo de congresos y reuniones es clave para el modelo turístico de calidad que impulsa Madrid, con un impacto económico total de 5.238 millones de euros en la capital en 2023, fortaleciendo la economía local y promoviendo un turismo sostenible y responsable”. Por eso, la concejala ha agradecido “la labor y profesionalidad de estos embajadores, que han convertido a Madrid en un referente global del turismo de congresos y reuniones”.

Entre los homenajeados destaca el presidente de la Federación Española de Hemofilia, Daniel Aníbal García Diego, por ser impulsor del Congreso Internacional de la Federación Mundial de Hemofilia, que reunió en Madrid a 5.000 delegados en abril del año pasado. García Diego lleva colaborando con Madrid Convention Bureau desde 2014 en la presentación de candidaturas.

También se ha reconocido al mayor congreso acogido en Madrid el año pasado, el de la Asociación Europea de Hematología, representado en la figura del doctor Raúl Córdoba Mascuñano. Dicho encuentro congregó a 15.000 asistentes y supuso el lanzamiento de la campaña de donación de sangre de Madrid Convention Bureau y Cruz Roja ‘Share Knowledge, Share Life’, con unos excelentes resultados.

Con estos nuevos homenajeados son ya más de 300 los profesionales reconocidos como embajadores de Madrid Convention Bureau. Un agradecimiento público a su labor altruista en el impulso del turismo congresual y a su promoción de la capital ante las principales asociaciones internacionales.

La iniciativa forma parte del Programa de Embajadores de este organismo municipal encargado de promover el turismo de reuniones en Madrid. El objetivo del programa es mantener activa una red de colaboración entre las instituciones madrileñas y grandes referentes de campos como la docencia universitaria, la investigación, la ciencia y el sector asociativo español, ofreciendo asistencia integral a la hora de organizar un congreso en Madrid e integrando ámbitos como la sostenibilidad.

Como cada año, los asistentes al acto han recibido un madroño natural, símbolo de la ciudad y emblema de Recognition Night y del compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la preservación del entorno.

Congresos con impacto positivo

El Área Delegada de Turismo apuesta por vincular los congresos que eligen la ciudad como sede a un proyecto de impacto positivo para lograr un beneficio directo y duradero desde el punto de vista social y medioambiental que se sume a la importante repercusión económica que también aporta este segmento en la capital. Desde el Departamento de Sostenibilidad y Legado de Madrid Convention Bureau se trabaja con las asociaciones locales en el diseño de este tipo de actuaciones que abarcan desde actividades divulgativas o solidarias a otras más específicas del ámbito profesional y social.

Fruto de este compromiso, se han llevado a cabo actuaciones que han dejado una huella positiva en la ciudad. Además de la campaña ‘Share Knowledge, Share Life’ del congreso de la Asociación Europea de Hematología, se ha realizado una jornada de divulgación sobre enfermedades urinarias con motivo de la reunión de la Sociedad Internacional de Continencia y se han aplicado criterios de sostenibilidad a través de la plataforma PLUS (Platform for Legacy with Us) en el 5º Congreso Mundial de Ecoacústica o el 62º Congreso de la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados.

Calendario congresual 2025

Este año, Madrid tiene confirmada la celebración de grandes congresos como el de la Sociedad Europea de Cardiología, ESC Congress 2025, que atraerá a 26.000 delegados, junto con el congreso mundial de esta especialidad. Además, acogerá el 40º Congreso de la Asociación Europea de Urología (9.000 delegados) o el Congreso Europeo de Psiquiatría EPA (3.500 delegados).