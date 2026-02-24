La Mesa del Turismo rechaza la subida del 3,8% en las tasas de Aena y advierte de un golpe al destino España

La Mesa del Turismo de España ha expresado su firme rechazo a la subida del 3,8% de las tasas aeroportuarias anunciada por Aena, al considerar que la medida provocará un encarecimiento directo del transporte aéreo y un deterioro de la competitividad del destino España.

La entidad recuerda que las revisiones tarifarias de los dos quinquenios anteriores ya reflejaron una desviación significativa en favor del gestor aeroportuario.

“El turismo español no necesita más cargas ni incrementos de precios arbitrarios; encarecer el destino España no es el camino para asegurar el futuro del sector”, subrayó el presidente de la Mesa, Juan Molas, quien pidió promover políticas que refuercen la conectividad y la fortaleza del modelo turístico nacional.

En su posicionamiento, la Mesa del Turismo respalda la oposición de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) a la subida planteada y apoya la propuesta alternativa de las compañías, que defienden la posibilidad de mantener las inversiones previstas sin recurrir a un incremento de tasas. La organización remarca que no se trata de proteger intereses privados, sino de preservar la competitividad y sostenibilidad de la principal industria del país.

Según la ALA, el alza del 3,8% es innecesaria y puede sustituirse por una reducción del 4,9%, dado que las aerolíneas prevén un crecimiento anual del tráfico del 3,6% entre 2027 y 2031, frente al 1,3% estimado por Aena. También cuestionan el coste medio ponderado de capital (WACC) del 9% propuesto por la empresa pública, frente a una media europea situada entre el 5% y el 7%. Estas estimaciones, aseguran, están avaladas por consultoras y bancos de inversión independientes.

Las aerolíneas defienden que esta alternativa permitiría mantener el plan inversor de Aena, valorado en 10.000 millones de euros para el próximo quinquenio, sin necesidad de repercutir mayores costes sobre las tarifas ni los precios de los billetes aéreos.

“La experiencia de los últimos diez años demuestra que una política tarifaria prudente fortalece el tráfico de pasajeros y el desarrollo del turismo”, recordaron desde la Mesa, subrayando que este equilibrio ha permitido un crecimiento sostenido del tránsito aéreo y beneficios récord para Aena.

Por todo ello, la organización insta a la responsabilidad del gestor aeroportuario y advierte que una subida “arbitraria” de las tasas solo provocará una pérdida de competitividad para el turismo, considerado la primera industria nacional.