Madrid acoge la segunda edición de Virtuoso Impact Summit

Del 24 al 26 de febrero pasado, Madrid ha acogido la segunda edición de Virtuoso Impact Summit, la cumbre internacional sobre sostenibilidad en el turismo de alto impacto, organizada por Virtuoso con la colaboración del Área Delegada de Turismo. El encuentro, celebrado en The Palace Hotel Madrid, ha reunido a más de 100 agentes de viajes de todo el mundo, junto a expertos del sector, líderes institucionales y representantes de destacados destinos internacionales. Tras su primera edición en Banff (Canadá), la elección de Madrid como sede consolida a la ciudad como referente global para el turismo de alto impacto y experiencias.

En palabras de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, la celebración de Virtuoso Impact Summit en la capital, así como la reciente designación de la ciudad como sede de Virtuoso en Europa continental “confirma que Madrid se ha ganado la confianza de los principales actores del turismo de alto impacto a nivel mundial”, lo que se traduce en “más oportunidades, inversión y visibilidad internacional para la ciudad”. Asimismo, Maíllo añade que “la calidad, la sostenibilidad y las experiencias auténticas son los pilares que nos están posicionando como un destino preparado para liderar el turismo del futuro».

Inauguración con líderes globales del turismo

La sesión inaugural de Virtuoso Impact Summit estuvo presidida por la vicepresidenta de Virtuoso y estratega de sostenibilidad, Jessica Upchurch, y contó con la participación de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, y la presidenta y CEO del World Travel & Tourism Council (WTTC), Gloria Guevara.

Tras la inauguración, se celebró un panel moderado por el vicepresidente de sostenibilidad de Virtuoso, Javier Arredondo, que contó con la participación de la presidenta del Círculo Fortuny, Xandrá Falcó, y el director de Turismo de Madrid, Héctor Coronel. El panel abordó el papel del turismo de alto impacto como generador de valor económico y social en los destinos. Asimismo, participó el copropietario del Corral de la Morería, Juan Manuel del Rey, que aportó la visión de uno de los espacios culturales más emblemáticos de Madrid.

Madrid como escenario de experiencias auténticas

A lo largo de las tres jornadas, el programa ha combinado sesiones plenarias con experiencias inmersivas diseñadas para mostrar a los asistentes el potencial de Madrid como destino de alto impacto. Las sesiones generales han puesto el foco en los principales retos de la sostenibilidad turística y en cómo el viajero de alto impacto contribuye a generar valor en la industria y en los destinos que visita.

Los asistentes han podido descubrir de primera mano la oferta de Madrid a través de un completo programa de actividades que ha incluido experiencias artesanales como talleres de lutería y joyería, visitas culturales al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y al Teatro Real, una cena con espectáculo flamenco en el Corral de la Morería, una inmersión en la Real Fábrica de Tapices, así como talleres de repostería tradicional española y recorridos exclusivos por la ciudad.

Virtuoso Impact Summit se consolida como el foro global de referencia para debatir cómo el turismo de alto impacto puede liderar la transición hacia un modelo turístico más sostenible, en el que la experiencia del viajero y el equilibrio con los residentes se refuercen mutuamente.