Svalbard: viaje al reino del «Sol de medianoche»

A partir de mediados de mayo, el corazón del Ártico late con una energía especial. En Svalbard, un remoto archipiélago noruego situado entre el continente europeo y el Polo Norte, el sol se niega a ocultarse. Durante casi tres meses, la luz del día lo inunda todo, transformando los paisajes helados en un collage de colores suaves y reflejos dorados. Es la temporada del Sol de Medianoche, una de las experiencias más singulares del planeta.

Aunque la cercanía con el Polo podría sugerir un entorno inhóspito, el verano polar en Svalbard es sinónimo de vida. Las temperaturas se suavizan, el hielo marino retrocede y aparecen extensiones de aguas navegables que permiten explorar algunos de los entornos más puros y desconocidos de la Tierra. Bajo esa luz continua, las flores árticas brotan como pinceladas sobre el suelo pedregoso, mientras renos, focas y aves marinas se exhiben con la tranquilidad que da un día sin fin.

Navegar bajo un sol eterno

Una de las mejores formas de descubrir Svalbard es desde el mar. Cruceros de expedición Hurtigruten permiten adentrarse en fiordos majestuosos, glaciares y rincones inaccesibles del archipiélago, acompañados por expertos naturalistas y guías especializados. Hay itinerarios de ocho días de duración que combinan gastronomía noruega, confort y aventura ártica, con excursiones, música en vivo y charlas que desvelan la historia de exploradores, mineros y científicos que alguna vez habitaron estas tierras extremas.

En el camino, la cámara se convierte en un aliado inseparable: cada hora, el paisaje cambia sin necesidad de que caiga la noche. Los rayos del sol de medianoche pintan el hielo con tonalidades rosadas, iluminan los acantilados y hacen brillar las aguas abiertas donde, con suerte, pueden avistarse morsas o incluso ballenas.

Vida cultural en el Ártico

A pesar de su aislamiento, Svalbard tarde con una pequeña pero vibrante comunidad enclavada en Longyearbyen , su capital. Allí esperan cafés acogedores, restaurantes, un cine, museos y la galería Nordover, donde artistas locales reinterpretan la esencia polar. La Casa de la Cultura se convierte, además, en un punto de encuentro que celebra la vida cotidiana bajo un cielo que nunca duerme.

La experiencia del “día interminable”

“Viajar durante el verano polar permite descubrir el Ártico bajo una luz extraordinaria, con más tiempo para explorar y comprender un territorio tan espectacular”, destaca Hedda Felin, directora general de Hurtigruten.

Y es que, más allá de las postales o los mitos del hielo perpetuo, Svalbard ofrece una sensación de pureza casi espiritual: la de encontrarse frente a la inmensidad del planeta, con la certeza de que aquí el tiempo se detiene, y el sol decide, por un momento, no marcharse jamás.